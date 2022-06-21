Пекин, , 06:52 — REGNUM Россия располагает богатыми запасами энергоресурсов и продовольствия, что позволяет ей эффективно противостоять западным санкциям, заявил глава отдела российских экономических исследований Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Сюй Полин в интервью порталу «Гуаньча».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями — это энергия и продовольствие», — заявил он.

Эксперт указал, что Москве также удалось нарастить поставки энергоносителей в Европу, несмотря на рост цен на мировом рынке. Этому не смогли помешать даже антироссийские санкции Запада. При этом Сюй Полин отметил, что Россия располагает большими возможностями для экспорта продовольствия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что все желающие покупать российское продовольствие и удобрение страны могут продолжать это делать безо всяких ограничений. При этом на поставки этой группы товаров повлияли санкции, нарушив логистические цепочки по всему миру.