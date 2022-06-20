Берлин, 20 июня, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил о необходимости уменьшения потребления газа в связи с сокращением поставок из России.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Мы должны максимально сократить потребление газа, каждый киловатт-час имеет значение», — сказал он в интервью DPA.

Руссвурм подчеркнул, что приоритетом должно стать заполнение газохранилищ Германии к предстоящей зиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что в Германии сложилась напряжённая ситуация в сфере газоснабжения на фоне сокращения поставок газа из России.

Читайте также: Вице-канцлер Германии признал проблемы с газоснабжением