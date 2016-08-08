19:27 15.06.2022

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на полях Петербургского международного экономического форума выступил с инициативой организовать единый проект по поиску и подготовке управленческих кадров для Арктики, сообщает пресс-служба главы региона.

[[[quote-1]]]

Читайте подробнее: Архангельский губернатор предложил создать проект по поиску кадров для АЗРФ

«Это давний партнёр Архангельской области. За четыре года работы платформы в её проектах приняли участие больше 34 тысяч жителей нашего региона и 122 из них стали победителями», — написал глава региона.

Архангельская область на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский .

Тема возвращения Россией своих исконных территорий вызвала волнение у американского журналиста Фредкрика Пляйтгена на Петербургском международном экономическом форуме. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова .

Западные компании больше не поставляют химические компоненты в РФ, но большая часть сырья производится внутри страны, и проблем с выпуском инсулина не будет. Об этом заявил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ генеральный директор ООО «Герофарм» Пётр Родионов.

«Сегодня начинаю работу на Петербургском международном экономическом форуме. Впереди — насыщенная программа. Встречи, переговоры, пленарное заседание с участием президента и, конечно, подписание важных для области соглашений. Уверен, работа будет конструктивной. ПМЭФ — это действительно одна из важнейших деловых площадок в мире. Особенно в сегодняшних реалиях».

Об этом: Ярмарка искусства открылась в Петербурге в рамках программы ПМЭФ

Делегация Новосибирской области начала работу на XXV Петербургском экономическом форуме. Её возглавил губернатор Андрей Травников , сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: На ПМЭФ подпишут соглашения о развитии спорта в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Александр Усс примет участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщили 16 июня в краевом правительстве.

Читайте также: На ПМЭФ представят проект нового транспортного коридора из России в Китай

Делегация из Тувы подготовила презентацию создания нового международного транспортного железнодорожного коридора через республику из России в Монголию и Китай.

Основной задачей Министерства спорта РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) является интегрирование других направлений и отраслей в спорт. Об этом 16 июня заявил журналистам глава ведомства Олег Матыцин перед забегом SPIEF RUN.

Российские компании сейчас относительно безболезненно переходят на уже доступные отечественные решения для хранения данных, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор компании «Цифровая индустриальная платформа», совместное предприятие ГК «Цифра» и ПАО «Газпром нефть» Александр Смоленский .

В последний месяц зарубежные контрагенты сами ищут и предлагают пути перестройки доставки российских товаров на зарубежные рынки. Об этом в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума рассказала генеральный директора Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Терминал для экспорта и импорта зерна и других насыпных грузов в Усть-Луге Кингисеппского района Ленобласти построит группа компаний «Содружество». Соответствующее соглашение подписано 16 июня на ПМЭФ-2022.

Стремление к однополярности может привести лишь к усилению противостояния в мире. Таким мнением 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме поделился помощник президента РФ Максим Орешкин.

Читайте также: Газпром построит в Ленобласти завод по производству СПГ для транспорта

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта по созданию нового завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Копорье (Ломоносовский район Ленинградской области) подписано на ПМЭФ. Предприятие обеспечит экологичным топливом пассажирский транспорт Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Российские авиакомпании к 2030 году получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации, заявил 16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Пятнадцать инвестиционных проектов представил Санкт-Петербург на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Они реализуются городскими структурами и крупными корпорациями России.

«Принудительное лицензирование, так же как и крылатое выражение о демократии, это плохая форма решения текущей проблемы «интеллектуальных» войн, но все остальные решения еще хуже, — сказал Ордов. — Система регулирования мирового рынка объектов интеллектуальной собственности создана в целях повышения доступности инновационных достижений и мотивации к их созданию. Но в тот момент, когда нематериальные активы становятся не предметом гордости и монетизации, а «запретным плодом» для экономических субъектов, то пропадает сакральный смысл международной защиты прав по подобным объектам».

Принудительно лицензирование — это плохая форма решения проблемы «интеллектуальных» войн, но все остальные варианты еще хуже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов . Так он прокомментировал вопрос о необходимости введения в РФ принудительного лицензирования, который подняли на площадке Петербургского международного экономического форума.

Кажется, что всем очевидно, что по-прежнему в экономике России уже не будет, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ-2022.

«Планы большие. Сегодня с председателем правления государственной компании «Автодор» Вячеславом Петушенко обсудили мегапроекты по строительству дорог в нашей республике», — отметил он.

Делегация Башкирии начала работу на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Об этом 16 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Компания «Трансмашхолдинг» построит в Петербурге производственную площадку по выпуску современного электрического транспорта. Соглашение об этом подписали на ПМЭФ-2022.

В экономике России внешние условия изменились значительно и надолго, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме.

На повестке форума — укрепление сотрудничества российских регионов. Алтайский губернатор Виктор Томенко проведет встречи с главами регионов страны, которые являются ключевыми партнёрами для Алтайского края. Будут подписаны документы о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Алтайским краем и Санкт-Петербургом (губернатор Александр Беглов ), Челябинской областью (губернатор Алексей Текслер ), Кузбассом (губернатор Сергей Цивилёв ), Калмыкией (глава Бату Хасиков ), Москвой (мэр Сергей Собянин ).

Алтайский край от участия в юбилейном Петербургском международном экономическом форуме рассчитывает получить новые инструменты для укрепления сотрудничества в различных сферах. Как сообщает 16 июня телеграм-канал правительства региона, 16 и 17 июня пройдет основная программа форума, в том числе самое ожидаемое событие — пленарное заседание, где выступит президент России Владимир Путин.

В Волховском районе Ленинградской области построят первую в регионе ветровую электростанцию — «ВЭС Свирица» — мощностью 71,4 МВт. Соглашение о сотрудничестве при реализации этого проекта подписали на ПМЭФ-2022.

Экономика России нуждается в структурной перестройке, а для этого нужно «купить время». Об этом 16 июня в ходе выступления на сессии Петербургского международного экономического форума «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры» заявил министр экономического развития России Максим Решетников .

Калужская и Белгородская области вместе ускорят IT-ликбез в регионах. Об этом 16 июня сообщил в социальных сетях калужский губернатор Владислав Шапша .

Об этом: В Самарской области рассказали о планах делегации региона на ПМЭФ

Глава Самарской области Дмитрий Азаров настроил делегацию региона на достижение конкретных результатов по привлечению инвестиций во время работы на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 16 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Архангельская область и ПАО «Ростелеком» на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о расширении сотрудничества, сообщил в соцсетях губернатор региона Александр Цыбульский .

Подробности в материале: Пушилин заявил, что не видит оснований для помилования наёмников

Оснований для помилования иностранных наёмников, приговорённых к смертной казни, пока нет, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

В ходе Петербуржского экономического форума Иркутская область подписала соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах с Ленинградской областью, сообщил 16 июня в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев .

В 2023 году должен быть запущен первый энергоблок АЭС «Аккую», которую строит в Турции российская государственная корпорация «Росатом». Об этом 16 июня рассказал заместитель турецкого министра энергетики и природных ресурсов Альпарслан Байрактар на панели «Зеленая энергетика»: вызовы нового времени», которая проходит на полях ПМЭФ-2022.

Отечественный бизнес в последние годы без энтузиазма относился к предложениям инвестировать собственные средства, предпочитая получать государственные субсидии или кредитные деньги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Об этом: Набиуллина просит не искать виноватых в сложной экономической ситуации

Экономическая ситуация остается сложной, и в этих условиях нужно не искать виноватых, а проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения. Об этом сказала 16 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина , выступая на ПМЭФ-2022.

Соглашение о взаимодействии между правительством Самарской области и ПАО «НОВАТЭК» подписано на XXV Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 16 июня сообщает информационное агентство СОВА.

Российским производителям необходимо переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок. Об этом заявила 16 июня председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина , выступая на ПМЭФ-2022.

При проведении политики импортозамещения в России необходимо делать ставку на частный бизнес. Об этом 16 июня заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в рамках ПМЭФ-2022.

Российских чиновников можно пересадить на отечественные автомобили. Таким образом, государство окажет поддержку российскому бизнесу. Об этом во время Петербургского международного экономического форума заявил министр финансов России Антон Силуанов .

Оценку благосостояния граждан необходимо давать не по объему валового внутреннего продукта (ВВП) страны, а по размеру ВВП на душу населения и уровню распределения богатства среди людей. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина .

На Петербургском международном экономическом форуме аэропорты Анапы, Сочи и Краснодара подписали соглашение о вступлении в нацпроект «Производительность труда». Ранее это сделал аэропорт Геленджика.

Причин для помилования попавших в плен иностранных наемников нет, заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Дополнительно к факторам пандемии в 2022 году добавились факторы, связанные с введением санкций. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе ПМЭФ-2022.

«График насыщенный. Вологодчина в этом году планирует заключить 8 соглашений на сумму более 17 млрд рублей», — написал он.

Делегация Вологодской области начала работу на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников .

Финансовая система России выдержала наряду с санкционными решениями мощные кибератаки и продолжает устойчиво работать. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022.

Три свиноводческих комплекса с объёмом вложений более 4,5 млрд рублей планируется построить в Тульской области. Соглашение между правительством региона и ООО «Тульская мясная компания» было подписано 16 июня в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

На Петербургском международном экономическом форуме 16 июня объявили город-победитель, в котором пройдут первые международные соревнования «игры будущего». В числе кандидатов были Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Казань и федеральная территория «Сириус». Мэру Казани Ильсуру Метшину зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко вручил символическую табличку города-победителя.

Центр машиностроения и логистики Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в Северо-Западном регионе появится в Петербурге. Он создаст полторы тысячи рабочих мест и станет одним из этапов перехода ОСК на современную модель судостроения.

Платежная система «МИР» отвечает всем международным стандартам, и география ее распространения будет только расти. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022.

Новый ледовый дворец в Омске, на котором будет выступать хоккейный клуб «Авангард», получил название «G-Drive Арена». Об этом 16 июня сообщает пресс-служба клуба.

Производство ветроустановок планируется запустить в Тульской области. Соглашение о сотрудничестве подписали в рамках XXV Петербургского международного экономического форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин и бенефициар АО «АВВ-энерго» Андрей Демидов .

В рамках XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Калужской области и компанией «НИКАТОР» о строительстве на западной площадке калужского индустриального парка «Ворсино» предприятия по производству меловых наполнителей для полимеров. Инвестиции в проект составят 1 млрд рублей. Из них почти половина — средства льготного займа Фонда развития промышленности. На новом предприятии будет создано около 70 новых рабочих мест. Об этом сообщает Агентство регионального развития Калужской области.

Экспорт российской продукции АПК за пять месяцев 2022 года вырос на 16%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщила вице-премьер России Виктория Абрамченко в ходе ПМЭФ-2022.

Об этом: Главы Коми и Татарии подписали соглашение на ПМЭФ

Как сообщает пресс-служба правительства Коми, стороны договорились расширять деловые контакты между предприятиями и организациями, совместно поддерживать предпринимательство, а также проработать возможность создания оптово-распределительных центров на территории Татарии экспортно-ориентированными предприятиями Коми.

Глава Татарии Рустам Минниханов в рамках Петербургского международного экономического форума подписал соглашение о сотрудничестве с генеральным директором АНО «Россия — страна возможностей» Алексеем Комиссаровым . Стороны будут совместно реализовывать проекты личностной и профессиональной самореализации молодежи, а также распространять лучшие практики в этой области.

«Набиуллина говорила о том, что навсегда изменилось во внешних условиях. И там коренным образом изменились две вещи. Первое и самое главное — это условия торговли и производственной кооперации с западными странами. Эта кооперация не исчезла полностью, как и торговля, но стала более рискованной, — сказал Колганов. — Мы все время будем вынуждены считаться с тем, что по тем или иным политическим обстоятельствам могут быть нарушены экономические связи с западными странами. Второе — ситуация осложняется тем, что нет четкого представления о том, что разрешено, а что запрещено, как это было в советское время. Тогда мы знали, что на нас наложены определенные ограничения, и мы знали, где они есть, а где их нет. Нынешняя ситуация отличается высокой степенью неопределенности. И эта неопределенность создается специально».

Ситуация с экономическими санкциями, наложенными на РФ, осложняется высокой степенью неопределенности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что ситуация в российской экономике изменилась и «по-прежнему не будет».

«Ее заявление достаточно однобоко. С одной стороны, нам, конечно, надо переориентировать топливно-сырьевой экспорт на внутренний рынок, — сказал Колганов. — А с другой стороны, нам надо наращивать экспорт изделий обрабатывающей промышленности. Особенно высокотехнологичной, в которой пока дела идут очень плохо. Товары обрабатывающей промышленности должны пробиваться на внешний рынок, потому что без конкуренции на внешнем рынке нет жесткой оценки уровня качества продукции. Если мы будем конкурировать в производстве высокотехнологичных товаров с Европой и США на равных, то арабские и азиатские страны вполне могут покупать у нас такую продукцию».

РФ надо наращивать экспорт высокотехнологичной продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что российским производителям необходимо переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок.

Банки с базовой лицензией в будущем могут получить право открывать валютный корреспондентский счет в иностранных банках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), выступая на ПМЭФ-2022.

«Для того чтобы крупнейшие российские экспортеры, то есть топливно-сырьевые компании, переориентировались на внутренний рынок, на этом рынке должен резко возрасти спрос на топливно-сырьевые товары, — сказал Колганов. — А это значит, что должен произойти скачкообразный рост российской обрабатывающей промышленности, которая этот спрос на топливо и сырье будет предъявлять. То есть как минимум должен иметь место скачок в нефтехимии, в машиностроении, в мебельной, целлюлозно-бумажной, строительной промышленности. Должен произойти скачкообразный рост в пищевой промышленности и производстве кормов. Вот тогда у нас будет переориентация экспорта на внутренний рынок».

Для того чтобы крупнейшие российские экспортеры переориентировались на внутренний рынок, на этом рынке должен резко вырасти спрос на топливно-сырьевые товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал призывы руководителя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной к тому, чтобы «переосмыслить выгоду от экспорта и переориентироваться на внутренний рынок».

На Северном Кавказе будут реализованы проекты в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на сумму около 26 млрд рублей. Соглашение об этом подписали в рамках Петербургского международного экономического форума генеральный директор АО «Кавказ. РФ» Хасан Тимижев и руководитель Российского экологического оператора Денис Буцаев . Об этом сообщили 16 июня в пресс-службе компании «Кавказ. РФ».

«В ЕГЭ по русскому языку приняли участие более 647 тысяч человек. Более 140 тысяч участников получили 80 и более баллов, а 2364 участника показали 100-балльный результат. Средний тестовый балл по русскому языку составил 68,3», — сказал Музаев.

Максимальный, 100-балльный результат на ЕГЭ по русскому языку в 2022 году показали 2364 участника, а по профильной математике — 579 человек. Об этом заявил РИА Новости «на полях» ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев .

Соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки и развития талантов IT-кадров заключено на полях ПМЭФ-2022 между Калужской и Белгородской областями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 июня в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация от коронавируса будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок, тема в настоящее время прорабатывается с депутатским корпусом, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе ПМЭФ-2022.

Меморандум о сотрудничестве между правительством Тульской области и Донецкой Народной Республикой подписан 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Подписи под документом поставили губернатор Тульской области Алексей Дюмин и глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин .

Подробности в материале: Мурашко: вакцинация от коронавируса будет обязательной по нацкалендарю

Вакцинация от коронавируса будет обязательной в российском национальном календаре профилактических прививок, тема в настоящее время прорабатывается с депутатами Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе ПМЭФ-2022.

Соглашение, предполагающее строительство в Калужской области фабрики по производству мебели и металлических гардеробных систем, было подписано 16 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме. В строительство мебельного завода предполагается инвестировать 4 млрд рублей. Будет создано свыше 400 рабочих мест.

Читайте также: В Удмуртии предпринимателем является каждый десятый житель региона

По словам Бречалова, малый бизнес — это то направление, по которому Россия может сделать рывок.

Глава Удмуртии Александр Бречалов , выступая на сессии «Новая экономическая политика для МСП» заявил, что в республике предпринимателем является каждый десятый совершеннолетний житель. В ближайшее время регион преодолеет планку в 100 тыс. субъектов МСП и самозанятых, уверен глава республики.

Говорить о скором вхождении Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации рано, пока не произошел в полном объеме выход на конституционные границы республик. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ДНР Денис Пушилин , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Соглашение о коммерческом развитии территории аэропорта Симферополь заключено в рамках ПМЭФ-2022. В соответствии с документом, на привокзальной площади у пассажирского терминала аэропорта планируется построить павильоны для размещения кафе и магазинов, других объектов благоустройства. Предполагается возможность работы летнего кинотеатра в этой зоне.

Недружественные иностранные коллеги рассчитывали на обрушение финансовой системы России на фоне ухода международных платежных систем, но созданные в стране аналоги взяли всю нагрузку на себя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова , выступая на ПМЭФ-2022.

Участие представителей ЛНР в Петербургском международном экономическом форуме — один из шагов по интеграции республики с Российской Федерацией. Как передает корреспондент ИА REGNUM , об этом заявил 16 июня на ПМЭФ-2022 глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник .

Об этом: Соцсети в Татарии помогут вовлечению в сервисы госуслуг

Генеральный директор «Компании VK» Владимир Кириенко предложил главе Татарии Рустаму Минниханову использовать искусственный интеллект для распознавания и синтеза татарской речи, а также закадрового перевода. 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума стороны подписали соглашение об образовательном и научно-техническом сотрудничестве.

Присутствующие на форуме журналисты дважды задали вопрос Киркорову о его мнении по поводу проводимой Россией специальной военной операции на Украине. Ответа никто так и не дождался. Удивительно, что «патриот» Киркоров не только продолжает паразитировать на публике, так ещё и пытается заработать, заключая соглашения о строительстве торговых центров. Международный экономический форум с его участием вызвал шквал отрицательных эмоций в соцсетях.

О строительстве сети торговых центров в России заявил 15 июня народный артист РФ, по совместительству один из учредителей ООО «Строительные решения», Филипп Киркоров . Артист намерен построить в Ленинградской области торгово-развлекательный комплекс за 1,5 млрд рублей. Объект площадью более 10 тыс. кв. метров намерены возвести в конце 2023 года. Скандальный шоумен подписал договор с руководством Ленинградской области в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

Производство кофе в Тверской области на предприятии, ранее принадлежавшем финской компании, планируется наращивать. Вопрос обсуждался на полях ПМЭФ-2022 16 июня в ходе встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с генеральным директором и учредителем ООО «Милфудс» Викасом Сои .

Церемония подписания соглашения между правительством Калужской области и ООО «Аккерманн Цемент» о намерениях в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству на территории Думиничского района цементного завода состоялась 16 июня на площадке XXV Петербургского международного экономического форума. Планируемый размер инвестиций в реализацию проекта составит не менее 25 миллиардов рублей. Будет создано около 400 новых рабочих мест. Мощность нового завода — ориентировочно до 3,5 млн тонн цемента в год Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

На текущем этапе действительно российским производителям следует переориентироваться с экспортных поставок на удовлетворение спроса на внутреннем рынке по целому ряду причин. Их в беседе с корреспондентом ИА REGNUM иА 16 июня указала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская , комментируя заявление председателя Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на полях ПМЭФ-2022 о приоритете внутреннего рынка перед экспортом.

Переориентировать отечественных производителей с экспорта на внутренний рынок поможет создание высокого устойчивого платежеспособного спроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM 16 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков (СРЗП).

«Позиция Бразилии прозрачна: мы категорически против санкций и не хотим, чтоб на РФ накладывали санкции, потому что это нарушает плодотворные экономические связи», — сказал посол.

Ограничительные меры, которые вводятся против России, нарушают плодотворные экономические связи. Об этом посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

После завершения специальной военной операции властям Луганской Народной Республики предстоит большая работа по восстановлению населённых пунктов, которые были уничтожены украинскими фашистами по принципу выжженной земли. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид Пасечник .

Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации инвестиционного проекта по созданию масштабного логистического центра — Мегахаба АО «Почта России» на территории Калужской области подписали губернатор Владислав Шапша и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов , сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Законопроект о регулировании интернет-сервисов, предлагающих информацию или рекламу на основе запросов и личных данных пользователей, разрабатывают депутаты Госдумы от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ходе ПМЭФ-2022.

Об этом: Решетников назвал задачи Минэкономразвития на 2022 год

Министр экономического развития РФ Максим Решетников назвал задачи своего ведомства на 2022 год. О них министр сообщил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Подробности в материале: Решение о вступлении ЛНР в состав РФ примут после спецоперации — Пасечник

Решение о вступлении Луганской Народной Республики (ЛНР) в состав Российской Федерации будет приниматься только по завершению специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом сказал 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава ЛНР Леонид Пасечник .

