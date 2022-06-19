Афины , 19 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. 19 июня стартовала первая пробная подача азербайджанского газа из Греции в Болгарию по трубопроводу Греция-Болгария (IGB). Об этом передает BNR.

Navy.mil СПГ-танкер

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«Пробный объем будет прокачан к концу июня», — отмечается в сообщении.

IGB будет подключен к планируемой плавучей станции хранения и регазификации СПГ в Александруполисе. Первоначальная мощность газопровода — 3 млрд куб. м газа в год с потенциалом расширения до 5 млрд куб. м.

IGB входитв список проектов, представляющих общий интерес Еврокомиссии, одобрено софинансирование ЕС в размере 84 млн евро.