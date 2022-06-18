Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Информация об отказе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева от ордена Александра Невского не соответствует действительности, заявил 18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Ранее в СМИ появилась информация о том, что Токаев якобы отказался принять российский орден. В качестве причины отмечалось, что он решил не принимать отечественных и зарубежных наград до окончания срока президентства.

По данным Пескова, награждение президента Казахстана вовсе не планировалось. «Я не знаю, откуда эта информация, потому что никакого награждения и не планировалось», — сказал он в интервью Telegram-каналу «Подъем».