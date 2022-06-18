Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Санкт-Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на почти 500 млрд рублей. Об этом 18 июня сообщил губернатор Александр Беглов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

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«Все эти соглашения направлены … на развитие общей инфраструктуры города — это и транспорт, здравоохранение, наука, образование, развитие IT-технологий и многое другое. Конечно, расширение возможностей нашей промышленности, которая существует в Санкт-Петербурге. Это пищевка, это судостроение, кораблестроение, тяжелая промышленность», — отметил он.

При этом Беглов назвал Санкт-Петербург идеальным местом для вкладывания инвестиций.

Кроме того, по его мнению, через несколько лет Россия будет благодарить западные страны за санкции, которые стимулируют развитие экономики страны.