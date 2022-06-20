Берлин, , 03:34 — REGNUM В Германии сложилась напряжённая ситуация в сфере газоснабжения на фоне сокращения поставок газа из России, заявил министр экономики и проблем климата, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире телеканала ZDF.

Северный поток Иван Шилов © ИА REGNUM

Хабек выразил уверенность в том, что правительству Германии удастся обеспечить страну газом перед предстоящей зимой. Перед зимой газохранилища должны быть заполнены на 90% в соответствии с метисными законами. Вице-канцлер заявил, что в настоящее время хранилища заполнены на 57%.

«Не хочу ходить вокруг да около: это напряжённая и серьёзная ситуация», — подчеркнул министр.

Он добавил, что для сокращения потребления газа в Германии может быть ограничено использование этого топлива в промышленности. Также в стране могут нарастить выработку электроэнергии угольными электростанциями.

15 июня «Газпром» объявил о сокращении объёмов газа, прокачиваемого через трубопровод «Северный поток». В российской компании объяснили это техническими проблемами, вызванными остановкой газотурбинного двигателя Siemens.

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