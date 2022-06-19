Астана, 19 июня, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия, заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

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«Конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о … необходимости запрета и ликвидации смертоносного оружия», — написал он в статье для газеты Liter.

Нур-Султан призывает все страны разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 г., добавил он.