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады», сообщил, что он к этому готов.

Товарищеский футбольный матч проведут сборные правительства Санкт-Петербурга и участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он состоится 17 июня на стадионе «Петровский». Матч пройдет в рамках спортивной программы ПМЭФ.

«Это очевидно, — согласился Делягин. — Мир рассыпался, и никогда больше не будет единых глобальных рынков. Никогда больше не будет единых информационных рынков. Никогда больше не будет единых финансовых рынков. Не будет дешевого кредита. Не будет иностранных спекулятивных инвестиций. Не будет соблюдения прав собственности».

Современный мир изменился навсегда, и соблюдения прав собственности больше не будет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о том, что внешние экономические условия изменились надолго и «по-прежнему не будет».

«Для того, чтобы началась работа на внутренний рынок нужно дать юридическую оценку деятельности Набиуллиной. Хотя бы потому, что в результате этой деятельности мы лишились 300 млрд долларов. Это для начала. Потому что без соблюдения закона никакого развития не бывает, — сказал Делягин. — Во-вторых, нужно ограничить финансовые спекуляции и обеспечить дешевый кредит российской экономики. И национализировать все базовые отрасли, которые обеспечивают материальные затраты для российской экономики».

Для того чтобы экономика РФ начала работать на внутренний рынок, нужно дать юридическую оценку деятельности главы Банка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание руководителя ЦБ РФ о том, что следует «переосмыслить выгоды от экспорта» и сделать так, чтобы производство работало на внутренний рынок.

Главы Дагестана и Калмыкии подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее объединение усилий, в том числе, по развитию Каспийского побережья. Документ подписали Сергей Меликов и Бату Хасиков на полях Петербургского международного экономического форума, который в эти дни проходит в северной столице.

Современная ситуация в мире приводит к выводу о том, что мир вступил в череду глобальных кризисов. Об этом заявил 16 июня первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на ПМЭФ-2022.

Проблемы с ремонтом турбин «Северного потока» в Канаде могут привести к остановке проекта, заявил 16 июня постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«За последнюю неделю мы обнаружили четыре новых варианта «Омикрона» на территории РФ — это два варианта ВА.4 и два варианта ВА.5, три из них завозные из разных стран, и один пока находится в стадии определения эпиданализа», — сказала Попова.

В России за неделю обнаружили четыре новых варианта штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в интервью РИА Новости «на полях» ПМЭФ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова .

«Мы ухватились за ещё одну дорожную историю, которую для себя пока называем «Уфа — Краснодар». Это юго-западная хорда, которая свяжет нас с крупнейшими агломерациями Урало-Поволжья и Юга России. Она пройдёт через Самару, Тольятти, Саратов, Волгоград и недалеко от Донбасса», — сообщил он, отметив, что эта дорога будет иметь огромное экономическое и стратегическое значение, поскольку она откроет выход для бизнесменов республики к крупнейшим Азовским, Черноморским и Каспийским портам.

Автотрассу «Уфа ­ — Краснодар» могут начать строить в Башкирии. Об этом 16 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

«У нас есть поручение президента о создании туристической инфраструктуры. Мы очень благодарны тем регионам, которые активно занялись выполнением этого поручения. Это очень сложная ответственная работа, но при этом понимаем, что нашим гражданам нужны прекрасные условия для отдыха», — подчеркнул Чернышенко.

Несмотря на сохранение объема ввода жилья в России в 2022 году, Министерство строительства и ЖКХ России беспокоит снижение выдачи разрешений на строительство жилья. Об этом 16 июня на ПМЭФ-2022 заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин .

АвтоВАЗ на данный момент не рассматривает возможность возобновления производства автомобилей под брендом «Жигули», — заявил телеканалу РБК президент компании Максим Соколова на ПМЭФ.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Корпорации «Туризм. РФ» Сергей Суханов сегодня, 16 июня, во время Петербургского международного экономического форума, который проходит в эти дни в Северной столице, подписали дополнительное соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба областного правительства.

Речной туризм может переориентировать туристов с южных курортов на другие направления и помочь таким образом развитию не только городов на Волге, но и регионов Сибири и Арктики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»), выступая на ПМЭФ-2022.

Завершение строительства обходов Ростова-на-Дону и Краснодара сократить время в пути к морским побережьям на час. Об этом заявил донской губернатор Василий Голубев , принявший 16 июня участие в дискуссии по теме «Автодорожные мегапроекты: вызовы нового времени» на полях ПМЭФ-2022.

Сообщается, что 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство Башкирии заключило соглашение с автономной некоммерческой организацией по содействию развитию агропромышленной деятельности «Евразийская Агрологистика».

Поддержка государством частной предпринимательской инициативы позволит России избежать деградации экономики в условиях санкционного давления. Об этом сказала 16 июня председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина , выступая на одной из сессий ПМЭФ-2022.

«Наш товар — наши правила. Мы не играем в игры, правила которых придумали не мы», — председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Он добавил, что российское правительство активно работает с ООН для разблокирования поставок отечественного продовольствия и минеральных удобрений на мировой рынок.

Организация Объединённых Наций — самая адекватная на текущий момент площадка для выработки новых правил и нового баланса в мире. Об этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил 16 июня на ПМЭФ.

На данный момент «все желают, чтобы по их контрактам поставки газа осуществлялись с привязкой к нефтяным контрактам», — заявил на ПМЭФ председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

«До конца 2025 года в стране нужно заменить 103 тысячи лифтов, которые изжили свои сроки (эксплуатации), и позже это сделать нельзя», — заявил на ПМЭФ-2022 Сергей Пахомов , председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Глобализация, которая происходила до недавнего времени, оказалась некомфортной, так как очень четко стали проявляться противоречия «свой-чужой», заявил 16 июня в ходе Петербургского международного экономического форума заявил министр финансов России Антон Силуанов .

Группа ВТБ поможет в реализации крупных транспортных проектов в Ленинградской области, в том числе проекта строительства трамвайных линий от Санкт-Петербурга до деревни Новосаратовки и города Всеволожска, а также пятого и шестого этапов Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД), которая пройдет из Петербурга в сторону КАД и федеральной трассы «Кола».

Об этом: В Сочи построят три отеля и центр гастротуризма

Три крупных гостиничных комплекса и центр гастротуризма планируется построить в Сочи. Соглашения об этом в рамках ПМЭФ-2022 подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев , глава Сочи Алексей Копайгородский и представители компаний-инвесторов 16 июня.

Сообщается, что 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение об инвестиционных намерениях между правительством Башкирии, белорусским холдингом «АМКОДОР» и корпорацией развития региона.

2,5 млрд рублей планируется направить на строительство комплекса по производству оборудования для послеуборочной обработки зерна в Уфимском районе и создание производственно-сервисного центра на территории города Уфы. Об этом 16 июня заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров , сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Правительству придётся постараться, чтобы быстро закрыть проблемы в отечественном автомобилестроении. Об этом 16 июня заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме.

Компания «Новосталь-М» возведёт на промышленной площадке «Алексеевская» в Кингисеппском районе Ленинградской области новый металлургический завод, на котором будут работать более двух тысяч человек.

На мировом рынке происходит затухание Бреттон-Вудской системы — 2. Об этом 16 июня заявил на ПМЭФ-2022 председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

На сегодняшний день угрозы, которые связаны с личностными атаками и психологическим давлением, представляют для детей самую большую опасность и такие риск еще пока не оценены. Об этом говорится в результатах совместного исследования компании «Ростелеком», Альянса по защите детей в цифровой среде и консалтинговой компании MINDSMITH, которые 16 июня были представлены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Соглашение о развитии инфраструктуры особо охраняемой территории — парка «Териберка» сегодня, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник .

В Саратовской области новое мукомольное производство позволит создать на первом этапе минимум 500 рабочих мест. Соглашение между инвестором и правительством региона 16 июня было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«Прежде всего, Набиуллина стала говорить то, против чего она и ее коллеги выступали на протяжении десятилетий, — констатировал Бузгалин. — По сути дела, речь идет о достаточно глубоком реформировании экономической политики, которое абсолютно необходимо. Но для того, чтобы экономика работала на внутренний рынок, нужна активная промышленная политика, нужно планирование, которое будет подразумевать не только прогнозы, но и систему косвенных, а то и прямых заданий по производству для внутреннего рынка. Причем с указанием, для какого именно рынка, так как внутренний рынок тоже может быть спекулятивным».

Для того, чтобы российская экономика начала работать на внутренний рынок, нужна активная промышленная политика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил экономист Александр Бузгалин . Так он прокомментировал призывы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной переосмыслить выгоды от экспорта и переориентировать производство на внутренний рынок.

Подробности в материале: Бюджетное лекарство не должно превращаться в наркотик — Силуанов

Если же баланс в бюджетной политике будет нарушен, это чревато опасными для экономики инфляционными процессами, заявил на ПМЭФ глава Минфина России Антон Силуанов .

Россия не может запустить в эксплуатацию проект «Северный поток — 2», потому что он не получил европейскую сертификацию. Этот факт подрывает доверие к крупным инвестпроектам. Об этом 16 июня в ходе ПМЭФ-2022 заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер .

Из-за резкого роста цен в Европе вынуждены будут существенно переплачивать за газ и нефть. Об этом 16 июня заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

«Новый вызов — это экономический суверенитет. Вместе с тем президент сказал, что мы готовы к сотрудничеству. Импортозамещение в Московской области насчитывает порядка 120 проектов», — сказал глава Подмосковья.

Порядка 120 проектов по импортозамещению планируется реализовать на территории Подмосковья. Об этом 16 июня сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев , выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Для работы с предпринимателями Татарии важно развивать и разрабатывать новые кредитные продукты. В республике работает порядка 100 промышленных площадок, это было бы полезно для расширения сотрудничества, заявил глава РТ Рустам Минниханов на встрече с президентом — председателем правления АО «Почта Банк» Александром Пахомовым в рамках Петербургского международного экономического форума.

К 2024 году планируется наладить регулярные поставки цинкового концентрата нужного качества для дальнейшей переработки на ПАО «Челябинский цинковый завод».

Среди регионов страны Челябинская область входит в первую десятку основных торговых партнеров Алтайского края. Из Челябинской области к нам везут металлопрокат черных металлов (треть от общего объема), а Алтайский край отгружает значительные объемы муки, круп, зерносмесей.

Губернатор региона Виктор Томенко провел встречу со своим челябинским коллегой Алексеем Текслером , подписано соглашение между регионами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Сообщается, что вопрос увеличения числа запланированных к реализации инвестпроектов по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории Башкирии был рассмотрен на встрече премьер-министра правительства региона Андрея Назарова с исполняющим обязанности генерального директора ООО «Газпром газомоторное топливо» Денисом Корниенко в рамках Петербургского международного экономического форума.

Две газовые заправочные станции намерены ввести в эксплуатацию до конца текущего года в Башкирии. Об этом 16 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Компания, известная в регионе под брендом «Калужский газобетон», планирует вложить в развитие своего производства на территории индустриального парка «Росва» в Дзержинском районе не менее трёх миллиардов рублей. Строительные работы будут завершены в декабре 2024 года. Благодаря проекту в регионе появится до 220 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

В работе управляющих компаний ожидаются перемены на законодательном уровне, часть из которых будет принята Госдумой в ближайшее время. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия»), выступая на ПМЭФ-2022.

На территории особой экономической зоны «Калуга» планируется строительство завода «Б-Фарм Биотех» по производству готовых жидких и твердых лекарственных форм и препаратов для медицинского применения. Под строительство отведена площадка на территории Боровского района. планируемая сумма инвестиций — 3,5 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест.

«Северный поток — 2» фактически находится в рабочем состоянии. Об этом 16 июня заявил председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме.

«Gameisover. Спрос на валютные запасы заменил спрос на сырье. Игра в номинальную стоимость денег закончилась. Бреттон-Вудская система не позволяет контролировать предложение ресурсов, предложения на товарно-сырьевых рынках. При этом роль и место сырья и энергии растет», — председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Подробности в материале: Глава комитета Госдумы: Вопрос о статусе апартаментов не снят с повестки

В Госдуме продолжается работа над законопроектом о статусе апартаментов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов («Единая Россия»), выступая на ПМЭФ-2022.

«Мы не замыкаемся только на Азию, и не противопоставляем в этом БЭП [Большом евразийском партнерстве] Азию Европе», — сказал Панкин.

Россия не замыкается на Азию и не противопоставляет сотрудничество с этим регионом взаимодействию с Европой. Об этом заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил 16 июня в ходе одной из сессий ПМЭФ.

Подробности в материале: Белгород и Ставрополье будут развивать агросотрудничество в науке

Соглашение о сотрудничестве в рамках научно-образовательного центра мирового уровня «Инновационные решения в АПК» на полях ПМЭФ-2022 подписали руководители Ставропольского края и Белгородской области, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона.

Перед автопромом стоит задача насытить российский рынок легковыми автомобилями. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Структурная перестройка российской экономики займет не меньше пяти-десяти лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал высказывание главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что российская экономика уже не сможет развиваться «по-прежнему», что «внешние условия изменились надолго, если не навсегда», а также о необходимости переориентации производства на внутренний рынок.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв в рамках Петербургского международного экономического форума подписал с генеральным директором корпорации «Туризм. РФ» Сергеем Сухановым дополнительное соглашение о расширении границ мастер-плана курорта Шерегеш. Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ростовская и Белгородская область объявили о сотрудничестве на полях ПМЭФ-2022 — соответствующее соглашение подписали руководители субъектов Василий Голубев и Вячеслав Гладков, сообщает 16 июня пресс-служба правительства региона. Белгородский руководитель также поблагодарил коллегу за опыт в создании пунктов временного содержания беженцев.

На состояние глобального сырьевого рынка повлияли санкции Запада в отношении России и ответные российские контрсанкции, заявил 16 июня на ПМЭФ-2022 председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер .

«При нашей поддержке инвесторы намерены построить в Тюменской области линейный элеватор, в котором одновременно может храниться до 200 тысяч тонн зерна. Этот проект имеет стратегическое значение. Он является частью новой схемы поставок российского зерна на крупнейший азиатские рынки. У тюменских аграриев появятся новые возможности для наращивания производства зерновых и расширения посевных площадей», — пояснил суть договора Александр Моор.

В Тюменской области запустят масштабный проект по хранению и экспорту зерна. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

Подробности в материале: В Госдуме рассказали, как можно поддержать высокотехнологичные проекты

К проектам в сферах высокотехнологичного производства необходимо применять механизмы целевого финансирования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил член Национального финансового совета ЦБ, глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

Подробности в материале: Нечаев: У производителей есть новые решения по продвижению своих товаров

Российские производители в различных отраслях разработали новые решения, касающиеся их продукции и ее продвижения. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев на полях ПМЭФ-2022.

Соглашение о сотрудничестве по организации и проведению II Международного чемпионата профессионального мастерства в сфере промышленного строительства в 2022 году в городе Казани подписали 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин , генеральный директор Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев и глава Татарии Рустам Минниханов .

В частности, речь идет о проекте «Жемчужина Поволжья» в Юринском районе, «Кугезе мланде» в Звениговском районе, «Центр этнотуризма на Волге» в Козьмодемьянске. Также планируется разработка других проектов.

Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписал соглашение с генеральным директором корпорации «Туризм. РФ» Сергеем Сухановым о сотрудничестве в области реализации туристических проектов в регионе.

Компания НОВАТЭК направит 500 млн рублей на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске. Соответствующее соглашение сегодня, 16 июня, было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Уходить с европейского рынка энергоресурсов по своей инициативе для России неразумно. Об этом 15 июня в интервью РБК сообщил вице-премьер России Александр Новак .

Прибрежную территорию Северной стороны Севастополя намерены развивать за счёт частных инвестиций. Соглашение о реализации инвестпроекта подписал губернатор Михаил Развожаев 16 июня на ПМЭФ-2022, сообщил он сам в телеграм-канале.

Подробности в материале: В Горской под Петербургом будут развивать парусный спорт

На территории бывшей строительной площадки «Горская» в Приморском районе Санкт-Петербурга в ближайшие годы появится новый туристический кластер, ориентированный на развитие парусного спорта. Инвестиции в проект достигнут 10 млрд рублей.

Об этом: В одно из предприятий Ленобласти инвестируют 2 млрд рублей

На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) обсудили постройку нового производственно-логистического комплекса «Ревада» для хранения промышленной химии и производства косметических средств на территории индустриального парка «М10». Об этом 16 июня заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко .

В частности, в документе отдельно обозначаются обязательства сторон при реализации инвестиционного проекта по созданию питомника для выращивания хвойных саженцев с закрытой корневой системой в Сарапуле.

Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) будет расти на Азиатско-Тихоокеанском рынке в ближайшее время. Таким прогнозом поделился 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер .

Ипотеку на жилье даже под 0% годовых не возьмут 40% россиян, поэтому необходимо развивать арендный рынок жилья, заявил 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор АО «ДОМ. РФ» Виталий Мутко .

За первые пять месяцев 2022 года поставки природного газа со стороны ПАО «Газпром» в Китай возросли более чем на две трети. Такой статистикой поделился на ПМЭФ 16 июня глава «Газпрома» Алексей Миллер .

Жилищное строительство сегодня должно стимулировать рост экономики, ведь, например, в Ленинградской области один рубль, вложенный в стройку, дает 9 рублей экономике региона. Об этом сообщил 16 июня на ПМЭФ-2022 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко .

Развитие криптоиндустрии поможет вернуть в Россию работников IT-отрасли и привлечь новых специалистов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди»), выступая на ПМЭФ-2022.

Строительство и реконструкцию спортивных объектов на территории Саратовской области 16 июня обсудили на Петербургском международном экономическом форуме заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и врио губернатора региона Роман Бусаргин . При поддержке федерального центра регион сможет завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Газовик» в Саратове и реконструкцию водно-спортивной базы «Олимпия» в Энгельсе.

Об этом: Центр по производству семян построят в Курской области до конца 2023 года

На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) была поднята тема инвестиций в размере 847 млн руб. на постройку центра по производству семян сельскохозяйственных культур в Курской области до 2023 года. Об этом 16 июня в своем телеграм-канале сообщил агрохолдинг «Мираторг».

Подробности в материале: В Ленобласти за 60 млрд рублей построят пересадочный узел в Кудрово

Компания «Мегалайн» инвестирует 60 млрд рублей в строительство современного транспортно-пересадочного узла в молодом городе Ленинградской области Кудрово, соответствующее соглашение 16 июня было подписано на ПМЭФ-2022.

Об этом: Коми и Дагестан договорились в Петербурге о сотрудничестве

«Главы республик намерены развивать транспортное сообщение между регионами, туристические связи, в том числе организацию отдыха детей из Коми в оздоровительных учреждениях Дагестана», — сообщили в правительстве Коми.

Заявлений о мобилизации российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме делать не будет, сообщил 16 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

Уход шведской компании IKEA из Ленинградской области, как и в целом из России, анонсировался уже несколько раз, но на самом деле компания ищет вариант, как остаться на рынке. При этом на наследство IKEA и её рыночную нишу уже есть реальные претенденты. Об этом заявил на ПМЭФ-2022 губернатор Ленобласти Александр Дрозденко .

В Госдуме ждут законопроект правительства о майнинге, который оно пытается согласовать с Центральным банком РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июля, об этом заявил депутат Госдумы Андрей Луговой (ЛДПР) в ходе ПМЭФ-2022.

Российский автопром серьёзно пострадал на фоне разрыва отношений с Западом. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Интегрированность российского автопрома в международные производственные цепочки не является отличительной чертой отечественной экономики. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как бы в Киеве ни мечтали разрушить Крымский мост, это бесполезные фантазии, российская армия этого не допустит, заявил 16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью НТВ.

Проект создания первого комплекса жилой застройки в левобережной зоне Ростова-на-Дону оценивается более чем в 22 млрд рублей. Соглашение, предполагающее реализацию проекта, подписано на полях Петербургского международного экономического форума в Северной столице 16 июня.

В России необходимо сформировать стратегические подходы к развитию автомобильной промышленности. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау в автомобильной отрасли должны быть российскими. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

На полях Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о взаимодействии между Ростовской и Белгородской областями. Документ предусматривает межрегиональное сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной отраслях. Особое внимание планируется уделить созданию условий для развития партнёрства между представителями бизнеса, реализации программ импортозамещения.

Многие транспортные компании России приостанавливают в настоящее время инвестиционные траты. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подробности в материале: Глава ДНР объявил, что в битве за Донбасс наступил перелом

Босния и Герцеговина не присоединилась к санкциям против России, так как Республика Сербская не дала на это согласие. Об этом заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик 16 июня на одной из дискуссионных панелей XXV Петербургского международного экономического форума.

