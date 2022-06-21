Брюссель, 21 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Евросоюзе рассматривают золото в качестве нового объекта антироссийских санкций, сообщает 21 июня агентство Reuters со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Отмечается, что лидеры стран ЕС после саммита 23–24 июня заявят, что работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода.

«По словам чиновников, знакомых с ходом обсуждений, одной из возможных следующих целей (санкций) является золото», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин заявил, что Россия располагает богатыми запасами энергоресурсов и продовольствия, что позволяет ей эффективно противостоять западным санкциям.

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