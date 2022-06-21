В Госдуме назвали странным призыв Казахстана отказаться от ядерного оружия
Москва, 21 июня, 2022, 12:10 — ИА Регнум. В Госдуме считают несвоевременным призыв Казахстана к странам, обладающим ядерным оружием, ликвидировать его к 2045 году, передает корреспондент ИА REGNUM 21 июня.
«Легко призывать соседей отказываться от того, чем не обладаешь сам», — констатировал лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.
Он напомнил, что когда Казахстан оказался в сложной ситуации, безопасность Казахстана поддержало ОДКБ и в немалой степени — Россия в формате ОДКБ.
«В этих условиях, когда, увы, стабильной безопасности мировой архитектуры XXI столетия угрожают деструктивные подходы коллективного Запада, призыв разоружаться выглядит как минимум странно и несвоевременно», — убежден парламентарий.
Он при этом допустил, что «господин министр, возможно, неточно выразил свою мысль».
«Но так как мы ее услышали, таким образом и реагируем», — добавил он.
Глава казахстанского МИДа Мухтар Тлеуберди заявил, что мир сейчас находится в кризисе, высок риск использования ядерного вооружения, а происходящее на Украине и взаимные угрозы побуждают к запрету и ликвидации ядерных боеголовок. Казахстан призывает все страны мира разработать поэтапный план по полной ликвидации ядерного вооружения в течение почти 20 лет — к 2045 году, к столетнему юбилею ООН, рассказал Тлеуберди.
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