Импортозамещение в российском автопроме сопряжено с определёнными рисками. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Подробности в материале: В Туле организуют выпуск техники для ремонта железных дорог к 2030 году

На ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум) группа ПТК и «Трансмашхолдинг» обсудили формирование научно-исследовательского комплекса в сфере путевого машиностроения на базе научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

Власти Санкт-Петербурга в первый день деловой программы на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения с инвесторами на общую сумму в 234,5 млрд рублей, сообщили 16 июня в пресс-службе городской администрации.

До 1 сентября правительство России должно разработать и утвердить обновлённую стратегию развития автопрома. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Автомобили российского производства должны оставаться доступными по цене для граждан. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ключевым компонентом для развития российской автомобильной промышленности является научно-технологическое развитие. Об этом 16 июня заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности в рамках Петербургского международного экономического форума.

Федеральный девелопер GloraX намерен инвестировать 60 млрд рублей в строительство мультиформатного комплекса на набережной Оки в Нижнем Новгороде. Соответствующее соглашение с региональными властями подписано в ходе Петербургского международного экономического форума.

Читайте также: Удмуртия за год увеличила товарооборот с Ираном в семь раз

В 2021 году внешнеторговый оборот республики с Ираном увеличился по сравнению с предыдущим годом в семь раз и составил 4,5 млн долларов США. На экспорт отправляется древесина, машиностроительная и химическая продукция. В 2018 году «Элеконд» открыл в Иране свое представительство.

Поставки продукции предприятий Удмуртии для предпринимателей Ирана обсудили на полях Петербургского международного экономического форума глава республики Александр Бречалов и замминистра промышленности, рудников и торговли ИРИ Алиреза Пейман-Пак .

Подробности в материале: Ещё несколько районов Марий Эл могут включить в программу газификации

На встрече обсуждался график выполнения программы, а также перспективы ее расширения.

В Санкт-Петербурге 16 июня прошёл первый официальный день работы международного экономического форума. Заранее подготовленные макеты и установки встретили увеличившийся по сравнению с «нулевым» днем» поток гостей. Чем запомнился этот день ПМЭФ, отметили корреспонденты ИА REGNUM .

В рамках Петербургского международного экономического форума представили перспективы развития Северного морского пути (СМП). О техническом и экономическом потенциале этого арктического водного маршрута говорили 16 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Подробности в материале: Новак объяснил, почему Россия не будет переходить на оплату нефти в рублях

В настоящее время для России нецелесообразно переходить на оплату нефти в рублях. Об этом 16 июня на интервью телеканалу РБК сообщил вице-премьер России Александр Новак .

Сербия остается на пути евроинтеграции, но выступает против введения санкций против России и членства в НАТО. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович 16 июня в Санкт-Петербурге, во время встречи с заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым .

Заявление вице-премьера Александра Новака о том, что примерно 90−95 процентов газа, поставляемого «Газпромом» в Европу, уже оплачивается клиентами в рублях, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и генеральный директор управляющей организации Лесной холдинговой компании «Алтайлес» Иван Ключников на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве деревоперерабатывающего комбината по выпуску древесноволокнистых плит (МДФ). Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «Окуневское молоко» Георгий Лаврик на XXV Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве животноводческого комплекса. Об этом ИА REGNUM сообщили в кузбасском правительстве.

Власти Нижегородской области обещают со второй половины 2022 года запустить Единую социальную ипотечную программу. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума.

В 2022 году Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Под запретом или угрозой запрета оказалась значительная доля экспорта и импорта, а существенная часть финансовой системы оказалась отрезанной от мировых рынков. В результате в ближайшие годы российской экономике предстоит масштабная структурная трансформация, которая потребует пересмотра экономической политики. Какие отрасли и технологии должны получить приоритетную государственную поддержку? Как изменить инфраструктурную стратегию для переориентации торговли на новые направления? Как при этом не попасть в чрезмерную зависимость от новых партнеров? Как должно видоизмениться бюджетное правило? Эти и другие вопросы обсудят 17 июня на традиционном Деловом завтраке Сбера с руководителями органов государственной власти, ведущими предпринимателями и экспертами в рамках ПМЭФ.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «Развитие» Никита Слесаренко на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве гостевых домов в Шерегеше. Об этом сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Спикерами выступили губернаторы Забайкальского края, республик Саха (Якутия) и Чувашия, Амурской, Ярославской, Иркутской, Мурманской, Тюменской областей, города Севастополя, а также зампред комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности Сергей Перминов и исполнительный директор ЭИСИ Анна Федулкина.

Глава Забайкалья Александр Осипов принял участие в панельной дискуссии «Клуба губернаторов» «Регионы — локомотивы новых возможностей» на площадке 25-го Петербургского международного экономического форума. Как сообщает пресс-служба правительства региона, руководители субъектов обменялись опытом развития экономики регионов в новых экономических условиях.

Развитие регионов — первостепенная задача всех государственных, общественных и политических институтов. В условиях санкционного давления необходимо оперативное принятие экономических и законодательных решений. Сохранение социально-экономической стабильности — основной приоритет партии «Единая Россия», закрепленный в народной программе. Залог ее успешной реализации — тиражирование лучших региональных практик вовлечения граждан в решение социально значимых вопросов и модернизацию инфраструктуры для комфортной и безопасной среды для жизни, в том числе объектов медицины, образования, культуры и спорта. Еще одна актуальная задача — интеграция Донбасса в единое экономическое пространство и использование его возможностей и преимуществ. Как должны измениться приоритеты и ключевые механизмы государственного управления в области развития социальной инфраструктуры? Какие изменения в законодательстве требуются для выполнения ранее взятых социальных обязательств? Какие необходимо принять меры для поддержки предпринимательских инициатив? Эти вопросы планируется обсудить 17 июня на стратегической сессии партии «Единая Россия» на ПМЭФ. Начало в 8:30.

Пакет изменений для получения водительских прав разрабатывает в данный момент ГИБДД РФ, итоговый документ еще не готов. Об этом 17 июня рассказал на Петербургском международном экономическом форуме заместитель начальника ведомства Олег Понарьин .

Одним из первых контрактов, подписанных на полях Петербургского международного экономического форума, был тот, где свои автографы поставили губернатор Ленобласти Александр Дрозденко , певец Филипп Киркоров и некий Михаил Баракин . Последних назвали учредителями фирмы, готовой построить во Всеволожском районе очередной торгово-развлекательный комплекс. Пресс-служба Дрозденко окрестила документ «соглашением со звездным инвестором», видимо, имея ввиду шоумена Киркорова, который даже там умудрился устроить шоу имени себя любимого. Казалось бы, подписали соглашение и подписали, но, как говорится, есть нюанс. В едином госреестре юрлиц у фирмы, которая фигурировала в соглашении совершенно другие руководители и владельцы, никаких Киркоровых и Баракиных там пока нет. Как же так получилось? И как от торговли шмотьём имени себя и песенных шоу Киркоров оказался инвестором и девелопером? Подробнее — в материале ИА REGNUM .

«Мы точно не будем в минусе, наша цель — остаться на уровне прошлого года», — уверен он.

Удмуртия рассчитывает сохранить ВРП (валовый региональный продукт) и объем промпроизводства как минимум на уровне 2021 года. Об этом заявил первый вице-премьер республики Константин Сунцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

На полях Петербургского экономического форума представили инициативу создания международного транспортного коридора Россия — Монголия — Китай через Туву. Об этом рассказал глава республики Владислав Ховалыг .

Развивать сотрудничество в разных сферах намерены Тверская область и Донецкая Народная Республика. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона по итогам встречи 16 июня в рамках ПМЭФ-2022 губернатора Тверской области Игоря Рудени и главы ДНР Дениса Пушилина .

Ингушетии окажут помощь в решении вопроса реанимации простаивающих предприятий. При небольших капиталовложениях имеется возможность их запуска, в чем поможет институт развития Северного Кавказа АО «Кавказ. РФ». Этот вопрос был обсужден 16 июня на встрече Махмуда-Али Калиматова и генерального директора компании Хасана Тимижева , которая проходила в рамках ПМЭФ-2022, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

«Развиваем фарму, сельское хозяйство, промышленность, строительство, косметологию — ни в одной из этих областей не должны зависеть от поставок из-за границы. В регионе появятся тысячи новых рабочих мест, а инвестиции составят около сотни миллиардов рублей. Нам интересны проекты, с продукцией которых можем выйти на экспорт. Я уверен, что большинство из них реализуем, несмотря на санкционное давление. Мы понимаем важность строительства новых предприятий для развития региона и поддерживаем бизнес на каждом этапе: от идеи до ее воплощения», — добавил он.

«Более 20 соглашений — итог вчерашнего дня на ПМЭФ. Российский бизнес оживился, новые проекты частично закроют проблему импортозамещения. Но от сотрудничества с зарубежными компаниями все равно не отказываемся — к нам приходят партнеры из Индии, Китая и других стран», — заявил в своем ТГ-канале губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Общемировой тенденцией последних лет является рост потребностей населения в медицинской помощи. Пандемия новой коронавирусной инфекции только усилила эту тенденцию и легла беспрецедентным бременем на системы здравоохранения в России и во всем мире. Появление и активное распространение COVID-19 потребовало от системы здравоохранения гибкости, реактивного реагирования и задействования дополнительных финансовых, кадровых и информационных ресурсов. И хотя эффективная мобилизация системы здравоохранения не только позволила стабилизировать ситуацию, но и стала катализатором развития новых направлений в здравоохранении, теперь перед отраслью стоят новые амбициозные задачи, в том числе по преодолению новых вызовов. Каковы стратегические направления развития современного здравоохранения? Какие решения должны помочь системе здравоохранения преодолеть кадровый и финансовый дефицит, обусловленный пандемией COVID-19? Какие шаги необходимо предпринять для расширения мобилизационных возможностей и реализации человекоориентированного принципа здравоохранения? Эти вопросы обсудят 17 июня на ПМЭФ участники сессии «Здравоохранение: новые реалии и перспективы трансформации». Начало в 10:00.

Об этом: В Башкирии намерены создать гостиничную сеть с единым уникальным брендом

Гостиничную сеть из пяти отелей намерены создать в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства. 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме правительство региона и ООО «Триа Девелопмент» заключили соглашение о строительстве гостиничной сети в Башкирии с предполагаемым объемом инвестиций на один проект 200 млн рублей.

В Северной Осетии будет создан современный плазменный центр, который позволит расширить список выпускаемых медицинских препаратов. Реализацией проекта займется компания «Фармимэкс». С её руководителем Александром Апазовым встретился в рамках Петербургского международного экономического форума глава РСО-Алании Сергей Меняйло.

В Ставропольском крае будет создан экопромышленный парк по переработке твердых коммунальных отходов во вторичное сырье. Он станет первым в России. Соглашение о создании парка подписали на Петербургском экономическом форуме глава Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Правительство РФ ставит задачу по выведению российской электроники в мировые лидеры. Об этом 17 июня сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в кулуарах ПМЭФ.

Соглашение о намерениях по реализации инвестпроекта в области зеленой энергетики подписали на Петербургском международном экономическом форуме врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин и генеральный директор ПАО «Юнипро» Максим Широков . Компания планирует до 2035 года ввести в эксплуатацию ветроэлектростанцию мощностью до 200 МВт.

На сельхозпредприятиях Саратовской области будут проводить испытания биологических препаратов для защиты растений, кормовых добавок, консервантов для заготовки кормов и других препаратов в рамках проекта «Иннагро», инициированного «Иннопрактикой». Основной целью программы является снижение пестицидной нагрузки при сохранении высокого уровня урожайности и эффективности производства.

По словам министра экономики и развития страны Максима Решетникова , в настоящее время Россия сползает в дефляционную спираль. Он заявил об этом 17 июня в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

«Это еще одно подтверждение глупости киевского режима, наследие культуры не вычеркнешь из истории», — сказал Кравцов.

Отказ от изучения произведений российских и советских авторов на Украине лишь подтверждает глупость киевского режима. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявил ТАСС глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов .

В Петербург планирует зайти сеть продуктовых магазинов «Жизньмарт», хорошо известных жителям Екатеринбурга. Соглашение о сотрудничестве с владельцем сети заключил на ПМЭФ-2022 комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Сегодня, 17 июня, финальный день работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) для Иркутской области начался с подписания соглашения с главой Камчатского края, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Приангарья

На данный момент одним из серьезных вызовов для России является необходимость совершить трансформационный рывок в экономике, чего не удавалось сделать в течение последних десятилетий. Об этом 17 июня заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ-2022.

Москва заняла первое место в рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ, обнародованном на ПМЭФ. На втором месте — Республика Татарстан, на третьем — Московская область, на четвертом — Тульская. Пятое место поделили Башкирия, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области. Санкт-Петербург разделил шестое место с ХМАО-Югра.

Пандемия коронавируса отразилась на результатах Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом 17 июня заявил на ПМЭФ первый вице-спикер Андрей Белоусов , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Число заболевших COVID-19 снижается. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках ПМЭФ-2022.

Возрождение в России производства профессиональных коньков для фигурного катания вполне реально. Об этом 17 июня заявил министр спорта РФ Олег Матыцин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Санкт-Петербург по итогам 2021 года занял шестое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Агентства стратегических инициатив (АСИ), улучшив свои позиции на два пункта по сравнению с предыдущим годом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе офиса ВОЗ в России Мелите Вуйнович с просьбой опубликовать информацию об оспе обезьян и ее особенностях, которая была бы понятна широкому кругу граждан, не узкому кругу специалистов, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня.

Ленинградская область улучшила свой инвестиционный климат по результатам 2021 года. По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который подготовило Агентство стратегических инициатив (АСИ), Ленобласть заняла девятое место.

На Васильевском острове Санкт-Петербурга создадут Научный квартал. Соглашение об этом между властями города и Российской академией наук подписано на ПМЭФ-2022.

«Я думаю, что ставить окончательный крест на проекте «Северный поток — 2» было бы рано», — сказал Чижов РИА Новости.

Газопровод «Северный поток — 2» может быть запущен, терять надежду рано. Об этом постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил 17 июня на полях Петербургского международного экономического форума.

Глава Татарии Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о намерениях по реализации геологоразведочного проекта Каратон-Саркамыс в Атырауской области Казахстана между ПАО «Татнефть» и НК «КазМунайГаз».

Общие расходы бюджета России в 2022 году составят 26 трлн рублей, заявил 17 июня министр финансов Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.

В условиях новой реальности особую значимость приобретают вопросы технологического суверенитета в таких стратегически важных областях, как биотехнологии, генетика, нейротехнологии, цифровизация здравоохранения, развитие искусственного интеллекта, создание вакцин и других медицинских препаратов. Повестка развития медицинской науки включает сегодня внедрение в практику персонифицированных биомедицинских технологий, реализацию мер государственной поддержки и привлечение в науку молодых специалистов. В России принят ряд программ, нацеленных на развитие научно-технологического потенциала, в частности «Приоритет-2030», направленная на развитие университетов, и «Медицинская наука для человека», призванная создать систему трансфера технологий в практическое здравоохранение. Большинство программ подразумевает кооперацию между наукой и бизнесом, создание новых компаний-стартапов вокруг университетов и исследовательских центров. Как отечественная наука может ответить вызовам? Насколько актуален путь инновационного импортозамещения и когда новые подходы будут заменять привычные нам технологии? Каким образом выстроить трансфер технологий от науки в бизнес? Будет ли приоритет для ускоренной регистрации отечественных разработок? Какие ожидаются инструменты поддержки разработки лекарственных средств и медицинских технологий? Когда инновации в медицине на практике будут доступны широкому кругу россиян? Эти вопросы 17 июня обсудят на ПМЭФ в ходе сессии «Медицинская наука как флагман импортоопережения». Среди выступающих: министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Соглашение о взаимодействии при реализации проекта строительства Западного моста в Твери заключили правительство Тверской области и ОАО «РЖД» 17 июня в рамках ПМЭФ-2022.

К концу 2022 года уровень инфляции в России снизится, однако останется двузначным, если смотреть год к году. Об этом 17 июня заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе Петербургского международного экономического форума.

Лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ в 2022 году, по итогам прошлого года, стала Москва. На Петербургском международном экономическом форуме 17 июня представили десятку лидеров среди регионов, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Экспорт в сегодняшних условиях становится ядом для экономики России, приводя к чрезмерному укреплению рубля и уничтожению производства внутри страны, заявил 17 июня глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ.

Вложения отечественных предприятий в экологические проекты в 2021 году впервые в истории превысили 1 трлн рублей, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе сессии ПМЭФ-2022 «Экология для бизнеса или бизнес для экологии».

Банковский сектор в России в 2022 году останется в убытке, заявил 17 июня глава Сбербанка Герман Греф .

Доля импорта в общем объеме закупок лекарственных средств в Башкирии за минувшие два года составила 55%, в 2022 году стоит задача уменьшить этот показатель до 50%. Об этом 17 июня заявил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на сессии «Импортозамещение в здравоохранении: новые точки роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

В России нужно наладить полноценное производство собственного оборудования, на котором будут делать товары спортивного назначения. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

ЦБ РФ не снимает с повестки дня вопросы углеродной нейтральности и энергоперехода, однако следует учитывать ограниченность ресурсов бюджета и компаний. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин в рамках ПМЭФ-2022.

Тульская область по итогам 2021 года смогла увеличить объем инвестиций более чем на 25%, чем удивила первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова .

Соглашение о внедрении в Рязанской области Карты жителя на базе платежной системы «Мир» подписано на полях ПМЭФ-2022, сообщает 17 июня пресс-служба правительства региона.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прокомментировал уход шведского производителя мебели IKEA с российского рынка. Компания решила продать все четыре завода на территории России и частично сократить персонал, сохранив розничную сеть.

Совет при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта обсудит вопросы импортозамещения на ближайшем заседании, которое пройдёт 27 июня. Об этом 17 июня заявил помощник президента РФ Игорь Левитин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Совет Федерации всегда будет поддерживать креативные индустрии, опирающиеся на народные промыслы России, а также заинтересован в том, чтобы вопросы женской повестки получали мощное информационное сопровождение, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на Петербургском международном экономическом форуме.

Подробности в материале: Греф надеется на создание в РФ системы для компенсации отключения от SWIFT

Сбербанк рассчитывает на создание в России эффективной системы, которая компенсирует отключение от SWIFT, заявил 17 июня глава банка Герман Греф на ПМЭФ.

Башкирия сохранила свою позицию в национальном рейтинге инвестиционного климата, формируемом Агентством стратегических инициатив. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства. Итоги были подведены на Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны ставят перед собой задачи по созданию условий для развития высокотехнологичной медицинской помощи, развертыванию сети модульных центров тераностики и ликвидации дефицита их услуг в российских регионах. Партнеры намерены осуществлять как собственные разработки инновационных медицинских продуктов, так и реализовывать на территории РФ наиболее успешные зарубежные медицинские решения. Одним из главных направлений сотрудничества станет внедрение технологий однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) в диагностике, а также развитие радионуклидной терапии выявленных заболеваний.

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Минздрава России, а также компании «Медскан» и «РОСНАНО» подписали соглашение о стратегическом научно-техническом сотрудничестве для развития тераностики, основанной на применении радионуклидных фармацевтических препаратов.

Запрос промышленных предприятий на технологии по каналам Минпромторга будет поступать в «Сколково». Инновационный центр как крупнейший реестр стартапов будет подбирать технологические решения. Такой подход поможет сократить дистанцию в технологических цепочках и ускорить темпы импортозамещения. Соответствующее соглашение о сотрудничестве министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и председатель правления Фонда «Сколково» Игорь Дроздов подписали в рамках ПМЭФ-2022.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв и директор компании «ПИР» Михаил Зусман на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о строительстве сервисного центра строительной и горной техники. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«Очень важное направление — русские театры за рубежом. Это наши очаги культуры, годами эти люди в разных странах играли на нашем языке, ставя нашу классику. Нам, конечно, очень важно их поддерживать, мы начинаем отдельно финансировать постановки в русских театрах, давать возможность расширить репертуар», — сказала Любимова.

Для Минкультуры РФ важно поддерживать очаги русской культуры за рубежом в лице русских театров. Об этом в кулуарах ПМЭФ заявила РИА Новости глава ведомства Ольга Любимова .

Выпуск упрощённых автомобилей необходим российскому автопрому для сохранения производственных мощностей. Об этом 17 июня заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в рамках ПМЭФ.

Подробности в материале: Инвестиционный рост России за первый квартал 2022 года составил 12%

За первый квартал 2022 года инвестиционный рост по России составил 12%. Такой статистикой поделился первый вице-премьер Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В Октябрьском районе Ростовской области в расширение производства газобетона будет вложено 3 млрд рублей. Соглашение о строительстве в поселке Кадамовском второй очереди завода по производству ячеистого бетона автоклавного твердения подписано на полях ПМЭФ-2022, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 июня.

