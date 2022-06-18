Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. О шедших накануне DDoS-атаках на ПМЭФ рассказал ответственный секретарь оргкомитета Петербургского международного экономического форума Антон Кобяков.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

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«140 гигабит в секунду мы атаки получили. Атаковали с адресов США, Индонезии, Украины, Бразилии, Колумбии, Тайланда, Бангладеша и других стран. Но мы выдержали», — отметил он на итоговой пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о переносе выступления главы государства Владимира Путина из-за DDoS-атак на базу аккредитации ПМЭФ.