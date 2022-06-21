Москва, 21 июня, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Закон, по которому использование результатов интеллектуальной деятельности в товарах из списка для параллельного импорта не будет признаваться нарушением, позволит защитить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности. Как передает корреспондентИА REGNUM21 июня об этом заявил спикер ГосдумыВячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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Правительственный закон был принят во втором и третьем чтении и содержит поправки, касающиеся использования результатов интеллектуальной деятельности. Ранее были приняты изменения, по которым правительство получило право формировать в 2022 году перечень товаров, в отношении которых могут не применяться отдельные положения Гражданского кодекса о защите исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.

«Теперь эту норму предлагается дополнить положением о том, что использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в указанных товарах, не является нарушением. Также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы», — пояснил Володин.

По его словам, принятие законопроекта также позволит защитить российские компании, ввозящие товары без разрешения правообладателя, от возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.