Минпромторг России ведет переговоры с иностранными автопроизводителями, решившими прекратить деятельность в стране, обсуждает в том числе использование схемы выхода Renault, когда активы были переданы новым собственникам «за рубль». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров журналистам в рамках ПМЭФ-2022.

Необходимо в два раза увеличить долю спорта в структуре ВВП страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время сессии «Спорт без преград: новые сценарии и форматы», которая прошла в рамках XXV Петербургского международного экономического форума.

Россия в течение ближайших двух лет вложит более двух триллионов рублей в экономику Донецкой Народной Республики, заявил на ПМЭФ-2022 премьер ДНР Виталий Хоценко .

«Вопросы культурной повестки региона будут включены в наше производство. До сентября мы презентуем большой проект», — заявил генеральный директор киностудии «Ленфильм» Фёдор Щербаков .

Правительство Югры и киностудия «Ленфильм» подписали соглашение в области развития кино‑ и телепроизводства на полях Петербургского международного экономического форума.

В течение ближайших двух лет Россия вложит в ДНР более 2 трлн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко на ПМЭФ-2022.

Российские спортсмены и спортивные федерации нуждаются в правовой поддержке, которая могла бы оказываться на базе Министерства спорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 июня, об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР), выступая на ПМЭФ-2022.

Об этом: В Ростовской области за 4 млрд рублей построят четыре завода

В Аксайском районе Ростовской области построят четыре завода по производству автоклавного газобетона, железобетонных изделий, тротуарной плитки, металлических конструкций и сооружений. Соглашение, скрепляющее планы донского правительства и двух компаний — «Южтехмонтаж» и «Дон Блок», подписано на полях ПМЭФ-2022, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 17 июня.

Агломерации Санкт-Петербурга и Москвы продолжат стягивать на себя все силы страны, если не развивать другие регионы России. Об этом 17 июня заявил председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

«Высокоскоростная магистраль от Москвы до Санкт-Петербурга — сейчас этот вопрос, наверное, немножко в прошлом, из-за технологических ограничений», — заявил в ходе ПМЭФ-2022 министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников : «Число проживающих в агломерациях за последние 10 лет увеличилось на 9%».

Компания «ГАЗ» в ходе Петербургского международного экономического форума заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Чечни. Согласно документу, на заводе «Чеченавто» будет запущена сборка автомобилей «Газель NEXT», сообщил глава минпрома Чечни Адам Хакимов.

Частную общеобразовательную школу на 150 мест намерена построить одна из компаний в Тольятти. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

На данный момент в России нет мощных агломерационных образований восточнее Новосибирска. Об этом 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин , передаёт корреспондент ИА REGNUM . Кудрин назвал четыре потенциальных агломерации, помимо столичных.

Число жителей агломераций России за последние десять лет увеличилось на 9%, сообщил 17 июня на Петербургского международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр экономического развития РФ Максим Решетников , передает корреспондент ИА REGNUM .

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в новосибирском правительстве.

Соглашение о сотрудничестве заключили Самарская ассоциация производителей автокомпонентов и Росстандарт. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Россия и Китай запустят совместный турнир по художественной гимнастике. Об этом 17 июня заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова на Петербургском международном экономическом форуме.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников : «Мы поддерживаем развитие агломераций и населенных пунктов, но мы не ставим задачу распределения средств исключительно только в эти агломерации».

«Ну смотрите, страны недружественные, государства недружественные, а точнее, даже их руководство, которое так недружественно действует в нашем отношении, они недружественные, а бизнесмены, заинтересованные в нашем рынке, — они остаются дружественными, и они останутся таковыми и будут объектом нашего особого внимания и заботы», — сказал Песков в интервью «Известиям».

Бизнесмены, заинтересованные в дальнейшем сотрудничестве с Россией, есть в недружественных странах. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал 17 июня на полях ПМЭФ.

«Мы на пороге нового бюджетного цикла и новых вызовов. Давайте бережно относиться к тому, что мы сделали, к тем результатам, которые мы уже достигли, с тем, чтобы их закреплять, и чтобы они формировали необратимую массу городского развития, точек роста, которые уже есть», — заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии ПМЭФ о перспективах агломераций в России.

Об этом: В Калужской области заметно снизили силовое давление на бизнес

Развитие транспортных коридоров между российскими городами позволит улучшить синергию между ними. О путях совместного развития городов в рамках агломераций сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2022.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв призвал ужесточить наказание для пьяных водителей. Инициативу он озвучил в открытой студии «КП» в рамках Петербургского международного экономического форума.

Среди задач сотрудничества — дальнейшее развитие кооперации между предприятиями Алтайского края и Петербургским тракторным заводом. Открытие филиала по сборочному производству тракторов «Кировец» позволило создать в Алтайском крае дополнительные рабочие места, удешевить стоимость тракторов для аграриев и получить возможность в оперативные сроки проводить сервисное и гарантийное обслуживание техники.

Инновационно-промышленный парк появится на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области. Проект предусматривает полную перезагрузку площадки, с учётом современных задач разработки и производства высокотехнологичной продукции для реального сектора экономики.

«Мы заинтересованы в том, чтобы незадействованные сейчас площадки осваивались, на их месте возникали новые производства, создавалась инфраструктура. Тогда никакие санкции нам будут не страшны», — заявил губернатор.

Губернатор Виктор Томенко , председатель Совета директоров «АГрупп» Сергей Абрамов и гендиректор ППК «Российский Экологический Оператор» Денис Буцаев договорились о совместных усилиях по развитию в Алтайском крае системы обращения с отходами производства и потребления.

Алтайский край, Российский Экологический Оператор и компания «АГрупп» стали партнерами в сфере обращения с отходами производства и потребления. Трехстороннее соглашение подписано на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Об этом: Песков не исключил встречу Путина с главами ДНР и ЛНР в Петербурге

Президент России Владимир Путин может провести встречу с главами Донецкой и Луганской Народных Республик на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом 17 июня заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков .

Об этом: Крым поднялся в Нацрейтинге инвестиционного климата в регионах России

Республика Крым поднялась на четыре позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации, составленного Агентством стратегических инициатив по итогам 2021 года, и вошёл в десятку лучших регионов.

Действие режима западных санкций против России может продлиться более десяти лет, сообщил замглавы правительства Юрий Борисов .

В Кабардино-Балкарии будет возобновлена добыча вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения. Поручение о возрождении производства дал правительству РФ еще в 2016 году президент РФ Владимир Путин . В рамках его исполнения найден инвестор, заключено соглашение о финансировании, сообщили 17 июня в пресс-службе АО «Кавказ. РФ». В ходе XXV Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между госкорпорацией «Ростех» и АО «Кавказ. РФ».

В Иркутской области компания представлена филиалом «Пивоварня Хейнекен Байкал», которая является крупнейшим производителем пива в Восточной Сибири. На производстве занято 130 человек.

В Чечне будет создано новое производство — завод по изготовлению флоад-стекла или термополированного стекла. Проект предложили реализовать китайские инвесторы. В ходе Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительством Чечни и компанией из Китая, сообщили 17 июня в пресс-службе главы и правительства региона.

Грузовые электромобили отечественного производства, представленные на ПМЭФ-22, будут востребованы на Вологодчине. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов .

Володин и Беглов договорились о проведении осенью в Санкт-Петербурге выездного заседания Совета Государственной думы, на котором обсудят вопросы развития больших городов, городского транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, а также переработки твердых бытовых отходов, отмечается в телеграм-канале нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на полях Петербургского международного экономического форума провел встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым . В ходе встречи обсуждались вопросы развития города, а также необходимые для этого законодательные меры.

14:03 17.06.2022

Глава Коми Владимир Уйба, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил, что республика испытывает трудности в привлечении инвесторов для развития сферы туризма.

[[[quote-3]]]

Подробности в материале: Глава Коми: «У нас есть проблемы с привлечением инвесторов в сферу туризма»

14:06 17.06.2022 Президент России Владимир Путин перенёс своё с выступление на ПМЭФ на один час, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Читайте подробнее: Выступление Путина на ПМЭФ перенесено на один час

14:07 17.06.2022 Россия входит в новую эпоху мощной, суверенной страной и станет еще сильнее, заявил Путин.

14:10 17.06.2022 В России ряд базовых институтов работает лучше, чем в странах «Группы семи» (G7). Об этом 17 июня заявил председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Подробности в материале: Ряд базовых институтов в России работает лучше, чем в странах G7 — Шувалов

14:13 17.06.2022 На Петербургском международном экономическом форуме власти Северной столицы подписали с ПАО «Газпром» дорожную карту для реализации проектов в сфере социально-экономического развития. Читайте также: Газпром продолжит помогать социально-экономическому развитию Петербурга

14:15 17.06.2022 Калужская область первая из российских регионов приняла решение о дополнительном снижении ставки по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья для работников ИТ-организаций региона до 2%. Реализация данной меры поддержки будет осуществляться во взаимодействии с АО «ДОМ. РФ. Эта и другие темы стали предметом обсуждения на XXV Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства Калужской области. Подробности в материале: Калужские ИТ-специалисты первыми в России смогут получить ипотеку под 2%

14:22 17.06.2022 Из-за хакерских атак на ресурсы ПМЭФ-2022, которые нарушили систему пропуска на пленарное заседание, президент России Владимир Путин перенес на час свое выступление на форуме. Об этом 17 июня рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом: Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за хакерских атак — Песков

14:23 17.06.2022 На систему аккредитации Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начались массированные DDoS-атаки. Об этом 17 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Читайте также: Песков сообщил о DDoS-атаках на системы ПМЭФ

14:32 17.06.2022 Санкт-Петербург на ПМЭФ-2022 подписал соглашение о сотрудничестве с «ОДК-Климов», известном своими двигателями для вертолётов. Производство авиадвигателей на предприятии будет расширено. Читайте также: «ОДК-Климов» вложится в производство авиадвигателей в Петербурге

14:34 17.06.2022 Чтобы по-настоящему быть успешным, при этом занимать достойное место, испытывать уважение к себе и своему делу, нужно связать своё будущее и будущее детей со своей родиной, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте также: Путин заявил, что без родины невозможен прочный и достойный успех

14:36 17.06.2022 Россия пока недостаточно импортирует белорусскую продукцию. Двум странам не удалось достичь «бесшовной стыковки экономических систем». Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, выступая на Петербуржском международном экономическом форуме. Об этом: Вице-премьер Белоруссии: Россия мало импортирует белорусскую продукцию

14:37 17.06.2022 Аккредитованную испытательную лабораторию для продукции лёгкой промышленности намерены открыть в декабре 2022 года в Уфе. Об этом 17 июня сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Сообщается, что вопросы открытия в Уфе такой лаборатории и создания в республике центров по сертификации при технопарках были рассмотрены на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте также: В Уфе появится испытательная лаборатория Росстандарта

14:38 17.06.2022 Промышленные предприятия, которые хотят инвестировать в свое развитие, при нынешних процентных ставках не могут кредитоваться. Так глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия») прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM 17 июля заявление президента России Владимира Путина о создании промышленной ипотеки в 5%. Об этом: В Госдуме допустили расширение промышленной ипотеки

14:46 17.06.2022 Мировые экономика и финансы в ближайшие годы станут «болевой» точкой пристального внимания всех развитых и развивающихся стран. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал рассуждения главы Сбербанка Германа Грефа о том, что «если ничего не делать», то экономика РФ вернется на уровень 2021 года только через десять лет. Читайте также: Экономист Ордов назвал инфляцию главным фактором мировой нестабильности

14:47 17.06.2022 Соглашение о сотрудничестве подписали власти Севастополя и Луганской Народной Республики 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил в телеграм-канале губернатора города-героя Михаил Развожаев. Читайте подробнее: Севастополь и ЛНР заключили соглашение на ПМЭФ-2022

14:48 17.06.2022 Уже в 15:00 должно начаться пленарное заседание, но котором выступит Владимир Путин.

14:48 17.06.2022 Гибкость российской экономики заключается в консолидации общества в ответ на принятые правительством РФ административные меры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 июня заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового факультета, директор научно-исследовательского центра денежно-кредитных отношений финансового университета Олег Луняков. Так он прокомментировал высказывание главы Сбербанка Германа Грефа о том, что российская экономика продемонстрировала неожиданную гибкость. Читайте также: Экономика РФ показала «зрелость» рыночных институтов — профессор Луняков

14:49 17.06.2022 США, провозгласив победу в Холодной войне, объявили свои интересы священными, сейчас игра идет в одни ворота, в этих условиях мир неустойчив, заявил Путин.

14:49 17.06.2022 Новую госпрограмму замены коммунальной технику на газомоторную предложил на полях ПМЭФ-2022 губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает 17 июня пресс-служба администрации региона. Подробности в материале: Волгоградский губернатор предложил госпрограмму замены коммунальной техники

14:49 17.06.2022 В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, по данным Агентства стратегических инициатив (АСИ), Новгородская область заняла пятое место. Об этом: Новгородская область поднялась на два пункта в инвестиционном рейтинге АСИ

14:52 17.06.2022 Депутаты всех фракций Госдумы на фоне санкционного давления на Россию объединились для защиты интересов граждан страны. Об этом заявил 17 июня руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: В Госдуме заявили о готовности оперативно отвечать на санкционные угрозы

14:53 17.06.2022 В международном аэропорту «Платов» построят первый на юге России авиационный ангарный комплекс для технического обслуживания воздушных судов. Соответствующее соглашение на полях ПМЭФ-2022 скрепили подписями донской губернатор Василий Голубев и председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 17 июня. Подробности в материале: В «Платове» построят первый на юге РФ комплекс для обслуживания самолётов

14:54 17.06.2022 На форуме губернатор Мурманской области Андрей Чибис публично упрекнул своего земляка, главу Чувашии Олега Николаева за то, что тот не пригласил его на предстоящий фестиваль в Чебоксары. Об этом: Мурманский губернатор упрекнул главу Чувашии

15:00 17.06.2022 Экономический форум в Петербурге проходит в непростое время. Под ударом оказались даже основные экономические принципы, заявил президент России Владимир Путин 17 июня на ПМЭФ. Читайте подробнее: Путин: по основным экономическим принципам нанесён удар

15:01 17.06.2022 Ещё один животноводческий комплекс намерена построить компания «УК РБПИ ГРУПП» в Рязанской области. Об этом стало известно во время встречи врио главы региона Павла Малкова с гендиректором предприятия Томасом Норгардом на полях ПМЭФ-22, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом: В Рязанской области крупный инвестор построит второй свинокомплекс

15:04 17.06.2022 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил значение рейтинга Агентства стратегических инициатив (АСИ) в работе с бизнесом. Об этом губернатор сказал на Петербургском международном экономическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Об этом: Губернатор Подмосковья оценил рейтинг АСИ в работе с бизнесом

15:05 17.06.2022 Процессы модернизации в жилищно-коммунальном хозяйстве, несмотря на успехи на отдельных направлениях, не всегда и не везде идут темпами, которыми бы хотелось, отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»). Об этом: Неверов: обновление инфраструктуры ЖКХ может занять много времени

15:07 17.06.2022 По итогам Холодной войны американцы решили, что они неподсудны, их интересы — важнейшие в мире, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом: Путин заявил, что США спутали себя с посланниками бога

15:11 17.06.2022 По сравнению с концом 2019 года импорт в США вырос с 250 млрд долл. в месяц до 350 млрд долл. Рост составил 40% — в пропорции это как раз соответствует необеспеченной накачке долларовой массы в течение последних лет, заявил 17 июня на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин. Об этом: США напечатали доллары и выгребли все товары с рынков третьих стран

15:12 17.06.2022 Свой первый полёт однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate совершит в 2025 году. Об этом 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов Читайте подробнее: Вице-премьер Борисов назвал сроки первого полёта истребителя Checkmate

15:15 17.06.2022 Ростовские власти видят перспективы создания единого рынка газомоторного топлива с Донбассом. Об этом 17 июня на сессии Петербургского международного экономического форума заявил донской губернатор Василий Голубев. Подробности в материале: Ростовские власти хотят объединить рынок газомоторного топлива с Донбассом

15:15 17.06.2022 Выставки одного из крупнейших музеев России и мира — Эрмитажа — будут проходить в Иркутской области. Соглашение об этом на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, сообщает пресс-служба областного правительства. «Заключение соглашения о сотрудничестве с Эрмитажем — это поистине знаковое событие для культурной жизни Иркутской области. В рамках празднования 85-летия Иркутской области в регионе пройдут Дни Эрмитажа. Иркутяне и гости города смогут увидеть уникальные экспонаты, посетить виртуальные экскурсии и лекции о шедеврах искусства. Уверен, наше соглашение укрепит культурные связи между Иркутском и Санкт-Петербургом. Сегодняшняя встреча станет важным этапом в осуществлении совместных творческих проектов», — сказал Игорь Кобзев. Читайте подробнее: Эрмитаж представит в Иркутске шедевры из своей коллекции

15:16 17.06.2022 В России давление на бизнес не сравнимо с тем, что сейчас происходит на Западе. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом: «Крадут просто на голом месте!» — Путин о давлении на бизнес на Западе

15:20 17.06.2022 Участники пленарного заседания ПМЭФ ждут Владимира Путина.

15:25 17.06.2022 Ставка по льготной ипотеке в России будет снижена до 7% годовых, заявил 17 июня президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте также: Путин объявил о снижении до 7% годовых ставки по льготной ипотеке

15:39 17.06.2022 Проект по строительству больниц в Людиново и Козельске Калужской области стоимостью порядка трёх миллиардов рублей предполагает подписанное 17 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме соглашение о намерениях между акционерным обществом «ДОМ. РФ» и правительством Калужской области по реализации инфраструктурных проектов в рамках механизма «Инфраструктурные облигации». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. Читайте также: «ДОМ. РФ» поможет построить в Калужской области две больницы

15:41 17.06.2022 Евразийский женский форум при Совете Федерации впервые представил стенд на Петербургском международном экономическом форуме. На полях ПМЭФ-2022 также состоялась выездная сессия форума с участием председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. По ее словам, за последние годы стало хорошей традицией включать в план работы Петербургского форума мероприятия, посвященные участию женщин в развитии экономики. Спикер СФ отметила авторитет и значимость мероприятий, которые проводит Совет Федерации по продвижению женской повестки: «Несмотря на сложные условия, высочайшее санкционное давление, сотрудничество женщин с зарубежными партнерами продолжается, в том числе в рамках важнейших международных организаций, таких как ЮНИДО, БРИКС, «Женская двадцатка», АТЭС».

15:43 17.06.2022 Владимир Путин появился в зале вместе с президентом Казахстана Касым-ЖомартомТокаевым.

15:46 17.06.2022 По словам Путина, партнеры на Западе подорвали международные устои во имя своих геополитических иллюзий.

15:46 17.06.2022 Время для всего мирового сообщества сейчас непростое, принципы глобальной экономической системы оказались под ударом, сказал Путин.

15:47 17.06.2022 Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами, заявил Путин.

15:50 17.06.2022 Нынешние изменения в экономике и международной политике — тектонические и революционные, считает Путин.

15:50 17.06.2022 Принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: Запад предал идеалы неприкосновенности собственности ради амбиций — Путин

15:51 17.06.2022 Страны «золотого миллиарда» по-прежнему считают всех остальных своими колониями, вторым сортом, заявил Путин.

15:51 17.06.2022 Санкции против России безумные и бездумные, заявил Путин.

15:52 17.06.2022 Все решения в сфере экологии и развитии туризма должны быть просчитанными и взвешенными. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте также: Байкальск должен стать эталоном экологического туризма в России — Путин

15:52 17.06.2022 Западные страны намеренно подорвали международные устои, заявил 17 июня президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин обвинил страны Запада в подрыве международных устоев

15:53 17.06.2022 Эпоха однополярного мира закончилась. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: «Шаблоны здесь не работают» — Путин о причине краха однополярного мира

15:55 17.06.2022 В сессии ПМЭФ, помимо президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева, участвует по видеосвязи президент Египта Абдельфаттах Сиси. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин адресует присутствующим видеообращение, сообщает пресс-служба Кремля. В этом году форум проходит под девизом «Новый мир — новые возможности»

15:56 17.06.2022 Бюджет РФ в 2022 году будет исполнен с профицитом 3 трлн рублей, сообщил Путин.

15:56 17.06.2022 Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7%.

15:57 17.06.2022 Санкции против России не состоялись, страна нормализует экономическую ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. Об этом: Путин: санкции против России не состоялись, ситуация нормализуется

15:57 17.06.2022 Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, заявил 17 июня президент России Владимир Путин. Об этом: Путин заявил о завершении эпохи однополярного миропорядка

15:57 17.06.2022 Санкционное оружие обоюдоострое. Оно сопоставимое и даже наносит больший урон инициаторам, заявил Путин.

