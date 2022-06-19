Луганск, 19 июня, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Лисичанске сконцентрировано от 5 до 8 тыс. военных ВСУ, заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

Ліонкінг Разрушенный в ходе конфликта жилой дом в Лисичанске

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«Сейчас в Лисичанске на самом деле сконцентрирована большая группировка боевиков. Вот это важно, там цифры называются разные, где-то это может быть от 5 до 8 тыс. боевиков, которые находятся на этой доминирующей высоте, с которой идут обстрелы близлежащих городов», — отметил он в эфире «Соловьев.Live».

14 июня Минобороны РФсообщало, что Киев попросил организовать гумкоридор в Лисичанск для выхода мирных жителей с комбината «Азот». Но российская сторона заявила, что не сможет выполнить эту просьбу из-за взорванного моста.