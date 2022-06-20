Париж, , 15:34 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с премьер-министром страны Элизабет Борн в Елисейском дворце на следующий день после выборов в законодательные органы, передает BFM TV.

Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

На следующий день после выборов в законодательные органы, результаты которых являются оскорблением для исполнительной власти, Эммануэль Макрон принимает премьер-министра Элизабет Борн в Елисейском дворце на обед 20 июня. За столом будут другие представители большинства, в том числе Франсуа Байру и Эдуар Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь 40-летия праздника музыки 21 июня 2022 года во дворе Елисейского дворца в Париже пройдет беспрецедентный концерт, в котором принимают участие артисты разных жанров со всего мира.

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