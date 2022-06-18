Берлин, 18 июня, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Экс-канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свой прежний выбор в пользу трубопроводного газа из России вместо сжиженного из других стран выгодой для промышленности.

Alexander.kurz Ангела Меркель

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«Немецкая экономика сделала выбор в пользу трубопроводных поставок газа из РФ, так как он был экономически дешевле, чем сжиженный газ из Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ, а позднее и из США», — пояснила она в интервью RND.

Ранее она также назвала возможную причину конфликта на Украине. По ее мнению, ею могла оказаться ее отставка: «Мой уход мог внести вклад в это, как… вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения».