Москва, , 12:14 — REGNUM На сегодняшний день России не нужно размораживать свои отношения с США и вести с ними переговоры, так как это вредно для нашей страны. Об этом 20 июня написал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Дмитрий Медведев (сс) Официальное интернет-представительство президента России

Как указал Медведев, ранее РИА Новости задало ему вопрос о том, нужно ли приступать к обсуждению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) или нового соглашения об ограничении стратегических потенциалов прямо сейчас.

«Это будет зависеть от решения президента страны. В свою очередь, как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим», — отметил в своем сообщении по этому поводу заместитель секретаря Совбеза РФ.

При этом он уточнил, что еще в 2021 году ситуация в этом вопросе была другой, о чем ранее говорил президент России Владимир Путин, который в то время продлил договор СНВ-3 на пять лет путём обмена нотами с президентом Джо Байденом.

Также Медведев указал, что на данный момент у России нет никаких отношений с США.

«Они в точке нуля по Кельвину. И размораживать их сегодня не надо. И переговоры с ними пока вести не надо. Это вредно для России. Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. А иначе это выглядит так: они нам — сплошные мерзости, а мы им — нате, пожалте, ядерную сделку», — добавил заместитель секретаря Совбеза России.

Кроме того, он подчеркнул, что такой шаг со стороны Москвы будет непродуктивным и опасным, а также он смотрится как проявление слабости. В связи с этим, по мнению Медведева, США должны оценить необходимость такого диалога всерьёз и просить о нём «на всех улицах и в подворотнях».

«Кстати, ведь есть и другой проверенный метод общения с Америкой по данной теме — ботинком по трибуне ООН. Когда-то работало…», — заключил он, намекая на знаменитое выступление генсека КПСС Никиты Хрущёва в ООН в 1960 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня опасения стран Запада по поводу якобы возникших во время спецоперации рисков для ядерных объектов на Украине и обвинения в «бряцании ядерным оружием» в адрес Москвы назвали необоснованными в посольстве России в Вашингтоне.