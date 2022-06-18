Санкт-Петербург, , 14:50 — REGNUM 18 июня 2022 года на площадке Петербургского международного экономического форума состоялась Торжественная церемония награждения победителей XIX Всероссийского конкурса"Моя страна — моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». В рамках мероприятия были названы имена 81 автора лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.

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В подведении итогов XIX Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» приняли участие представители федеральных министерств, ведомств, образовательных организаций и партнеров, которые объявили авторов лучших проектов и вручили ценные призы в 15 тематических номинациях. Имена победителей конкурса 2022 года впервые были озвучены на сцене ПМЭФ — главная интрига XIX сезона проекта была сохранена для финалистов до последнего момента.

Торжественная церемония награждения началась с традиции Конкурса — Каравая дружбы регионов России. Каравай, испеченный в Мордовском государственном педагогическом университете им. М.Е. Евсевьева из муки со всех регионов страны — ее в Мордовию направляли участники проекта, был передан почетным гостям мероприятия.

В 2022 году Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» проводится уже в 19 раз. В объявленный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Год культурного наследия народов России, именно данная тематика стала основной для Конкурса.

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации, заместитель председателя оргкомитета по проведению Года культурного наследия народов России Магомедсалам Магомедовв своем приветственном словеобозначил:

«Девиз экономического форума «Новый мир — новые возможности» прекрасным образом соотносится с духом конкурса «Моя страна — моя Россия», который ежегодно собирает десятки тысяч неравнодушных, активных и инициативных участников, педагогов, экспертов. Безусловно, все преобразования, на которые нацелено руководство России, наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин, ориентированы, прежде всего, на повышение качества жизни и безопасность граждан. И в этом процессе самую активную и заметную роль играют смелые, талантливые молодые люди, объединенные стремлением быть полезными своей стране. За прошедшие годы конкурсантами реализовано множество общественно полезных инициатив в социально-экономическом и пространственном развитии российских территорий, в том числе, инициатив, отвечающих задачам национальных проектов».

«Пусть ваши проекты открывают новые возможности на благо многонационального народа нашей страны и служат импульсом добрых свершений в изменчивом мире. Благодарю вас за идейность, ответственность, верность выбранному путии преданность России!» — обратился к участникам церемонии Магомедсалам Магомедов.

Свое приветствие в адрес участников церемонии награждения победителей Конкурса направил Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин:

«Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» зарекомендовал себя как серьёзное и востребованное состязание в сфере проектной деятельности, авторитетная площадка, объединяющая наиболее активных, неравнодушных и талантливых молодых людей из разных регионов страны. Отрадно, что одна из номинаций конкурса, посвященная культурному наследию народов России, в этом году проводится под эгидой Российского исторического общества. Она призвана выявить самые актуальные инициативы в сфере сохранения материальных памятников и духовных традиций нашего многонационального народа».

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги сезона:

«В нынешнем сезоне в финал Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» вышли 585 авторов лучших проектов из 75 регионов России, Казахстана и Донецкой Народной Республики. В их числе — 288 финалистов в возрасте от 18 лет. Победители конкурса получили призы от профильных партнеров — гранты на реализацию своих проектов, стажировки и практики в крупнейших отраслевых компаниях, возможность пройти программы дополнительного образования, получить информационную поддержку на федеральном уровне, образовательные гранты и другие ценные призы. Победителем этого года стал 81 автор проектов из 44 регионов России и ДНР. Больше всего победителей из Санкт-Петербурга и Москвы — по 6 человек, на втором месте — Самарская область с 5 победителями. 4 автора лучших проектов представляют Оренбургскую область. Вне зависимости от объявленных сегодня результатов, каждый конкурсант достоин признания, для каждого открываются новые возможности. Используйте их и превратите свою жизнь в настоящую историю успеха, как это делают участники проектов платформы «Россия — страна возможностей» и выпускники конкурса «Моя страна — моя Россия».

Нынешний сезон Конкурса «Моя страна — моя Россия» стал рекордным по большинству численных показателей. В своем приветственном слове это отметила Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, третий год возглавляющая Экспертный совет проекта:

«Свои проекты, направленные на решение социально-экономических вопросов российских территорий, в Конкурсе представили рекордные 93 226 человек из всех регионов нашей страны и целого ряда иностранных государств. Сегодня наше сообщество объединяет тысячи молодых людей — студентов, молодых ученых, педагогов-новаторов со всей страны, которые заботятся о настоящем и будущем своего региона, готовы предложить идеи и реализовать проекты, направленные на улучшение качества жизни российских территорий. Уверена, что твердая гражданская позиция, инициативность и вера в свои силы приведут победителей к успеху и станут новым катализатором для развития нашей страны. Как и прежде, Совет Федерации продолжит поддерживать лучшие инициативы, доводя информацию об их авторах до глав субъектов для их дальнейшей реализации».