15:57 17.06.2022 Процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: Путин предложил снизить ставку по ипотеке до 7%

15:58 17.06.2022 Все задачи спецоперации на Украине будут решены, ведь в ней участвуют настоящие герои, заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте подробнее: Путин назвал героями российских воинов — участников спецоперации

15:59 17.06.2022 Владимир Путин. Иван Шилов @ ИА REGNUM

16:01 17.06.2022 Страны Еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция у них высокая, отметил Путин. По его словам, рост инфляции в отдельных странах Еврозоны уже превысил 20%.

16:01 17.06.2022 В России начала сокращаться инфляция. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте также: Государственные финансы России устойчивы — Путин

16:03 17.06.2022 Только прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов, сообщил Путин.

16:03 17.06.2022 Потеря иностранными компаниями российского рынка приведет к снижению их конкурентоспособности, заявил Путин.

16:03 17.06.2022 Санкционное оружие, примененное Западом против России, — обоюдоострое, и потери от его применения для Евросоюза уже достигли 400 млрд долл. Об этом заявил на ПМЭФ президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Путин назвал сумму потерь Евросюза от собственных санкций

16:04 17.06.2022 Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, его элиты пляшут под чужую дудку, причиняя вред своему населению, заявил Путин.

16:04 17.06.2022 Только прямые потери ЕС от санкционной лихорадки могут превысить за год 400 млрд долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. Об этом: Путин: прямые потери ЕС от санкций составили 400 млрд долларов в год

16:05 17.06.2022 Ухудшение ситуации в глобальной экономике — не вопрос последних месяцев, оно не связано со специальной военной операцией России по защите Донбасса, заявил Путин.

16:05 17.06.2022 Путин указал на многолетнюю безответственную политику стран G7, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов.

16:07 17.06.2022 Президент РФ назвал утверждения про «Путинскую инфляцию» на Западе глупостью. Путин отметил, что проблемы с инфляцией, продовольствием и энергетикой связаны с ошибочной экономической политикой Запада.

16:09 17.06.2022 Запад планомерно приближался к тем плачевным результатам, которые происходят в мировой экономике сейчас. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте также: Бесконтрольная эмиссия и долги — Путин указал на причину мирового кризиса

16:09 17.06.2022 Путин предрек Европе дальнейшее усугубление неравенства и, как следствие, раскол общества в связи с ошибками в экономике: нынешняя ситуация там приведет к всплеску радикализма и в перспективе — к смене элит.

16:14 17.06.2022 Роль Америки из нетто-экспортера продовольствия превратилась в импортера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. Читайте также: Путин: зачем обменивать товары на доллары и евро?

16:15 17.06.2022 На Петербургском международном экономическом форуме на встрече губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с чрезвычайным и полномочным послом КНДР в РФ Син Хон Чхолем обсуждалась важность укрепления политического и экономического сотрудничества между Россией и КНДР. Посол КНДР в РФ выразил поддержку России в связи с событиями на Украине. «Мы неоднократно заявляли, что специальная военная операция России на Украине — это неизбежный выбор для обеспечения безопасности государства и жизни вашего народа», — дополнил Син Хон Чхоль. Подробности в материале: Мельниченко пригласил посла КНДР в России посетить Пензенскую область

16:15 17.06.2022 Россия справится с любым вызовом, заявил 17 июня президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте подробнее: Путин заявил, что для России нет преград

16:16 17.06.2022 Запад ищет поводы свалить ответственность за свои проблемы на Россию. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: «Читать и писать не умеют» — Путин о слухах о «путинской инфляции»

16:20 17.06.2022 Россия, обеспечивая свой рынок продовольствия, способна увеличить экспорт продовольствия и удобрений на мировой рынок, заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ 17 июня. Подробности в материале: Россия готова обеспечить продовольственную безопасность в мире — Путин

16:20 17.06.2022 Россия не препятствует вывозу с Украины зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. Читайте подробнее: Путин: есть пять-шесть вариантов вывоза зерна с Украины

16:23 17.06.2022 Текущий кризис вызревал годами из-за недальновидных действий Запада. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: «Та же колониальная политика, но в новом издании» — Путин о Западе

16:27 17.06.2022 Европейский союз уже невозможно считать политически самостоятельной единицей, он находится в глубокой зависимости, заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности в материале: Путин заявил, что ЕС окончательно потерял политический суверенитет

16:27 17.06.2022 Владимир Путин. @ ИА REGNUM

16:28 17.06.2022 Запад стремится реализовать сценарий «Анти-России» на Украине. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: «Им наплевать на людей» — Путин о целях Запада на Украине

16:29 17.06.2022 Россия никогда не пойдет по пути изоляции и автаркии, расширяя свои связи с теми, кто в этом заинтересован, заявил 17 июня на ПМЭФ президент России Владимир Путин. Читайте подробнее: Россия не пойдет пути изоляции и автаркии — Путин

16:29 17.06.2022 Владимир Путин назвал заклинания про «доллар по 200 рублей» частью информационной войны и отметил, что Россия справится с любыми вызовами.

16:29 17.06.2022 На смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов, заявил Путин.

16:30 17.06.2022 По мнению экспертов, в ближайшие годы будет запущен процесс конвертации глобальных резервов из валют в настоящие ресурсы, заявил Путин.

16:30 17.06.2022 Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести реформу проверок бизнеса. Читайте подробнее: Путин объявил об отмене большинства проверок бизнеса

16:32 17.06.2022 Президент России Владимир Путин считает самым печальным вариант тот, когда Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие. Подробности в материале: Путин: есть опасность оплаты Украиной оружия зерном

16:33 17.06.2022 Путин назвал лидеров инвестиционного рейтинга АСИ — Москву, Татарию и Московскую область, а также отметил те регионы, которые совершили рывок в данном рейтинге.

16:33 17.06.2022 Глава Мордовии Артем Здунов в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел переговоры с Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в России Ермеком Кошербаевым. Здунов отметил, что между Казахстаном и Мордовией сложились взаимовыгодные торгово-экономические связи, налажен экспорт железнодорожных вагонов, кабельной продукции, фиброцементных изделий, мясной, молочной продукции и полуфабрикатов. Читайте также: Мордовия заместит поставки из недружественных стран продукцией Казахстана

16:33 17.06.2022 Россия принимает решения самостоятельно, опираясь на свою культуру и традиции. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом: Все задачи специальной военной операции будут решены — Путин

16:35 17.06.2022 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. М.Симоньян: Добрый день, уже почти скоро вечер! Вы уже знаете, что были небольшие технические проблемы. Слава богу, они оперативно решены. Спасибо всем тем, кто их так оперативно решил. Спасибо присутствующим. Спасибо нашему лидеру Владимиру Владимировичу за то, что Вы нашли время, как всегда, выступить на форуме и рассказать, что нас ждет с экономической и не только экономической точки зрения. Спасибо Вам, Касым-Жомарт Кемелевич, что Вы нашли возможность к нам приехать. Мы понимаем, что это не так просто. Спасибо за Вашу поддержку нашего форума и нашей страны, мы это очень ценим. Впереди у нас вопросы. Не все из них вам понравится, наверное, слышать и не все их них мне понравится задавать. Мы бы с удовольствием поговорили только о хорошем, но только о хорошем не получится. А пока я попрошу Вас, Владимир Владимирович, выйти к пюпитру и рассказать нам, что нас всех ждет. Спасибо. В.Путин: Большое спасибо! Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Уважаемые друзья, коллеги! Приветствую участников и гостей юбилейного, XXV Петербургского международного экономического форума. Он проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки, да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом. Многие торговые, производственные, логистические связи, ранее нарушенные пандемией, проходят теперь через новые испытания. Более того, такие ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны — подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий. Сегодня наш — когда говорю «наш», имею в виду российское руководство, — свой взгляд на ситуацию, в которой оказалась глобальная экономика. Подробно остановлюсь на том, как Россия действует в этих условиях и как планирует своё развитие в динамично меняющейся обстановке. Полтора года назад, выступая на Давосском форуме, вновь подчёркивал, что эпоха однополярного миропорядка завершилась — начать хочу с этого, от этого никуда не деться, — завершилась несмотря на все попытки её сохранить, законсервировать любыми средствами. Изменения — это естественный ход истории, поскольку цивилизационное многообразие планеты, богатство культур трудно сочетать с политическими, экономическими и другими шаблонами, шаблоны здесь не работают, шаблоны, которые грубо, безальтернативно навязываются из одного центра. Изъян заложен в самой идее, согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближённых или, как ещё говорят, допущенных к ней государств, и все нормы делового оборота и международных отношений — когда это становится необходимо — трактуются исключительно в интересах этой державы, что называется, работают в одну сторону, игра идёт в одни ворота. Мир, основанный на таких «догмах», определённо неустойчив. Соединённые Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на Земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета. Речь идёт об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать. Повторю: эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что, якобы, всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает. Причём наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории. Мыслят категориями прошлого века. Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого «золотого миллиарда»: считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные — второго сорта. Отсюда — неуёмное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться. Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории, а порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии и Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то «бунтаря» не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, «отменить». В ход идёт всё, даже спорт, олимпийское движение, запрет на культуру, шедевры искусства — по той лишь причине, что их авторы «неправильного» происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе и безумных санкций против России. Безумных и, я бы сказал, бездумных. Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов. Расчёт был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счёт разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось. Очевидно, это не вышло, не состоялось. Российские предприниматели, органы власти работали собранно, профессионально, граждане проявили сплочённость и ответственность. Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию. Вначале стабилизировали финансовые рынки, банковскую систему и торговую сеть. Затем начали насыщать экономику ликвидностью и оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест. Мрачные прогнозы относительно перспектив российской экономики, которые звучали ещё в начале весны, не сбылись. При этом ясно, зачем раздувалась эта пропагандистская кампания, откуда все эти заклинания и про доллар за 200 рублей, и про крах нашей экономики в целом — всё это было и остаётся орудием информационной борьбы, фактором психологического воздействия на российское общество, на отечественные деловые круги. Кстати, и некоторые наши эксперты поддались такому внешнему давлению, в своих прогнозах также исходили из неминуемого коллапса российской экономики и критического ослабления национальной валюты — рубля. Жизнь опровергла подобные предсказания. Однако подчеркну и хотел бы отметить: чтобы и дальше добиваться успеха, мы должны предельно честно и реалистично оценивать ситуацию, быть при этом самостоятельными в своих выводах и, конечно, верить в свои силы, это очень важно. Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны. Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций, мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8 процента, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7 процента и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы. Я потом проведу сравнение с другими регионами. Да, нам и это многовато, конечно. 16,7 процента — большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать, и уверен, добьемся положительного результата. По итогам первых пяти месяцев текущего года федеральный бюджет исполнен с профицитом в полтора триллиона рублей, а консолидированный бюджет — с профицитом в 3,3 триллиона рублей. При этом профицит федерального бюджета только в мае составил почти полтриллиона рублей, превысив прошлогоднее майское значение более чем в четыре раза. Сегодня наша задача — создать условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке и сбалансированно с ростом предложения восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики. Уже сказал, мы приняли специальные меры для пополнения оборотного капитала компаний. В том числе бизнес практически во всех отраслях получил право на отсрочку по страховым взносам за второй квартал текущего года. При этом производственные предприятия имеют более широкие возможности — они смогут воспользоваться отсрочкой и в третьем квартале. По сути, речь идёт о беспроцентном кредите от государства. В дальнейшем отложенные платежи по страховым взносам не нужно будет выплачивать, что называется, одномоментно. Это можно будет сделать равными долями в течение 12 месяцев, начиная с июня следующего года. Далее. С мая была снижена ставка по льготной ипотеке. Сейчас она составляет девять процентов. При этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Как уже говорил, цель такой меры — помочь гражданам в решении жилищных проблем, поддержать строительную и смежные с ней отрасли, а там у нас заняты миллионы работников. После резкого роста весной, процентные ставки в российской экономике постепенно снижаются, Центральный банк опускает ключевую ставку. В этой связи считаю возможным ещё раз снизить ставку по льготной ипотеке, теперь — до семи процентов. Но на что хотел бы обратить внимание? Срок действия программы остаётся прежним — до конца текущего года. Это значит, что те наши граждане, которые хотят улучшить свои жилищные условия по этой льготе, должны ею воспользоваться до конца этого года. Максимальные суммы кредитов также сохраняются: 12 миллионов рублей для Москвы и Петербурга и шесть миллионов рублей — для остальных субъектов Федерации. Добавлю, нам важно в целом повышать доступность долгосрочных финансовых ресурсов, кредита для экономики. Уже в ближайшее время акцент в поддержке деловой активности должен смещаться от мер бюджетного стимулирования к механизмам рыночного банковского кредитования. Этот процесс нужно, безусловно, поддержать. Так, для наращивания возможностей Фабрики проектного финансирования «ВЭБа» выделим 120 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. Такая мера обеспечит дополнительное кредитование востребованных инициатив, проектов в объёме порядка полутриллиона рублей. kremlin.ru

16:36 17.06.2022 Российский бизнес, не имеющий возможности получить западную лицензию, не должен попадать под статью. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Путин предложил декриминализовать ряд экономических составов из-за санкций

16:38 17.06.2022 Выступая на ПМЭФ-2022, президент РФ Владимир Путин прокомментировал результаты рейтинга инвестиционной привлекательности регионов, составленного АСИ, особо отметив те регионы, которые добились значимого прогресса в рейтинге. Об этом: Путин отметил регионы, добившиеся успехов в инвестиционном рейтинге АСИ

16:38 17.06.2022 Владимир Путин. @ИА REGNUM

16:38 17.06.2022 Президент России Владимир Путин призвал участников ПМЭФ-2022 инвестировать в Россию. Об этом: Путин призвал инвестировать в Россию

16:41 17.06.2022 Вологодчина и «Опора России» заключили соглашение о развитии экспортных связей. Читайте подробнее: «Опора России» поможет Вологодчине найти партнеров за рубежом

16:44 17.06.2022 В ходе специальной военной операции на Украине Россия и республики Донбасса отстаивают своё право на свободу, безопасность, защищают своих людей, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте также: Путин заявил, что Россия сегодня отстаивают свою свободу

16:45 17.06.2022 Ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика — главный принцип для России. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Россия не будет повторять экономические ошибки Запада — Путин

16:48 17.06.2022 Россия продолжит инвестировать в опережающее развитие инфраструктуры, в том числе с помощью инфраструктурных кредитов регионам, заявил 17 июня на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин. Читайте также: Путин: Россия продолжит инвестировать в развитие дорожной инфраструктуры

16:48 17.06.2022 Президент России Владимир Путин заявил о запуске комплексной программы модернизации ЖКХ. Читайте подробнее: Путин объявил о комплексной модернизации ЖКХ

16:52 17.06.2022 Читайте также: Курганская область опередила соседей по состоянию инвестиционного климата

16:52 17.06.2022 Президент России Владимир Путин заявил о выделении дополнительных средств на программу комплексного обустройства и развития села. Читайте подробнее: Путин объявил о дополнительном финансировании развития села

16:55 17.06.2022 Президент России Владимир Путин призвал не уповать на импортозамещение, как на панацею, потому что оно может поставить страну в положение вечно догоняющей. Он предложил брать пример с академика Сергея Павловича Королёва, который вывел советское ракетостроение на ведущие позиции в мире. Читайте также: Путин предложил брать пример с Королёва в импортозамещении

16:59 17.06.2022 Россия использует все возможности для достойного существования в новой исторической эпохе. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Путин: только сильные скажут своё слово — или останутся бесправной колонией

17:01 17.06.2022 Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать параметры нового режима промышленных кластеров. Подробности в материале: Путин обновляет работу промышленных кластеров и запускает новую ипотеку

17:01 17.06.2022 Путин призвал представителей крупного бизнеса РФ связывать их будущее и будущее их детей с Россией. По его словам, последние события подтвердили, что «дома надежней».

17:01 17.06.2022 Путин призвал крупные российские компании инвестировать внутри страны, приведя в пример предпринимателей и купцов Российской империи.

17:01 17.06.2022 Доброе имя навсегда останется у наследников бизнеса, его «никто не пропьет», сказал Путин.

17:02 17.06.2022 Путин поручил правительству подготовить предложения по новым бюджетным правилам.

17:02 17.06.2022 Цель — достижение уровня инфляции в 4%, заявил Путин.

17:03 17.06.2022 Уже в этом году нужно добиться снижения уровня бедности и роста доходов граждан, это главный показатель для оценки органов власти, заявил Путин.

17:03 17.06.2022 Путин поручил правительству принять кардинальные меры по поддержке семей с детьми. По его словам, будущее России — семья с двумя, тремя и большим количеством детей.

17:05 17.06.2022 Путин предлагает запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. Жилищно-коммунальная сфера в РФ недоинвестирована на 4,5 трлн рублей, отметил он. Путин также заявил о проведении на следующей неделе президиума Госсовета по теме модернизации ЖКХ.

17:05 17.06.2022 Путин предложил направить доходы от пошлин с продажи продукции АПК на дополнительное финансирование программы развития села. Кроме того, президент предложил нарастить объем ресурсов на 10 млрд рублей ежегодно в 2023—2024 годах на программу комфортной городской среды.

17:06 17.06.2022 Импортозамещение не является панацеей, надо не копировать, а быть на шаг впереди, заявил Путин. Он отметил, что сквозной принцип развития России — достижение технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов.

17:07 17.06.2022 Путин предложил запустить в РФ промышленную ипотеку для предприятий под 5% годовых. Он отметил, что она должна заработать уже в ближайшее время.

17:08 17.06.2022 Почти полуторачасовое выступление Путина на ПМЭФ и есть то самое Послание Федеральному собранию, которого в 2022 году пока не было. Со всеми сформулированными вызовами, задачами, планами и целями, которые стоят перед страной. Пул №3

17:09 17.06.2022 Работа на опережение была свойственна основателям советских научных программ. Именно благодаря этому сегодняшняя Россия обладает современными типами вооружений, в том числе гиперзвуковым оружием, заявил 17 июня на ПМЭФ президент РФ Владимир Путин. Читайте подробнее: Путин: Россия обладает гиперзвуковым оружием благодаря работе на опережение

17:12 17.06.2022 Введённые Западом санкции и заморозка капиталов лишний раз подтвердили, что не следует рассчитывать на западные банки как на «тихое убежище для капиталов», заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте также: «Дома — надёжнее!» Путин напомнил, что на Западе деньги держать не стоит

