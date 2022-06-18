Москва, 18 июня, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Российские компании стали больше интересоваться разработками резидентов «Сколково». Об этом 18 июня в рамках ПМЭФ рассказал глава фонда Игорь Дроздов.

Сколково

Следите за развитием событий в трансляции: «Про новых друзей, кризис и экономику: большое выступление Путина на ПМЭФ»

«Внимание выросло, это очевидно. Оно, по сути, меряется самими компаниями: они видят, что у них растет загрузка и из-за этого возникает запрос на расширение производства. Раньше такого не было. Абсолютно точно можно зафиксировать рост», — передает его слова РИА Новости.

При этом самыми востребованными сферами сейчас являются медицина, химия, электротехника, сфера автоматизации управления производства, микроэлектроника, софт, нефтехимия.

Чтобы нарастить производство в этих сферах, требуются где-то месяцы, где-то, может быть, год-два, добавил он.