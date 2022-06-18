Санкт-Петербург, , 15:32 — REGNUM 18 июня на ПМЭФ состоялась сессия «Культура отмены»: беспрецедентные вызовы для медиаотрасли. Информационная политика стран в эпоху постправды». Ведущие эксперты отрасли, представители власти и журналистского сообщества обсудили вопросы масштабного информационного давления на Россию и роль иностранных ИТ-гигантов в этом процессе, а также возможные пути противодействия многочисленным фейкам в сети.

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Одной из ключевых тем дискуссии стала активная антироссийская политика и каналы ее распространения. Как отметил декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Быстрицкий, сегодня основные рычаги влияния находятся у тех стран, которые владеют крупными цифровыми площадками. «Она [культура отмены] действительно происходит в совершенно новом информационно-коммуникационном пространстве. Прежде такого пространства не существовало», отметил он. Как пояснил Быстрицкий:

«У нас существует проблема — мы живем в общих цифровых пространствах, а рычаги их регулирования до самого недавнего времени находились в отдельных странах и оказались средством очень глубокой и очень серьезной манипуляции. Это первое. Прежде такого не было. Прежде элементы независимости были выше».

В том, что сегодня онлайн-площадки приобрели реальную власть и могут распоряжаться ей для цензуры и ограничения свободы слова, согласен и Питер Лавелль, ведущий телеканала RT. Журналист высказался о работе иностранного видеохостинга, цензура со стороны которого, коснулась его напрямую. «Мы не можем больше полагаться на людей, которые по своей прихоти могут взять и просто так удалить 17 лет моей работы и моей профессиональной деятельности. Они все равно на вашем контенте зарабатывают деньги. Они у вас деньги берут, а сами-то с этого деньги имеют, потому что трафик есть», — прокомментировал Лавелль,

С тем, что власть иностранного бигтеха приобрела пугающий масштаб согласен и Сергей Кочетков, первый заместитель главного редактора МИА Россия сегодня. «Самая большая проблема и российских СМИ и СМИ других стран, таких, например, как китайские СМИ, СМИ Ближнего Востока, это, конечно, американский бигтех. Это компании, которые контролируют поисковики, выдачу поисковую, которые контролируют новостные агрегаторы, компании, которые контролируют основные социальные сети. То есть проблемы начинаются на технологичном уровне. Когда действительно какие-то идеи, мысли, информация отменяются на стадии алгоритма», — подчеркнул он.

Крайне важно в таких условиях развивать собственные региональные платформы, уверен Ксавье Моро, основательЦентра политического и стратегического анализа STRATPOL. По мнению Моро, Россия движется в правильном направлении, и наличие таких сервисов, как RuTube и «ВКонтакте», только подтверждают это, считает он.

Другой немаловажной темой дискуссии стала проблема масштабного распространения фейков в сети. По мнениюЛенараФайзутдинова, первого заместителя генерального директора АНО «Диалог», решить проблему могло бы проактивное участие государства в информполитике для противодействия фейкам."Должно быть, с одной стороны, регулирование, когда фейки носят злонамеренный характер и есть попытка нанести экономический или какой-то социальный ущерб российскому государству. Но, с другой стороны, иногда фейки возникают там, где есть недостаток официальной, верифицированной информации. И одновременно с процессом регулирования должен быть процесс наращивания государственной экспертизы в этой среде. Поэтому мы довольно активно формулируем, что в нынешних условиях, в условиях новой экономики, и новой культуры крайне важно иметь и новую информационную политику для государства, чтобы эффективно противостоять таким явлениям как фейки», — сказал эксперт.

АНО «Диалог» является одним из подписантов Меморандума о противодействии фейкам — документа, который был создан в октябре прошлого года. Помимо «Диалог», меморандум также подписали Mail.ru Group, «Яндекс.Дзен», Rambler&Co, RuTube, Avito, ТАСС, «Интерфакс», «Ведомости», РБК, МИЦ «Известия» и другие (https://dialog.info/dialog-podpisal-memorandum-o-protivodejstvii-fejkam/).

Кроме этого, Файзутдинов призвал представителей государства активнее наращивать свое присутствие в социальных сетях и на онлайн-платформах: «Государство, конечно, не просто должно иметь право присутствовать в социальных сетях, с точки зрения сегодняшних вызовов, государство обязано и все органы государственный власти, и региональные власти, и отраслевые ведомства, и территориальные органы власти сегодня уже фактически с точки зрения и закона и духа времени обязаны там быть», — подчеркнул он.

Эксперты сошлись во мнении, что несмотря на «культуру отмены», которую страны запада активно применяют по отношению к России, действовать такими же методами не верно. Как подчеркнул Андрей Быстрицкий, нужно учиться гибкой коммуникации, понимать новые реалии, уметь в них работать и учитывать новые технологические особенности современного общества. Эксперт подчеркнул: «Мы будем вводить в ВШЭ курс, который помог бы нам создать такие технологические, интеллектуальные, коммуникационные условия, чтобы мы могли безопасно, ответственно и уверенно коммуницировать со всем миром».

Похожую точку зрения высказал и ЛенарФайзутдинов. «Мы должны быть технологичными. И как раз нынешняя ситуация позволяет нам нарастить технологическую ситуацию нашей коммуникационной политики», — резюмировал он.