17:15 17.06.2022 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Продолжение. В.Путин: Уважаемые коллеги! Уже говорил, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. При этом санкционное оружие, оно, как известно, — и практика последних лет это показывает хорошо, — оно обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его. И речь не только о текущих очевидных последствиях. Нам известно, что среди лидеров европейских стран на уровне неформальных разговоров, что называется, украдкой обсуждаются весьма тревожные перспективы, что санкции могут быть применены не только против России, но и против любого неугодного государства, рано или поздно могут коснуться каждого, включая самих членов Евросоюза и европейских компаний. Пока до этого дело не дошло, но европейские политики уже нанесли своей экономике серьёзный удар — сами это сделали своими руками. Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в Соединённых Штатах тоже, как растёт стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива, как снижается качество жизни европейцев и утрачивается конкурентоспособность предприятий. По оценкам экспертов, только прямые, «счётные» потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 миллиардов долларов. Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу. Эти издержки напрямую ложатся на население и компании Евросоюза. Рост инфляции в отдельных странах еврозоны уже превысил 20 процентов. Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла там у них — у некоторых — до 20 процентов. У Штатов также неприемлемая, самая высокая за 40 последних лет инфляция. Да, конечно, инфляция в России также пока находится на двузначных отметках. Однако мы уже провели индексацию социальных выплат и пенсий, повысили минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум, защитили тем самым наименее обеспеченных граждан. А, в свою очередь, высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения людей в российской банковской системе. Конечно, для представителей бизнеса понятно: высокая ключевая ставка прижимает экономику — понятно. Для граждан всё-таки в большинстве случаев это плюс: они вернули значительный объём денег в банки под высокий процент. В этом главное отличие от стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую ведёт к снижению реальных доходов населения и съедает их сбережения, а текущие кризисные явления ложатся бременем прежде всего на малообеспеченных граждан. Серьёзные долгосрочные последствия имеет и рост издержек европейских компаний, потеря ими российского рынка. Результат здесь очевиден — утрата глобальной конкурентоспособности и системное снижение темпов роста европейской экономики, причём на годы вперёд. Всё это ведёт к обострению глубинных проблем в западных обществах. Да, конечно, у нас и своих проблем хватает, но вынужден сейчас говорить и об этом, потому что они-то всё время на нас пальцем тыкают, а проблем у них самих достаточно. Я говорил об этом тоже в Давосе. Прямым следствием действий европейских политиков и событий текущего года станет дальнейшее усугубление неравенства в этих странах, что, в свою очередь, будет ещё сильнее раскалывать их общества, причём вопрос не только в уровне благосостояния, но и в ценностных ориентирах различных групп этого общества. Да, сейчас эти противоречия подавляются, заметаются «под ковёр». Демократические процедуры, выборы в той же Европе, — честно говоря, иногда смотришь на то, что там происходит, какие силы приходят к власти, — всё это похоже на ширму, потому что друг друга у власти меняют похожие как близнецы политические партии. Однако сама суть от этого не меняется. Реальные интересы граждан, национального бизнеса оттесняются всё дальше на задворки, на периферию. Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведёт к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьёзным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалёкой перспективе и к смене элит. Традиционные партии, как вы видите, проигрывают постоянно. Появляются какие-то новые образования, но, если они мало чем отличаются от традиционных, шансов на выживание у них тоже не много. Все попытки делать «хорошую мину при плохой игре», все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства не могут скрывать главного: Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу. Что ещё здесь принципиально важно? Ухудшение ситуации в глобальной экономике — это не вопрос последних месяцев, — сейчас я остановлюсь на вещах, которые считаю чрезвычайно важными, — то, что происходит, не результат последних месяцев, конечно, нет. Тем более — не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе. Подобные утверждения — это откровенное и сознательное передёргивание фактов. Резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий текущего года. Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой большой семёрки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов. Причём эти процессы лишь ускорились, активизировались с началом пандемии коронавируса ещё в 2020 году, когда в глобальном масштабе кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги. Спрашивается: при чём здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения. Не придумав или не пожелав использовать другие рецепты, власти ведущих западных экономик просто-напросто запустили «печатный станок». Таким нехитрым способом стали покрывать невиданные ранее бюджетные дефициты. Уже называл эту цифру: за последние два года денежная масса в США выросла более чем на 38 процентов. Ранее десятилетиями такое увеличение было, а здесь за два года 38 процентов — это 5,9 триллиона долларов. Для сравнения, только несколько стран мира имеют валовый внутренний продукт большего размера. Денежная масса Евросоюза, в свою очередь, также резко возросла за этот период. Её объём увеличился примерно на 20 процентов, или на 2,5 триллиона евро. В последнее время всё чаще слышу про так называемую, — вы уж меня извините, я не люблю заниматься здесь, да и вообще себя как-то упоминать, но не могу не сказать, — все мы слышим про так называемую путинскую инфляцию на Западе. Я, когда вижу это, всё время думаю: на кого рассчитана эта глупость — на тех, кто читать и писать не умеют, вот и всё. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, на самом деле что происходит. Россия, наши действия по освобождению Донбасса здесь абсолютно ни при чём. Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом — это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот, где причины, и только в этом. Я скажу и про нашу операцию: да, это имело какое-то значение, но корень именно в этом — в их ошибочной экономической политике. Для них начало нашей операции на Донбассе — это спасательный круг, который позволяет им свалить собственные просчёты на других, в данном случае — на Россию. Но все, у кого есть хотя бы начальное школьное образование, понимают истинные причины сегодняшней ситуации. Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно: в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран — вот куда они потекли, эти деньги напечатанные. Они буквально стали «пылесосить», выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошмётки, да ещё и по астрономическим ценам. Так, если в конце 2019 года импорт, завоз товаров в Соединённые Штаты составлял порядка 250 миллиардов долларов в месяц, то к настоящему времени он вырос до 350 миллиардов долларов. Примечательно, что рост составил 40 процентов — в пропорции это как раз и соответствует необеспеченной ничем накачке долларовой денежной массы последних лет. Напечатали, раздали деньги и за эти деньги выгребли все товары с рынков третьих стран. Добавлю вот ещё что: Соединённые Штаты долго время были крупными поставщиками продовольствия на мировом рынке, заслуженно, действительно, заслуженно гордились — и было чем — своим сельским хозяйством, традициями фермерства, это пример для многих и для нас, кстати говоря, тоже. Но сегодня роль Америки изменилась кардинально. Из нетто-экспортёра продовольствия она превратилась в чистого импортёра. Грубо говоря, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету. Ещё более высокие темпы наращивания импорта товаров наблюдаются в Евросоюзе. Понятно, что такое резкое увеличение спроса, необеспеченного товарным предложением, запустило волну дефицитов и глобальную инфляцию. Вот она откуда, эта глобальная инфляция. За последние пару лет в мире подорожало практически всё: сырьё, потребительские товары и особенно продукты питания. Да, конечно, эти страны, в том числе и Штаты, они продолжают импортировать, но баланс между экспортом и импортом уже в другую сторону: там уже, по-моему, на 17 миллиардов больше импорт, чем экспорт. Вот, в чём всё дело. По данным ООН, ещё в феврале текущего года индекс стоимости продовольствия в мире оказался на 50 процентов выше, чем в мае 2020 года, а сводный индекс сырьевых товаров за тот же период и вовсе удвоился. В условиях инфляционной бури у многих развивающихся стран возникает резонный вопрос: а зачем обменивать товары на доллары и евро, которые на глазах теряют в весе? Напрашивается вывод: на смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов. По данным МВФ, сейчас в глобальных валютных резервах находится 7,1 триллиона долларов и 2,5 триллиона евро, и эти деньги обесцениваются темпом около восьми процентов в год. Но кроме того, в любой момент они могут быть ещё и конфискованы, украдены, если США что-то не понравится в политике тех или иных государств. Ну, это, по-моему, стало абсолютно реальным для очень многих стран, которые хранят свои золотовалютные резервы в этих валютах. По оценке экспертов, уже в ближайшие годы, это объективный анализ, будет запущен процесс конвертации глобальных резервов, — просто им деваться некуда при таких дефицитах, — из теряющих свою стоимость валют в настоящие ресурсы, — другие страны, конечно, будут это делать, — такие, как продовольствие, энергоносители, другое сырьё. Очевидно, что этот процесс ещё сильнее подстегнёт глобальную долларовую инфляцию. Продолжение следует. kremlin.ru

17:23 17.06.2022 Главное из заявления президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева на пленарном заседании ПМЭФ: ▪️На смену глобализации пришла эпоха регионализации; ▪️Странам ЕАЭС необходимо использовать весь потенциал сотрудничества; ▪️Задача укрепления ЕАЭС остается актуальной для Казахстана; ▪️Россия была и остается ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана; ▪️Токаев предложил разработать новую торговую стратегию в ЕАЭС в условиях изменившейся реальности; ▪️Инвесторам из России в Казахстане создадут благоприятный инвестиционный климат; ▪️Потенциал стран ЕАЭС позволяет им обеспечивать свои рынки продовольственными товарами; ▪️Казахстан положительно относится к созданию Большого Евразийского партнерства, СНГ может стать базой для его реализации; ▪️Углубление многостороннего сотрудничества с Китаем актуально для Казахстана; ▪️Казахстан планирует расширять возможности для привлечения зеленых инвестиций; ▪️Казахстан продолжит политику по сохранению культурного многообразия в стране. ТАСС

17:26 17.06.2022 Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился к присутствующим с видеообращением.

17:26 17.06.2022 Участники заслушали видеообращение президента Египта Абдельфаттаха Сиси.

17:38 17.06.2022 Противоопухолевые препараты и средства диагностики онкообразований, не имеющие аналогов в России, начнут производить в Рязанской области, сообщает 17 июня пресс-служба правительства региона. Подробности в материале: Рязанские предприятия начнут производить противоопухолевые препараты

17:48 17.06.2022 Россия не променяет свой суверенитет на «красивую упаковку» и сможет заместить те товары и технологии, которых её пытаются лишить, заявил на ПМЭФ 17 июня президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос об уходе из России ряда западных компаний и их технологий. Подробности в материале: Россия не променяет суверенитет на «красивую упаковку» — Путин

17:48 17.06.2022 Страны ЕАЭС всегда находят компромиссы. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте также: Мы всегда спорим, но уважаем друг друга — Путин об отношениях в ЕАЭС

17:51 17.06.2022 Запад не сможет последовательно проводить политику санкций против России. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: «Кушать-то хочется!» — Путин об избирательности западных санкций

17:53 17.06.2022 Жизнь заставит налаживать отношения с Россией, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Об этом: Путин рассказал, что заставит европейских партнеров вернуться в Россию

17:59 17.06.2022 Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подписали на Петербургском международном экономическом форуме меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский — Архангельская область». «По сути, мы получаем взаимодействие с разветвленной сетью научно-образовательных учреждений, которые объединены институтом Вернадского и МГУ», — заявил Цыбульский. Об этом: Архангельский губернатор и ректор МГУ договорились о создании консорциума

18:01 17.06.2022 Товарооборот с Китаем в этом году будет рекордным, заявил Путин. Он отметил, что у него с Си Цзиньпином дружеские личные отношения в полном смысле этого слова. Тем не менее, по словам президента, РФ не ожидает, что Китай будет ей во всем подыгрывать или «сопровождать».

18:05 17.06.2022 Если бизнес в России потерял лицензию из-за ухода западной головной компании из страны, его не надо «подводить под статью», заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом: Путин призвал не трогать бизнес, который по вине Запада потерял лицензию

18:06 17.06.2022 Многополярность мира неизбежна, а те, кто это не понимает, совершают большую ошибку, которая им будет дорого стоить, заявил 17 июня на ПМЭФ-2022 президент России Владимир Путин. Он также прокомментировал состояние российско-китайских отношений. Читайте подробнее: Ошибка тех, кто отрицает многополярность, будет им дорого стоить — Путин

18:11 17.06.2022 Резкие послабления в области права для отдельных социальных групп могут негативно отразиться на обществе в целом. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Читайте подробнее: Путин объяснил, почему не удаётся избавить бизнес от неоправданных посадок

18:12 17.06.2022 На фоне проблем, углубляющихся в мировой экономике, Запад вцепился в операцию России на Украине, сваливая на неё все негативные глобальные процессы, заявил 17 июня президент России Владимир Путин, выступая на 25-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Читайте также:Запад вцепился в спецоперацию России, как в «спасательный круг» — Путин

18:12 17.06.2022 В России готовы обеспечивать безопасность капиталовложений, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Читайте также: Путин поставил задачу обеспечить безопасность капиталовложений в Россию

18:14 17.06.2022 Продолжительная речь Путина на ПМЭФ не заменяет послание Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

18:14 17.06.2022 Вологодчина заняла третье место в СЗФО и шестнадцатое место в стране по качеству жизни. Такие результаты сегодня опубликовало Агентство стратегических инициатив в своём ежегодном рейтинге на ПМЭФ. «Считаю, что это результат нашей совместной эффективной работы на благо родного региона. В улучшении качества жизни земляков есть вклад каждого», — написал в своем Telegram-канале губернатор региона Олег Кувшинников. Читайте также: Вологодчина заняла третье место в СЗФО по качеству жизни

18:16 17.06.2022 Многие российские бизнесмены, подпавшие под санкции, были сторонниками развития сотрудничества с Западом, отметил Путин. Он констатировал, что его фраза о бизнесменах, которые «замучаются пыль глотать», когда у них отберут собственность за рубежом, сбылась.

18:21 17.06.2022 Президент России Владимир Путин заявил о необходимости переходить к другой модели хозяйствования и регулирования. Подробности в материале: Путин порассуждал о переходе на новые модели управления

18:22 17.06.2022 Необходимо продолжать снижение административного давления на бизнес, сокращая необоснованные проверки и оставляя их только там, где речь идет о безопасности людей. Об этом заявил на ПМЭФ 17 июня президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об эффективности «административной гильотины», отменившей целый ряд устаревших нормативных актов. Об этом: Путин потребовал снижать административное давление на бизнес

18:25 17.06.2022 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Продолжение. В.Путин: Что касается Европы, то здесь дополнительный негативный вклад в раскручивание цен внесла ещё и провальная энергетическая политика, слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки природного газа, что привело к резкому росту стоимости энергии, который наблюдается с третьего квартала прошлого года, — повторю вновь, задолго до начала нашей операции на Донбассе. Мы здесь совершенно ни при чём. Сами натворили дел там, цены взлетели до небес, и ищут виновных опять. Просчёты Запада не только сказались на росте себестоимости многих товаров и услуг, но также привели к снижению объёмов выпуска удобрений, прежде всего азотных, производимых из природного газа. В целом только с середины прошлого года по февраль текущего глобальные цены на удобрения выросли более чем на 70 процентов. К сожалению, предпосылок для изменения подобных ценовых тенденций на сегодняшний день нет. Напротив, на этом фоне блокируется работа предприятий и логистика поставок удобрений из России и Белоруссии. Тем самым ситуация ещё больше загоняется в тупик. Просчитать дальнейшее развитие событий несложно. Нехватка удобрений означает снижение урожайности, а значит, повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок, цены пойдут ещё сильнее вверх, что грозит голодом прежде всего в беднейших странах, и это будет целиком на совести администрации Соединённых Штатов и евробюрократии. Ещё раз подчеркну: эта проблема появилась не сегодня, не за последние три-четыре месяца, и абсолютно точно она возникла не по вине России, как сейчас заявляют некоторые демагоги, пытаясь переложить ответственность за всё происходящее в мировой экономике на нашу страну. Конечно, нам, может быть, было бы и приятно услышать, что мы такие могучие и всемогущие: инфляцию вздуваем до небес на Западе, в США, в Европе, ещё что-то там творим такое, что всех лихорадит. Может быть, это было бы нам и приятно — чувствовать такое могущество, но это не соответствует действительности. Ситуация зрела годами, подстёгивалась недальновидными действиями тех, кто привык решать свои проблемы за чужой счёт, кто полагался и до сих пор полагается на механизм финансовой эмиссии, чтобы перекупать, перетягивать на себя торговые потоки и тем самым обострять дефициты и провоцировать гуманитарные катастрофы в отдельных регионах мира. Хочу добавить: это, по сути, всё та же грабительско-колониальная политика, но, конечно, в новом виде, в новом издании, гораздо более тонкая и изощрённая. Сразу и не поймёшь, что происходит. Сейчас важнейшая задача для всего мирового сообщества — нарастить поставки продуктов питания на глобальный рынок, в том числе обеспечить потребности стран, особенно нуждающихся в продовольствии. Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, свой внутренний рынок, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. Например, объём наших поставок зерна в будущем сезоне может вырасти до 50 миллионов тонн. В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь речь идёт об африканских странах и регионе Ближнего Востока. Вместе с тем здесь есть сложности, также возникающие не по нашей вине. Да, формально на российское зерно, продовольствие и удобрения… Кстати говоря, американцы ввели санкции на наши удобрения, за ними европейцы. Потом американцы взяли и отменили — поняли, куда попали. А европейцы — нет. У них бюрократия просто работает, как жернова на мельнице XVIII века. Поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям. Так вот, повторю, Россия готова внести свой вклад в балансировку мировых рынков сельхозпродукции, и мы, конечно, приветствуем открытость к диалогу по этому вопросу со стороны коллег из ООН, которые понимают остроту глобальной проблемы продовольствия. Предметом для такого разговора может быть создание нормальных условий — логистических, финансовых, транспортных — для наращивания российского экспорта продуктов питания и удобрений. Что касается — не могу об этом тоже не сказать, спекуляций, к сожалению, на этот счёт тоже очень много — украинских поставок продовольствия на мировые рынки: мы не препятствуем. Ради бога. Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Пусть разминируют и вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов. Вопроса нет вообще никакого. Но о чём идёт речь? По оценкам Минсельхоза США, это шесть миллионов тонн пшеницы; по нашим оценкам, где-то пять. И ещё где-то семь миллионов тонн кукурузы. И всё. А если иметь в виду, что в мире производится 800 миллионов тонн пшеницы, то пять миллионов тонн для мирового рынка, как вы понимаете, погоды не делают вообще никакой. Тем не менее возможности вывоза есть, причём не только через черноморские порты. Пожалуйста, через Белоруссию вывозите — самый дешёвый путь, кстати говоря. Через Польшу, Румынию — сколько угодно. Там пять или шесть вариантов вывозки. Дело не в нас, дело в адекватности людей, которые находятся у власти в Киеве. Пусть решают, как им поступить, и в данном случае хотя бы не ориентируются на своих хозяев из-за границы, из-за рубежа, из-за океана. Но есть ещё и другая опасность, что зерно это пойдёт в оплату поставляемого оружия. Это совсем будет тогда грустно. Уважаемые друзья! Как уже сказал, современный мир проходит эпоху кардинальных перемен. Ломаются, дают сбои международные институты. Гарантии безопасности девальвируются. Запад принципиально отказался исполнять взятые на себя ранее обязательства. Достичь с ним каких-либо новых договорённостей оказалось просто невозможно. В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, — отстаивать свою безопасность. Решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада. Запад не только стремился реализовать сценарий «анти-России», но и вёл активное военное освоение украинской территории, буквально накачивал Украину оружием и военными советниками. Продолжает это делать и сейчас. На развитие экономики, на благополучие живущих там людей вообще, честно говоря, никто внимания и не обращает, просто наплевательски к этому относятся, никак, а вот на создание плацдарма НАТО на востоке, направленного против России, на взращивание агрессии, ненависти и русофобии денег не жалели и жалеют. Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, чтобы защитить своих людей. Отстаивают право России на свободное и безопасное развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения, сама определяет своё будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации. Все задачи специальной военной операции безусловно будут решены. И залогом тому — мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела — строительства и укрепления сильной суверенной державы, России. Что хочу подчеркнуть? Суверенитет в XXI веке не может быть частичным, фрагментарным. Все его элементы одинаково важны, они усиливают, дополняют друг друга. Поэтому нам важно не только отстаивать свой политический суверенитет, национальную идентичность, но и укреплять всё то, что определяет экономическую самостоятельность страны, её финансовую, кадровую, технологическую самостоятельность и независимость. Сама конструкция западных санкций была построена на ложном тезисе, что Россия с точки зрения экономики не суверенна, критически уязвима. Они настолько увлеклись распространением мифов об отсталости России, о слабости её позиций в мировом хозяйстве и торговле, что сами, судя по всему, в это поверили. Планируя свой экономический блицкриг, они не замечали, попросту игнорировали реальные факты, то, как изменилась наша страна за последние годы. И такие перемены — результат нашей плановой работы по созданию устойчивой макроэкономической конструкции, по обеспечению продовольственной безопасности, реализации программ импортозамещения, формированию собственной платёжной системы и так далее. Конечно, санкционные ограничения поставили перед страной много непростых задач. Часть предприятий продолжает испытывать проблемы с комплектующими. Целый ряд технологических решений стали недоступны для наших компаний. Нарушена логистика. Но, с другой стороны, всё это открывает для нас новые возможности — мы часто говорим об этом, но это действительно так. Всё это является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным потенциалом и суверенитетом. Конечно, такую комплексную задачу невозможно решить, что называется, в один момент. Нужно продолжать системную работу, рассчитанную на перспективу. Именно так и действует Россия, реализуя долгосрочные планы развития отраслей экономики, укрепления социальной сферы. И нынешние испытания лишь вносят коррективы и уточнения в эти планы, но не меняют их стратегическую направленность. И сегодня хотел бы остановиться на ключевых принципах, на основе которых будет развиваться наша страна, наша экономика. Первый — это открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнёрство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. И, напротив, тот, кто слаб и зависим, как правило, занят поиском врагов, насаждением ксенофобии либо окончательно теряет свою самобытность, самостоятельность, слепо следуя за сюзереном. Россия — несмотря на то что наши западные, так скажем, друзья буквально мечтают об этом — никогда не пойдёт по пути самоизоляции и автаркии. Более того, мы расширяем и будем расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, кто хочет с нами работать. Таких много, не буду перечислять. Это подавляющее большинство людей на земле. Сейчас не буду перечислять все эти страны, все знают об этом. Продолжение следует. kremlin.ru

18:32 17.06.2022 О стыде быть россиянином могут заявлять только те, кто не связывает свою жизнь с Россией, отметил Владимир Путин.

18:33 17.06.2022 Читайте также: Ульяновская область договорилась о сотрудничестве в сфере ветроэнергетики

18:33 17.06.2022 Боевые действия — всегда трагедия, но операция на Украине — вынужденная мера, заявил Путин. По его словам, заявления о «цивилизационном выборе» Украины в пользу Запада всегда прикрывали лишь попытки защитить награбленное в этой стране.

18:34 17.06.2022 Путин про украинские элиты: какой, извините за моветон, нафиг, «цивилизационный выбор» — деньги «натырили» и разместили в западных банках.

18:34 17.06.2022 Промышленная ипотека будет стимулировать предпринимателей гораздо больше, чем штрафы. Так руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM 17 июня поручения президента России Владимира Путина по созданию промышленной ипотеки в 5% годовых и поручение правительству провести реформу проверок бизнеса. Подробности в материале: Нечаев: промышленная ипотека простимулирует бизнес лучше штрафов

18:38 17.06.2022 Путин об угрозе ядерного удара: «Ничего мы не угрожаем. Но все должны знать, что у нас есть. И что мы будем применять, если потребуется для защиты нашего суверенитета».

