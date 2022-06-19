Шри-Джаяварденепура-Котте, 19 июня, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Шри-Ланка начала переговоры с некоторыми компаниями из России по поводу получения нефти в кредит, заявил министр энергетики Шри-Ланки Канчана Виджесекера.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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«У меня есть ответы от компаний РФ, которые были предложены послом России», — передает его слова Economy Next. Сам процесс переговоров требует определенного времени, добавил он.

12 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе признал, что страна не сможет обойтись без поставок нефти из РФ.