Бишкек, 19 июня, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Киргизии завела семь уголовных дел в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Об этом сообщает пресс-служба президента республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

Отмечается, что по статье «Коррупция» против главы Минздрава возбудили одно уголовное дело, по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта» — четыре уголовных дела и по статье «Вымогательство взятки» — ещё два уголовных дела.

Читайте также: Глава Минздрава вымогал 795 тысяч рублей — генпрокуратура Киргизии

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что главу медицинского ведомства Киргизии Алымкадыра Бейшеналиева задержали в начале июня по подозрению в необоснованной закупке вакцин от COVID-19.

По версии следствия, из-за приобретения лишних препаратов для профилактики коронавируса у 243 тысяч доз вакцин истёк срок годности. В результате чего государству причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд 581 млн сомов (1 млрд 136 млн рублей по текущему курсу).

Читайте также: Министра здравоохранения Киргизии перевели под домашний арест