На протяжении последних трех сезонов в рамках Конкурса реализуется номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика», направленной на поддержку проектов по социально-экономическому развитию регионов Дальневосточного федерального округа и арктических территорий. К финалистам и победителям номинации обратился Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и АрктикиАлексей Чекунков:

«Номинация «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» предполагает создание проектов, направленных на повышение качества жизни и улучшение социально-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Для развития Дальнего Востока были рассмотрены проекты, нацеленные на поддержку молодежи в регионе, профессиональную ориентацию школьников, развитие программы «Дальневосточный гектар», разработку транспортных подсистем, использующих новые технические и технологические решения, популяризацию профессий и специальностей, востребованных ключевыми отраслями экономики ДФО. Также в рамках конкурса были представлены проекты по созданию условий для улучшения качества жизни и комфортной среды в Арктической зоне РФ, развитию образования и научно-технического сотрудничества в АЗРФ, обеспечению Арктики квалифицированными кадрами, сохранение и поддержку культурных ценностей народов. В заочном этапе конкурса в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» приняли участие 690 человек, трое из которых стали победителями, и еще один проект удостоен специального приза. Я поздравляю ребят с победой! Вы предложили яркие, запоминающиеся, и, что самое важное, значимые проекты для улучшения жизни людей на Дальнем Востоке и Арктике. Уверен, это станет прекрасным стартом на вашем большом профессиональном пути!»

Одним из традиционных партнеров Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» является Российская академия образования.

«Всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» позволяет молодым педагогам реализовывать яркие созидательные инициативы, направленные на такие важнейшие для общества ценности, как семья, Отечество, знание. Сегодня, в условиях новых глобальных вызовов, которые встают перед системой образования, подобные проекты нужны нам, как никогда. На протяжении многих лет Российская академия образования поддерживает конкурс в номинациях «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы"и «Моя педагогическая инициатива», которая традиционно является одной из самых массовых. Стоит отметить, что проекты, созданные победителями 2022 года, работают не только на систему образования региона, но помогают формировать в каждом уголке нашей страны развивающую среду, в которой нашим детям, нашему молодому поколению интересно расти, учиться и трудиться», — сказала президент Российской академии образования Ольга Васильева.

Второй год партнером Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» выступает Госкорпорация «Роскосмос».

"Добрый день, дорогие друзья, я очень рад, что мне выпала большая честь присутствовать на заключительном этапе этого конкурса. Мы все хотим, чтобы наша страна, наша Россия становилась сильнее, красивее, уютнее, чтобы на её земле, здесь, осуществлялись мечты наших детей, наших внуков, чтобы они могли бы реализовать все то, что они задумали! У каждого взрослого тоже есть своя мечта и я уверен, что каждый хочет реализовать её в России. Я благодарю всех участников конкурса я поздравляю всех, кто дошёл до финала конкурса, но самой главной наградой для вас будет не просто премия или отметка о том, что вы победили, самой главной наградой будет реализация ваших проектов. Именно ваши проекты украсят, улучшат нашу повседневную жизнь, поэтому, как у нас говорят, ключ на старт и поехали вперёд в будущее!» — отметил в приветственном слове участникам летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Андрей Иванович Борисенко.

Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможности» сообщила, что победители конкурса получат в этом году, как и в предыдущем, возможность пройти специальную образовательную программу: «Сегодня мы поздравляем победителей и лауреатов 19-го сезона конкурса «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Этот конкурс в течение многих лет помогает тем, кто мечтает о том, чтобы наша страна, наше Отечество становилось лучше. И не просто мечтает, а прилагает усилия, участвуя в проектах развития местного уровня, уровня территорий, чтобы Россия становилась все более технологически и социально развитым государством. Для реализации проектов необходим целый комплекс профессиональных знаний о том, как создавать и управлять проектами развития, каковы особенности реализации этих проектов на территории нашей страны, в разных ее регионах. Эти знания мы даем в рамках профильной образовательной программы для победителей конкурса «Моя страна — моя Россия», которая пройдет осенью».

Конкурс «Моя страна — моя Россия» президентской платформы «Россия — страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».