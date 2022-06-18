Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Выступление на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума российского президента Владимира Путина — отражение того пути, по которому сейчас идет наша страна, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Подводя итоги форма в своём телеграм-канале, он также отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Байкал

«Да, мы живем в стремительно меняющемся мире. И важно справиться со всеми вызовами. Как верно заметил президент РФ, мы должны верить в свои силы, мы сильные люди.

Много внимания в своей речи глава государства уделил экономике. «Санкционный блицкриг не достиг своей цели». И это действительно так. Многие предрекали крах экономики. Но страна живет. Инфляционный всплеск был подавлен, процент продолжает снижаться. Ставка по льготной ипотеке будет вновь снижена. До 7%. Для многих это шанс решить свои жилищные проблемы.

Когда президент говорил про туризм, то отдельно подчеркнул, что пристально следит за развитием территорий вокруг Байкала. В частности, Байкальска. Город должен стать пример рачительного экологоориентированного хозяйства. Важно сделать его визитной карточкой региона. Согласен с Владимиром Владимировичем. Будем стремиться выполнить эту задачу».

Напомним, XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стартовал 15 июня 2022 года в Санкт-Петербурге. Участники юбилейного форума обсудили ключевые вопросы глобальной и российской экономики, социальные вопросы и развитие технологий. Редакция ИА REGNUM ведёт трансляцию.

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