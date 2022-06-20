Париж, 20 июня, 2022, 12:51 — ИА Регнум. В честь 40-летия праздника музыки 21 июня 2022 года во дворе Елисейского дворца в Париже пройдет беспрецедентный концерт, в котором принимают участие артисты разных жанров со всего мира, сообщает Franceinfo.

(сс) ScareCriterion12 Елисейский дворец

В концерте примут участие британский певец Чарли Уинстон, украинский диджей Ксения, сенегальский певец Юссу Н’Дур и французская группа Synapson. Концерт начнется в 19:30 по местному времени. Для участия в мероприятии предлагается 2000 билетов.

Праздник музыки, официально запущенный Джеком Лангом, министром культуры Франции, 21 июня 1982 года, проводится ежегодно с тех пор, в день летнего солнцестояния, который также является одним из самых длинных дней в году.