18:40 17.06.2022 Разговоры про уход в европейскую цивилизацию используются украинскими политиками лишь для защиты частных интересов. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Подробности в материале: «Какой, нафиг, цивилизационный выбор?» — Путин о спорах о судьбе Украины

18:41 17.06.2022 Путин: «Мы не должны превращать города, которые мы освобождаем, в подобие Сталинграда». По его словам, штурмовать украинские укрепрайоны под Донецком нецелесообразно, идет работа по заходу в тыл, это требует времени.

18:42 17.06.2022 Токаев назвал ЛНР и ДНР квазигосударствами и отметил, что, скорее всего, Казахстан их не признает.

18:44 17.06.2022 Юридическая сторона спецоперации России по защите Донбасса полностью соответствует международному праву, заявил 17 июня на ПМЭФ президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул, что агрессивная риторика, в том числе об угрозе ядерной войны, исходит исключительно от западных стран Читайте также: Спецоперация России на Украине соответствует международному праву — Путин

18:45 17.06.2022 Удары по жилым кварталам — преступление против человечности, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Читайте подробнее: Путин объяснил отказ от штурма укрепрайона по линии разграничения

18:45 17.06.2022 Россия не против вступления Украины, поскольку ЕС не является военной организацией, заявил Путин.

18:48 17.06.2022 Токаев: вступление Украины в ЕС евразийскому союзу ущерба не принесет.

18:51 17.06.2022 Президент России Владимир Путин пока не стал отвечать на вопрос о красных линиях и ударах по центрам принятия решений на Украине. Читайте также: Путин пока оставил при себе ответ про удары по центрам решений Украины

19:00 17.06.2022 Владимир Путин сравнил угрозы для России в Киеве с тем, если б Москва создала плацдарм против США в Мексике.

19:00 17.06.2022 Путин уверен, что восстановление отношений с Украиной неизбежно.

19:01 17.06.2022 Президент России Владимир Путин считает, что от Украины западным государствам нужны только лес и зерновые. Читайте также: Путин: Западу от Украины нужны только лес, пшеница и кукуруза

19:02 17.06.2022 Гарантией безопасности России могут быть только армия и флот, подчеркнул Путин.

19:03 17.06.2022 Россия без суверенитета превратится в продавца нефти, газа и кругляка, заявил 17 июня президент страны Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности в материале: Путин сказал, что потеря суверенитета для России — катастрофа

19:05 17.06.2022 Петербургский международный экономической форум призван показать открытость России, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Приехали представители 127 государств и 200 зарубежных компаний. Она отметила, что такое количество гостей показало, как сильно расстроились страны, которые ввели санкции против России и оказывали на неё давление, потому что отрезать нашу от глобального мира не получилось, заявила Матвиенко в интервью ТАСС. «Мы видим нарастающий интерес стран Азии, Африки и Латинской Америки к развитию сотрудничества с Россией. Сама Россия не стремится к изоляции… Обеспечивая продвижение экономического и технологического суверенитета, нам не надо задраивать люки. Я считаю, что этот Форум — шанс продемонстрировать новую модель открытости России для дружественного бизнеса», — заявила Валентина Матвиенко. Спикер СФ также рассказала, что в рамках форума с бизнес-сообществом обсуждались вопросы будущего развития многих отраслей экономики в новых геополитических реалиях.

19:11 17.06.2022 Выступление президента РФ на ПМЭФ подводит черту под попытками так называемого «цивилизованного Запада» «отменить Россию» или «порвать в клочья» её экономику, отметил лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Об этом: Слуцкий: Путин подвел черту под попытками Запада отменить Россию

19:12 17.06.2022 Россия готова выстраивать отношения со всеми, даже несмотря на то, что происходит в настоящее время. Об этом 17 июня заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Об этом: Гарантией нашей безопасности может быть только армия и флот — Путин

19:27 17.06.2022 Президент России Владимир Путин объявил, что является оптимистом и прогнозирует, что жители США вынудят свои элиты реагировать на новые вызовы. Читайте подробнее: Путин объяснил свой оптимизм по поводу будущего отношений РФ и США

19:30 17.06.2022 Искусственный интеллект лишен возможности сопереживать, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ, отвечая на вопрос о перспективах искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, искусственному интеллекту «достичь уровня хомо сапиенс пока достаточно сложно». Подробности в материале: Путин сравнил неизбежность искусственного интеллекта с восходом солнца

19:31 17.06.2022 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Продолжение. В.Путин: Не скажу ничего нового, если напомню, что все, кто хочет продолжать работать и работает с Россией, подвергается неприкрытому давлению со стороны Соединённых Штатов и Европы, порой даже доходит до прямых угроз. Однако такой шантаж мало что значит, когда речь идёт о странах, во главе которых стоят настоящие лидеры, которые чётко понимают, где чужие, а где национальные, собственные интересы, интересы своих народов. Россия будет наращивать с такими государствами экономическое сотрудничество, продвигать совместные проекты. При этом, конечно же, мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые, несмотря на беспрецедентное «выкручивание рук», продолжают успешно работать на российском рынке, такие тоже есть. Прочной, предсказуемой основой для углубления международной кооперации видим развитие удобной и независимой платёжной инфраструктуры в национальных валютах. А чтобы помочь компаниям наших стран наладить логистические, кооперационные связи, формируем развитие транспортных коридоров, увеличиваем пропускную способность железных дорог, перевалочные мощности портов в Арктике, на восточном, южном и других направлениях. В том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах они станут важнейшим участком коридора Север — Юг, который обеспечит устойчивые каналы коммуникаций с Ближним Востоком и Южной Азией. Рассчитываем, что уже в скором времени грузопоток по этому маршруту начнёт уверенно расти. Но важна не только международная торговля. Россия намерена наращивать научное, технологическое, культурное, гуманитарное и спортивное сотрудничество на принципах равноправия и уважения партнёров. При этом наша страна будет стремиться к ответственному лидерству по всем этим направлениям. Второй принцип нашего долгосрочного развития — это опора на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации. Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес — в жёстких условиях, на фоне попыток любыми способами сдержать наше развитие — доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках. Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит за счёт частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес. Мы продолжим снижать административную нагрузку. Так, с 2016 по 2018 год у нас действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлён, в общей сложности до конца 2022 года. В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Кроме того, почти в четыре раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли ещё дальше и в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса, с одним условием: если их деятельность не связана с высоким риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз. Почему сейчас говорю об этом так подробно? Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей — вот такой результат — не выросло, а снизилось, количество нарушений снизилось. Это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а, конечно, не принуждать к соблюдению норм и требований. А значит, есть все основания сделать ещё один, кардинальный шаг вперёд: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Всем уже давно понятно: нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать риск-ориентированный подход. Прошу Правительство определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы. И здесь — ещё одна очень чувствительная для бизнеса тема, а сегодня это и вопрос нашей национальной безопасности и экономической устойчивости. Чтобы сократить, свести к минимуму разного рода злоупотребления, лазейки для давления на предпринимателей, мы последовательно убираем размытые нормы уголовного законодательства в части так называемых экономических составов. В марте подписан закон, по которому уголовные дела в отношении предпринимателей по налоговым составам могут возбуждаться только по представлению налоговой службы — и никак иначе. В ближайшее время должен быть принят законопроект о сокращении сроков давности по налоговым преступлениям, а также об отказе в возбуждении уголовных дел после полного погашения налоговой недоимки. В целом нужно аккуратно, но вместе с тем основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов. Например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации. Сейчас это очень тонкий вопрос из-за нелегитимного поведения наших западных партнёров, например, которые отказывают в предоставлении таких лицензий. В подобных случаях наши государственные органы не должны, что называется, собственными руками подводить российский бизнес под статью, притом что реальной вины наших предпринимателей тут нет. Понимаете, о чём речь. Те, кто работают в малом бизнесе, тоже прекрасно это понимают. Лицензия закончилась, партнёры западные не продлевают — ну что им делать? Сворачивать бизнес, что ли? Как бы не так, путь работают. Надо, конечно, под контролем всё держать государства, но не мешать им работать. Также следует подумать о повышении порога привлечения к ответственности при неуплате таможенных и других обязательных платежей. Кроме того, у нас давно не менялись параметры определения крупного и особо крупного ущерба, несмотря на накопленную инфляцию. Такое несоответствие нормы закона жизненным реалиям, безусловно, нуждается в корректировке. С 2016 года по сегодняшний накоплена инфляция около 50 процентов, а эти параметры не менялись — надо поменять, конечно. Наконец, необходимо пересмотреть основания для заключения предпринимателей под стражу и для продления сроков предварительного следствия. Не секрет, что очень часто эти нормы применяются там, где нет объективной необходимости. В результате ещё на этапе следствия предприятия вынуждены приостанавливать свою деятельность или вовсе закрываться. В этом случае — помимо прямых убытков и утраты рыночных позиций, рабочих мест — под ударом оказывается репутация компаний и их руководителей. Обращаю внимание правоохранительных структур: необходимо покончить с такой практикой. И прошу Правительство совместно с Верховным Судом подготовить соответствующие поправки в закон. Прошу провести эту работу до 1 октября текущего года. Дополнительно по линии Совета Безопасности дано специальное поручение по анализу ситуаций, когда уголовные дела возбуждаются, но не доводятся до суда. Количество таких случаев за последние годы существенно выросло. Что за этим стоит, всем понятно. Нередко дело заводится без достаточных оснований либо используется для давления на компании или конкретных физических лиц. Осенью отдельно обсудим эту тему и примем дополнительные решения в части законодательства и организации работы правоохранительных органов. Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведёт Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась с восьмого места в лидеры, в тройку. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом: это Курганская область — рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край — рост на 26 позиций, Ингушетия — на 24 позиции, и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу. И конечно, в зоне особого внимания федерального Правительства, региональных, муниципальных команд должна быть поддержка деловых инициатив граждан в малых городах и отдельных населённых пунктах, отдалённых районах. Такие примеры успеха у нас тоже есть. В том числе речь идёт о создании востребованного программного обеспечения, о продаже экологически чистых продуктов, товаров собственного производства по всей стране через отечественные интернет-площадки. Важно создавать здесь новые возможности, внедрять современные форматы торговли, включая электронные площадки, как я уже сказал, снижать логистические, транспортные и другие издержки, в том числе используя модернизированные отделения «Почты России». Нужно также помочь сотрудникам небольших компаний, самозанятым гражданам, начинающим предпринимателям с получением дополнительных навыков и компетенций. Соответствующие меры, нацеленные именно на небольшие города, сельскую местность, отдалённые районы и территории, прошу включить специальной строкой в национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства. Хотел бы сегодня обратиться и к нашим руководителям, собственникам крупных компаний — крупным нашим предпринимателям, управленцам. Уважаемые коллеги, друзья! Настоящий, прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь своё будущее, будущее своих детей со своей Родиной. Мы со многими поддерживаем отношения в течение длительного времени, и я знаю настроения многих наших руководителей компаний и собственников. От вас слышал много раз, что бизнес — это гораздо больше, чем извлечение прибыли, так оно и есть, а изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом — чрезвычайно важная вещь для самореализации, служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом и весь смысл жизни, весь смысл работы заключается. Последние события только подтвердили то, о чём постоянно говорил ранее: дома надёжнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов, — вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов. Ещё раз хочу сказать коллегам, в том числе тем, кто находится и в зале, и тем, кого нет сегодня здесь: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли. Наша страна обладает гигантским потенциалом, и задач, требующих приложения сил, непочатый край. Инвестируйте здесь, вкладывайте в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры, поддерживайте школы, университеты, здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт. Я знаю, что многие так и делают, я знаю — просто хочу ещё раз это подчеркнуть. Именно так высоко понимали свою миссию Бахрушины и Морозовы, Щукины и Рябушинские, Акчурины и Галеевы, Апанаевы и Мациевы, Мамонтов, Третьяков, Арсанов, Дадашев, Гаджиев. Многие русские, татарские, бурятские, чеченские, дагестанские, якутские, осетинские, еврейские, армянские и другие купеческие и предпринимательские семьи, которые и прямых наследников не обидели, и навсегда вписали своё имя в историю нашей страны. Кстати говоря, что хотел бы ещё подчеркнуть. Для наследников, возможных наследников капитала ещё неизвестно, что важнее: доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной. Это уже точно никто не промотает, извините за моветон, никто не пропьёт. А то, что останется с будущими поколениями наследников, — доброе имя навсегда останется с ними. И это уже точно пойдёт с ними по жизни, из поколения в поколение, будет им помогать, поддерживать по жизни, делать их сильнее, чем даже деньги, которые им могут достаться в наследство, или имущество. Продолжение следует. kremlin.ru

19:35 17.06.2022 Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума. Продолжение. В.Путин: Уважаемые коллеги! Третий принцип нашего долгосрочного развития — это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. Во многом именно такая линия позволила нам выдержать беспрецедентное санкционное давление. Но повторю, для нас эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе. Мы не будем повторять печальный опыт западных коллег, которые раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы. Наша цель — уверенное развитие экономики на годы вперёд, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средне — и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в четыре процента. Я с инфляции почти начал и сейчас хотел об этом сказать: четыре процента — у нас такая цель остаётся. Уже поручил Правительству подготовить предложения по новым бюджетным правилам. Они должны обеспечить предсказуемость бюджетной политики, создать условия для максимального использования внешнеэкономической конъюнктуры. Всё это нужно, чтобы укрепить фундамент экономического роста, решать инфраструктурные и технологические задачи, что является базой для повышения благополучия граждан. Да, некоторые мировые резервные валюты сейчас занимаются самоубийством, это очевидно, в любом случае суицидальные настроения у них налицо. Конечно, «стерилизовать» нашу денежную массу с их помощью сегодня бессмысленно. Но главный принцип — тратить, исходя из понимания того, сколько заработали, остаётся, и его никто не отменял. Мы это понимаем. Четвёртый принцип нашего развития — это социальная справедливость. У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение. Такое развитие должно вести к сокращению неравенства, а не к его усугублению, как это происходит в некоторых других странах. Да и мы, честно сказать, тоже не являемся чемпионами по решению этих задач, у нас здесь много вопросов и проблем остаётся. Снижение бедности и неравенства — это спрос на отечественную продукцию, причём по всей территории страны, а значит, и сокращение разрыва в потенциале регионов, создание новых рабочих мест именно там, где они нужнее всего, в целом определяющее условие для дальнейшего экономического развития. Подчеркну: позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причём ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем году, и такая задача перед Правительством поставлена. Повторю, мы адресно поддерживаем наиболее уязвимые группы граждан: пенсионеров, семьи с детьми, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Ежегодно увеличиваются пенсии темпами выше инфляции. В текущем году они были повышены дважды, в том числе с 1 июня на дополнительные десять процентов. Одновременно с пенсиями на десять процентов повышен минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум, на который завязаны многие другие социальные пособия и выплаты, они, соответственно, тоже должны вырасти, что напрямую затрагивает доходы около 15 миллионов человек. За последние годы мы выстроили целостную систему поддержки нуждающихся семей с детьми. Помощь от государства можно получить женщине начиная с ранних сроков беременности и до достижения ребёнком 17 лет. Благополучие людей, их достаток — важнейший фактор демографического развития, и здесь с учётом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная. В апреле в России родилось менее ста тысяч детей, это почти на 13 процентов меньше, чем в апреле 2020 года. Прошу Правительство постоянно держать на контроле разработку дополнительных мер поддержки семей с детьми. Они должны носить кардинальный характер, соразмерный масштабу чрезвычайного демографического вызова, с которым мы сталкиваемся. Будущее России — это семья с двумя, тремя и большим числом детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке — нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей. На решение такой задачи в том числе направлена национальная социальная инициатива, которую региональные команды и АСИ реализуют вместе. Осенью оценим результаты такой работы, подведём итоги рейтинга качества жизни в регионах, чтобы максимально широко по всей стране использовать лучшие опыты и практики. Ещё один, пятый, принцип, на котором Россия выстраивает свою экономическую политику, — это опережающее развитие инфраструктуры. Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на укрепление транспортных артерий. В следующем году стартует масштабный план по строительству и ремонту опорной сети федеральных и региональных автодорог. За пять лет не менее 85 процентов её протяжённости должно быть приведено в нормативное состояние. Активно используется такой новый инструмент, как инфраструктурные бюджетные кредиты. Они выдаются на 15 лет по ставке три процента. Уже говорил, что спрос на них оказался гораздо выше, чем мы изначально планировали. У регионов много проработанных, перспективных проектов — нельзя откладывать их запуск. Мы ещё подумаем, что с этой мерой поддержки делать. Вчера вечером ещё дискутировали на этот счёт. Во всяком случае, сейчас только констатирую, что этот инструмент работает надёжно. Отдельный вопрос — модернизация жилищно-коммунального хозяйства. Здесь накопилось много проблем. Отрасль хронически недоинвестирована — по оценкам, на 4,5 триллиона рублей. Свыше 40 процентов сетей подлежит замене. Отсюда низкая эффективность и большие потери. При этом ежегодно ветшает, приходит в негодность порядка трёх процентов сетей, а заменяются на новые не более двух процентов, то есть проблема из года в год усугубляется. Предлагаю консолидировать ресурсы и запустить комплексную программу модернизации ЖКХ, синхронизировать её с другими планами инфраструктурного развития, а также капитального ремонта жилого фонда. Задача — кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей, так же как мы это делаем, расселяя аварийное жильё и ремонтируя дороги. Подробно обсудим вопросы ЖКХ и развития строительного комплекса с губернаторами на заседании Президиума Госсовета на следующей неделе. Кроме того, отдельно предлагаю нарастить объём ресурсов на проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. У нас хорошо эта программа работает. Предлагаю направить на эти цели ещё по десять миллиардов рублей ежегодно в 2023—2024 годах. Дополнительные средства выделим на обновление городов Дальнего Востока. Прошу Правительство в рамках программ инфраструктурных бюджетных кредитов и модернизации ЖКХ, а также других программ развития предусмотреть на эти цели специальные лимиты. Безусловным приоритетом для нас является комплексное обустройство и развитие сельских территорий. Люди, которые работают на селе, кормят страну, а как сейчас видно, и значительную часть мира, должны жить в комфортных, достойных условиях. В этой связи прошу Правительство выделить дополнительные средства на профильную программу. Финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это постоянный источник. Конечно, он может колебаться, но зато будет постоянно действующим. При этом отдельно предлагаю расширить программы реконструкции и модернизации сельских домов культуры, а также региональных и муниципальных театров и музеев, выделив на эти цели по шесть миллиардов рублей в 2023 и 2024 годах. Исключительно востребованная, важная для людей задача — то, что я сейчас сказал в области культуры. Приведу совсем недавний пример: в ходе награждения медалями Героя Труда один из награждённых из Якутии — Владимир Африканович Михайлов, в закрытой части прямо попросил помочь со строительством дома культуры в его родном селе. Конечно, мы это обязательно сделаем. Но то, что люди говорят об этом на всех уровнях, говорит о том, что это в высшей степени востребовано. Сделаю также небольшое отступление, которое уместно сейчас, с началом лета — традиционной поры отпусков у нас, в России. С каждым годом всё больше туристов стремится посетить красивейшие природные места нашей страны: национальные парки, заказники, заповедники. По оценке, в текущем году такой турпоток превысит 12 миллионов человек. Важно, чтобы и государственные органы, и бизнес, и туристы знали, что допустимо, а что нельзя делать на этих территориях, где можно возводить туристические объекты, а где это категорически запрещено, где это создаёт риски для уникальных и ранимых экосистем. В Государственной Думе уже рассматривается законопроект, который призван отрегулировать организацию туризма на особо охраняемых территориях, создать цивилизованную основу для такой деятельности. В этой связи хотел бы обратить внимание вот на что: все принимаемые здесь решения должны быть просчитанными и взвешенными, надо подойти к этому серьёзно. Особо отмечу задачу по сбережению и сохранению Байкала. В частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития города Байкальска, который должен стать эталоном рачительного, эколого-ориентированного хозяйствования. Задача не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма. Проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий, экологически чистых источников энергии. В целом будем развивать чистые технологии, чтобы добиваться поставленных целей по экологической модернизации предприятий, снижать вредные выбросы в атмосферу, особенно в крупных индустриальных центрах. Мы также продолжим работу в рамках проектов экономики замкнутого цикла, «зелёных» проектов и сохранения климата, о чём подробно говорил здесь, на площадке форума, ещё в прошлом году. В этой связи шестой, на мой взгляд, сквозной, объединяющий нашу работу принцип развития — это достижение настоящего технологического суверенитета, создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным составляющим не зависит от иностранных институтов. Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, а иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений. В последние годы мы много внимания уделяли импортозамещению, добились успехов по целому ряду направлений: в АПК, в производстве лекарств, медицинского оборудования, в оборонно-промышленном комплексе, в ряде других областей. Но, и хотел бы это подчеркнуть, у нас много дискуссий в обществе на этот счёт, импортозамещение — это не панацея, не кардинальное решение. Если мы будем лишь повторять других, пытаться заменить, пусть и самыми качественными копиями, чужие товары, то рискуем оказаться в позиции постоянно догоняющих, а надо быть на шаг впереди, создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы, которые способны стать новыми мировыми стандартами. Напомню в этой связи, что Сергей Павлович Королёв не пошёл по пути копирования и частичного улучшения трофейной ракетной техники, а смотрел в будущее и предложил уникальную пакетную схему для создания ракеты Р-7, открыл человечеству дорогу в космос, по факту задал стандарт для всего мира, причём на десятилетия вперёд. Именно так, на опережение работали в своё время основатели многих советских научных программ, и сейчас, опираясь на такие заделы, наши конструкторы достойно идут вперёд. Благодаря им Россия обладает гиперзвуковым оружием, аналогов которому до сих пор нет ни в одной стране мира. «Росатом» удерживает лидирующие позиции в атомных технологиях и развивает атомный ледокольный флот. Многие российские решения по искусственному интеллекту и обработке больших данных являются лучшими в мире. Повторю, технологическое развитие — это сквозное направление, которое определит не только текущее десятилетие, но и весь XXI век. Подробно, в деталях обсудим тему построения новой технологической экономики — техноэкономики — на ближайшем Совете по стратегическому развитию. Здесь много тем для дискуссий, а главное — для принятия управленческий решений. Имею в виду развитие инженерного образования и трансферт научных разработок в реальную экономику, обеспечение финансовыми ресурсами быстрорастущих, высокотехнологичных компаний. Обсудим также развитие сквозных технологий и ход работы проектов цифровой трансформации отдельных отраслей. Подчеркну, производить всё и вся, конечно же, невозможно, да и не нужно. Однако нам необходимо обладать всеми критически важными технологиями, чтобы при необходимости в короткие сроки наладить собственное производство любой продукции. Именно так мы поступали, когда быстро обеспечили выпуск вакцин от коронавируса, а сейчас развернули производство многих других видов продукции и услуг. Например, после ухода с российского рынка недобросовестных партнёров «КамАЗа» их нишу теперь занимают отечественные компании. Причём речь идёт о поставках комплектующих не только для традиционных моделей завода, но и для перспективных серий — магистральных, транспортных и тяжёлых автомобилей. Отмечу и платёжную систему карты «Мир», которая успешно заменила на внутреннем рынке компании Visa и MasterCard, а теперь расширяет свою географию, шаг за шагом получает международное признание. Другой пример — Петербургский тракторный завод. Его бывший зарубежный партнёр отказался продавать двигатели и проводить их гарантийное обслуживание. Выручили кто? Моторостроители Ярославля и Тутаева: наладили поставку своих двигателей. В итоге производство сельхозмашин на Петербургском тракторном заводе в марте — апреле текущего года стало рекордным для предприятия — не снизилось, а стало рекордным, увеличилось. Таких позитивных практик, историй успеха, уверен, будет становиться всё больше. Повторяю, Россия обладает кадровыми, научными, технологическими заделами для освоения продукции, которая сейчас особенно востребована, включая бытовую и строительную технику, промышленное и сервисное оборудование. Задача сегодняшнего дня в том, чтобы нарастить мощности, в сжатые сроки наладить необходимые линии. И один из ключевых вопросов — это комфортные условия для работы предприятий, а также наличие подготовленных производственных площадок. Прошу Правительство к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров. Что здесь важно? Первое — финансирование. Проекты, запускаемые в таких кластерах, должны получить долгосрочный доступный кредитный ресурс сроком до десяти лет и по ставке не более семи процентов годовых в рублях. Проговорили все эти вопросы, в том числе и с нашим экономическим блоком. Все согласны, будем делать. Второе — налогообложение. В кластерах нужно обеспечить низкий уровень условно постоянных налогов, в том числе страховых взносов. Третье — это поддержка производства на стартовой, ранней стадии, формирование пакета заказов, в том числе предоставление субсидий на покупку готовой продукции таких предприятий. Вопрос непростой, но думаю, что субсидии потребуются. Они нужны для того, чтобы рынок обеспечить. Надо это просто проработать спокойно. Четвёртое — упрощённое администрирование, включая минимум либо полное отсутствие проверок, а также работа предприятий в режиме комфортного и необременительного налогового и таможенного мониторинга. Пятое и, возможно, самое важное — необходимо создать механизмы гарантированного долгосрочного спроса на новую инновационную продукцию, которая только выходит на рынок. Обращаю внимание Правительства: такой льготный режим и соответствующие промышленные кластеры должны заработать уже с 1 января 2023 года. Что в этой связи хочу сказать. И новые, и уже действующие точки индустриального роста должны притягивать к себе малый бизнес, вовлекать его в свою орбиту. При этом для предпринимателя, для небольших организаций важно видеть горизонт, понимать перспективы. В связи с этим, конечно, прошу Правительство совместно с корпорацией МСП [Федеральной корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства] и нашими крупнейшими компаниями запустить инструмент долгосрочных договоров компаний с госучастием с субъектами малого и среднего предпринимательства. Таким образом, на годы вперёд будет гарантирован спрос на продукцию таких предприятий, при этом поставщики смогут уверенно брать на себя обязательство создать новое или расширить действующее производство под этот заказ. Добавлю, что мы уже серьёзно сократили сроки строительства промышленных объектов, убрали лишние обременительные процедуры, но здесь есть ещё большие резервы, есть над чем работать, есть куда двигаться. Так, создание производственных корпусов с нуля всё ещё требует от полутора до трёх лет, при этом приобретение готовых площадей сдерживают пока ещё высокие ставки по кредитам. В этой связи — чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции — предлагаю запустить принципиально новый инструмент: промышленную ипотеку. Речь идёт о льготных долгосрочных кредитах по ставке пять процентов годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства. Прошу Правительство не затягивая отработать все детали с банковским сектором России, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объёме. Уважаемые друзья! Скорость и масштаб изменений в глобальной экономике, финансах, в международных отношениях нарастает. Всё более отчётливым становится отказ от глобализации в пользу многополярной модели роста. Безусловно, формирование, рождение нового миропорядка — это трудный процесс. Мы ещё столкнёмся со многими вызовами, и с рисками, и с факторами, которые сегодня даже трудно предсказать и предугадать. Но очевидно, что правила содержания нового миропорядка будут задавать именно сильные, суверенные государства — кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные государства и суверенные могут сказать своё слово в этом миропорядке, нарождающемся вновь, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесправной колонией. Необходимо стремиться идти вперёд, меняться, чувствовать дыхание времени и проявлять для этого национальную волю и решимость. Россия входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время, и станем ещё сильнее. Благодарю вас за внимание. kremlin.ru

