Лондон, , 05:14 — REGNUM Отмены решения об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа продолжит добиваться команда юристов в судах Великобритании и в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Об этом 18 июня сообщил один из адвокатов Карлос Поведа, защищающий интересы Ассанжа, в беседе с РИА Новости.

Джулиан Ассанж Иван Шилов © ИА REGNUM

«Время уходит, но еще остаются битвы, в которых мы можем победить. Мы сохраняем оптимизм в борьбе и продолжим обращаться во все инстанции английского правосудия параллельно с подготовкой иска в Европейский суд по правам человека», — указал Поведа.

Юрист пояснил, что в случае неблагоприятного для Ассанжа решения суда будет создан прецедент, негативно отражающийся на свободе слова и коммуникаций. В будущем это может создать страх перед журналистскими расследованиями, которые будут касаться могущественных государств и повлиять на объективность новостей.

Напомним, глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя сайта WikiLeaks Ассанжа в США, где журналисту грозит тюремное заключение длительностью 175 лет. Ранее ИА REGNUM сообщало, что на обжалование решения об экстрадиции в Высоком суде в Лондоне у Ассанжа есть 14 дней, после чего возможно обращение в Верховный суд, а затем в ЕСПЧ.

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