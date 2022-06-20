Берлин, , 15:08 — REGNUM Руководители германского и британского внешнеполитических ведомств Анналена Бербок и Лиз Трасс продолжают контакты, связанные с делом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом представитель МИД Германии Андреа Зассе заявила на брифинге в Берлине.

Она отметила, что министр по делам Европы в германском МИД Анна Люрманн 20 июня проведёт в Берлине встречу с «близкими Ассанжа».

«Глава МИД ФРГ Бербок по-прежнему внимательно следит за этим случаем и остаётся в контакте по этому поводу со своей британской коллегой», — приводит РИА Новости слова Зассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня министр внутренних дел Великобритании Прити Пател приняла решение о выдаче Ассанжа американским властям. Его защитники намерены добиваться отмены решения об экстрадиции.

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