В ЕС рассматривают золото в качестве объекта санкций против России
Брюссель, 21 июня, 2022, 15:23 — ИА Регнум. В Евросоюзе рассматривают золото в качестве нового объекта антироссийских санкций, сообщает 21 июня агентство Reuters со ссылкой на источник.
Отмечается, что лидеры стран ЕС после саммита 23–24 июня заявят, что работа над санкциями будет продолжена, в том числе для усиления их выполнения и предотвращения их обхода.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин заявил, что Россия располагает богатыми запасами энергоресурсов и продовольствия, что позволяет ей эффективно противостоять западным санкциям.
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