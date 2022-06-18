Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Россия является Ноевым ковчегом мировой экономики, заявил 18 июня на ПМЭФ глава Роснефти Игорь Сечин.

Kremlin.ru Игорь Сечин

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«Где он — Ноев ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как «Восток Ойл», может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах — и, безусловно, и есть этот спасительный Ковчег», — отметил он.

Также он считает, что прирост мирового спроса на энергию опередит предложение, и из-за недоинвестирования мейджорами этот дефицит может сохраниться надолго.

«По оценке JP Morgan, на фоне быстрого роста экономик развивающихся стран и их усилий по повышению уровня и качества жизни прирост мирового спроса на энергию на 20% опередит прирост ее предложения… Однако, как уже говорилось, на фоне сокращения инвестиций мейджорами… дефицит нефти может сохраниться надолго», — добавил Сечин.