Бишкек, , 20:12 — REGNUM Генеральная прокуратура Киргизии озвучила причину задержания министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева — высокопоставленного чиновника подозревают в коррупции.

Взятка

В надзорном органе сообщили, что с декабря 2020 года по сентябрь 2021 года в международные организации из России, Китая, Казахстана и Азербайджана передали Киргизии в качестве гуманитарной помощи 451,6 тысячи доз вакцин.

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Также киргизские власти договорились с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином о том, чтобы Киргизии подарили ещё 6 миллионов доз вакцин.

Но, несмотря на это, по личному указанию Бейшеналиева в период с апреля по сентябрь 2021 года Минздрав закупил у частных иностранных компаний ещё 2,46 миллиона доз вакцин, безосновательно потратив на эти цели бюджетные деньги.

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«Эти деньги были перечислены на офшорные счета. Из-за того, что около 3,15 миллиона доз вакцин оказались лишними, у более чем 243 тысяч доз вакцин истёк срок годности. В результате государству причинен ущерб на сумму около 1 млрд 581,5 млн сомов (более 1 млрд 257,9 млн рублей)», — пояснили в генпрокуратуре.

Также в надзорном ведомстве отмечают, что генеральная прокуратура Киргизии расследует ещё пять уголовных дел, возбужденных в отношении министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева и других чиновников медицинского ведомства.

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