Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Европа, которая вводит санкции против РФ, совершает «энергетическое самоубийство». Об этом 18 июня на ПМЭФ заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Игорь Сечин Официальное интернет-представительство президента России

Следите за развитием событий в трансляции: «Про новых друзей, кризис и экономику: большое выступление Путина на ПМЭФ»

Снижение энергетического потенциала Европы и утрату ее конкурентоспособности можно увидеть уже сейчас, отметил он и также указал на прямые потери для европейских инвесторов:

«Отказываясь от нефти и газа из России, Европа превратилась в регион с самой высокой стоимостью энергии в мире, подрывая уровень конкурентоспособности».

Кроме того, Сечин заявил, что Россия является Ноевым ковчегом мировой экономики:

«Где он — Ноев ковчег мировой экономики? РФ с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов… может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах — это и есть этот спасительный Ковчег».

Читайте ранее в этом сюжете: Сечин сравнил РФ с Ноевым ковчегом мировой экономики