19:43 17.06.2022 Главные заявления Касыма-Жомарта Токаева: ▪️Токаев считает упущением Казахстана и России отъезд одаренных специалистов на Запад; ▪️На России лежит особая ответственность на пространстве СНГ; ▪️Между Казахстаном и РФ нет вопросов, которые сеют рознь; ▪️Некоторые высказывания российских депутатов в адрес Казахстана наносят ущерб самой РФ; ▪️У США и стран Запада с экономической точки зрения есть солидный запас прочности. ТАСС

19:47 17.06.2022 Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал слова Токаева, что Казахстан пока не планирует признавать ДНР: «Переживем! Внешнеполитическое ведомство будет предпринимать соответствующие шаги».

19:52 17.06.2022 Западный блицкриг против российской экономики потерпел фиаско, заявил 17 июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности в материале: Путин заявил, что блицкриг Запада против экономики России провалился

20:01 17.06.2022 Тюменская область, Башкирия, Пермский край и Челябинская область на полях Петербургского международного экономического форума подписали соглашение с Ростуризмом о сотрудничестве по развитию межрегионального кластера «Большой Урал». Читайте также: Тюменская область вошла в туристический кластер «Большой Урал»

20:25 17.06.2022 На полях ПМЭФ-2022 состоялась встреча Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В. Путин: Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Ещё раз добрый день. Большое спасибо за то, что приехали на Петербургский международный экономический форум. Для нас это важно — подчеркнуть наши особые отношения и, конечно, иметь возможность с Вами лично сверить часы по основным направлениям, а основное это, конечно, экономика. Сейчас только на площадке форума об этом говорили. Кстати говоря, я, по-моему, оговорился там: сказал о семи миллиардах инвестиций, а на самом деле у нас 17 миллиардов долларов инвестиций в экономику Казахстана. Товарооборот растёт, Вы сейчас сами об этом сказали. 25 миллиардов долларов за прошлый год, а сейчас 12 с лишним за первые три месяца. Так что, если таким темпом будет всё развиваться, у нас будет рекордный показатель. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений, тоже отметим. Региональный форум у нас ещё впереди. В общем, правительства работают очень активно. Времена непростые, ищут решения по каждому возникающему вопросу. У нас будет с Вами сегодня возможность сейчас об этом поговорить — и здесь, в ходе переговоров, и в неформальной обстановке в ходе рабочего обеда. К.-Ж. Токаев: Уважаемый Владимир Владимирович! Я с удовольствием принял Ваше приглашение принять участие в работе этого авторитетного форума. С большим интересом прослушал Ваше выступление. По своему содержанию, продолжительности это выступление тянет на целое послание народу. Оно с интересом было воспринято аудиторией. Я думаю, и во всем мире будет очень заинтересованная реакция. Что касается двустороннего сотрудничества, то нет каких-либо оснований проявлять обеспокоенность, всё идёт нормально. Мы конкретно работаем над проектами в области промышленности, сельского хозяйства. Инвестиционное сотрудничество развивается поступательно. Нынешний год — особый, действительно, 30-летие установления дипломатических отношений. То есть есть все основания констатировать наличие очень больших успехов в развитии двустороннего сотрудничества, и я думаю, что оно будет продолжать развиваться именно в поступательном направлении, в поступательном темпе. Да, действительно, есть некоторые вопросы, которые требуют уточнения. Мы это можем сделать уже в ходе двусторонней встречи и во время обеда. Благодарю Вас за приглашение ещё раз. kremlin.ru

20:57 17.06.2022 Планов признавать суверенитет ДНР и ЛНР у властей Казахстана нет, заявил 17 июня казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте также: Глава Казахстана отказывается признавать суверенитет ДНР и ЛНР

21:07 17.06.2022 Рабочая встреча президента группы «АвтоВАЗ» Максима Соколова и главы Удмуртии Александра Бречалова состоялась на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главной темой обсуждения стали перспективы завода «АвтоВАЗ» в Ижевске. «Главный итог встречи — площадку сохраним. Наша цель — вернуть завод к ритмичному графику работы, несмотря на санкционное давление», — подытожил глава Удмуртии. Подробности в материале: Глава Удмуртии вновь пообещал сохранить завод «АвтоВАЗ» в Ижевске

21:27 17.06.2022 Люди, которые не связывают свою жизнь и своё будущее с Россией, могут стыдиться, что они русские, заявил 17 июня российский президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте подробнее: Путин объяснил, кто стыдится быть русским

21:28 17.06.2022 Вологодская область на полях Петербургского международного экономического форума заключила рекордное число соглашений. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Олег Кувшинников. «За два дня на полях ПМЭФ делегация Вологодской области подписала соглашения, протоколы о намерении на 25 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за последние 10 лет участия в форуме», — написал глава региона. Читайте также: Вологодчина заключила рекордное число соглашений на ПМЭФ

21:47 17.06.2022 В сентябре 2022 года в Санкт-Петербурге пройдут дни культуры Ростовской области. Договорённость об этом достигнута между главами субъектов РФ Александров Бегловым и Василием Голубевым на полях ПМЭФ-2022. Подробности в материале: В Санкт-Петербурге пройдут дни культуры Ростовской области

21:57 17.06.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит шансы в развитии жилищно-коммунального хозяйства по аналогии с сельским хозяйством. «Коммунальное хозяйство — это как черная дыра. Об этом всегда говорили, как некогда про сельское хозяйство. Но сейчас сельское хозяйство стало одной из перспективных отраслей, причем конкурирует уже на мировом рынке. Так же и сегодня, когда речь идет о жилищно-коммунальном хозяйстве, можно было бы говорить о том, что по опыту подходов решений в сельском хозяйстве надо задачу ставить именно так, чтобы коммуналка была эффективна, чтобы она не была затратна», — сказал Володин в эфире Первого канала.

22:08 17.06.2022 Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ с самой длинной речью на форуме за 10 лет — она продлилась около одного часа и 14 минут.

22:11 17.06.2022 СМИ отмечают, что длительное и масштабное выступление Владимира Путина на ПМЭФ и есть послание Федеральному собранию, которого в 2022 году пока не было. Со всеми сформулированными вызовами, задачами, планами и целями, которые стоят перед страной. Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков это отрицает: «Нет, это не послание».

22:11 17.06.2022 Вступать ли Украине в Европейский союз — дело Киева и Брюсселя. Москва не против евроинтеграции Украины, поскольку это вхождение в экономическое, а не в военное объединение, заявил 17 июня президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме. Читайте подробнее: Путин предложил самой Украине решать, вступать ли в ЕС

22:14 17.06.2022 Чтобы гарантировать безопасность России в современном мире, нужно, чтобы в элите преобладали патриоты и государственники, нужна сильная национальная идея и сплочённое общество, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 июня, комментируя высказывания президента России. Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме заявил, что «гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот». Читайте также: ХХ век показал, что одних лишь армии и флота для безопасности России мало

22:16 17.06.2022 При этом в Сети активно обсуждается, как модератор форума Маргарита Симоньян «свернула» разговор с президентами России и Казахстана. «Мне вот сообщают, что мы должны уже с вами закругляться», — сказала Симоньян. «Начальство?» — спросил Путин, вызвав смех в зале. «Да, не ваше, мое… Начальство форума, в чьем временном распоряжении я нахожусь в течение этих часов, что работаю модератором этой панели», — отшутилась Симоньян.

22:16 17.06.2022 Заявление президента России Владимира Путина о том, что необходимо выделять дополнительные средства на программу комплексного обустройства и развития села за счёт экспортных пошлин от продажи продукции сельского хозяйства, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 17 июня в социальной сети «ВКонтакте». Читайте подробнее: Сеть: «Дайте сельчанам работу!» — Путин призвал помочь развитию сёл

22:20 17.06.2022 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого построит современный межвузовский кампус. Соглашение об этом 17 июня в рамках Петербургского международного экономического форума Смольный подписал с ПАО «Банк ВТБ». Об этом: Политех Петербурга получит межвузовский кампус мирового уровня

22:23 17.06.2022 В Сети обсудили слова главы Сбербанка о том, что Россия поставляет уже 73% нефти исключительно в дружеские страны. Читайте также: Сеть: «Запад плачет в сторонке» — РФ поставляет 73% нефти дружеским странам

22:33 17.06.2022 Состоялась беседа Владимира Путина с президентом Республики Армения Ваагном Хачатуряном. Встреча прошла на полях ПМЭФ-2022, сообщает пресс-служба Кремля. В.Путин: Уважаемый Ваагн Гарникович! Очень рад встрече, знакомству с Вами. Надеюсь, Вы не пожалели, что приехали, посмотрели на обстановку на Петербургском экономическом форуме. 25 лет мы проводим это мероприятие, оно стало знаковым, во всяком случае, для нашей страны, для России. Надеюсь, и для наших партнёров. А Армения не просто наш партнёр — наш союзник стратегический, мы ценим это. Понимаем всё, что происходит сегодня в Армении, вокруг Армении. Настроены на то, чтобы развивать наши отношения партнёрские. Заинтересованы в том, чтобы ситуация в стране была стабильной, гарантировала бы поступательное развитие. Очень рассчитываю на то, что и наша с Вами сегодняшняя встреча тоже будет этому способствовать. Так что я очень рад Вас видеть. Добро пожаловать. kremlin.ru

22:38 17.06.2022 ПМЭФ. Дарья Драй@ ИА REGNUM

22:48 17.06.2022 Президент Армении выразил признательность президенту России за усилия, приведшие к остановке войны.

22:55 17.06.2022 Власти Ленинградской области подвели итоги работы региона на Петербургском международном экономическом форуме. В общей сложности подписано 30 соглашений на общую сумму 277 млрд рублей. Читайте также: Ленобласть на ПМЭФ заключила три десятка соглашений на 277 млрд рублей

23:43 17.06.2022 Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия ничего не имеет против того, чтобы Украина стала частью Европейского союза, потому что это не военный блок, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 17 июня в социальной сети «ВКонтакте». Об этом: Сеть: «Кому нужен этот обрубок?» — Россия не против вступления Украины в ЕС

00:13 18.06.2022 Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) подходит к завершению. В пятницу, 17 июня, был ключевой день работы, и в этот день не обошлось без попыток срыва намеченной программы. Подробности в материале: Вопреки враждебным атакам: как прошел третий день ПМЭФ — фоторепортаж

00:36 18.06.2022 Президент РФ Владимир Путин заявил, что отношения России с Боснией и Герцеговиной продолжаются и будут развиваться, несмотря на сложности, которые появились у двух стран из-за присоединения балканской республики к антироссийским санкциям Запада. Об этом: Путин оценил отношения России с Боснией и Герцеговиной

00:56 18.06.2022 Энергоресурсы, которые поставляются Россией, не имеют альтернатив. Об этом заявил глава сербов в Боснии и Герцеговине Милорад Додик в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Читайте подробнее: Додик заявил Путину о безальтернативности энергоресурсов из России

07:55 18.06.2022 Объем поставок российского зерна в мире может вырасти до 50 млн тонн — Путин. Президент подчеркнул, что Россия обеспечивает свой внутренний рынок и способна значительно нарастить экспорт своих продуктов в нуждающиеся страны. Также Путин отметил, что РФ будет поставлять зерно наименее обеспеченным, в первую очередь африканским странам и на Ближний Восток.

07:56 18.06.2022 Мы не препятствуем поставкам зерна из Украины, не мы минировали их порты — Путин. «Возможности вывоза есть, причем не только через черноморские порты — через Белоруссию, Польшу, Румынию. Дело не в этом, а в адекватности тех людей, кто в Киеве находится у власти», — заявил Путин.

08:06 18.06.2022 В связи с повышением цен на легковые автомобили следует обеспечить необходимое предложение таких машин на рынке, заявил президент Владимир Путин. По словам Путина, в автомобильной отрасли сейчас существуют две основные задачи. Первая — обеспечение работы заводов, их снабжение необходимыми компонентами, сохранение занятости специалистов. «Вторая задача — насытить наш рынок, обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых, цены на которые резко выросли в этом году», — сказал он. Путин отметил, что продажи в этом секторе за пять месяцев 2022 года упали на 51%.

08:24 18.06.2022 Госдума сделает все необходимое для оперативного законодательного обеспечения предложений президента России, высказанных в ходе ПМЭФ-2022, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Читайте подробнее: Володин: Госдума законодательно обеспечит предложения Путина

08:25 18.06.2022 Казахстан не признает ДНР и ЛНР, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент республики Касым-Жомарт Токаев. Широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу, считает он. Подробности в материале: Токаев заявил о неготовности признать независимость ДНР и ЛНР

08:29 18.06.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: «Работу на Питерском форуме закончил. Уже в Иркутске. Получилось все. Подписали все запланированые соглашения. Определили векторы направления работы. Особенно в части инвестрейтинга. В следующем рейтинге мы должны быть в двадцатке. Отдельная история — Байкальск, где мы должны, безусловно, ускориться с решениями всех поставленных задач. О чем вчера ещё раз подчеркнул Президент».

08:31 18.06.2022 Арктика не может существовать без России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»), открывая сессию «Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики» в рамках ПМЭФ-2022. Подробности в материале: Кобылкин: Арктика не может существовать без России

08:39 18.06.2022 Товарооборот между Россией и Арменией за 2021 год превысил доковидный уровень На полях ПМЭФ-2022 глава Минпромторга Денис Мантуров встретился с министром высокотехнологической промышленности Армении Робертом Хачатряном. Денис Мантуров: «По итогам прошлого года мы отмечали рост товарооборота между Россией и Арменией. В 2021 году он увеличился на 12,7% и составил 2,6 млрд долл. Таким образом, превышен даже доковидный уровень товарооборота». Россия и Армения успешно взаимодействуют в области IT-технологий и цифровой трансформации.

09:04 18.06.2022 01 Подписание соглашения о строительстве ТРК во Всеволожском районе. ПМЭФ — 2022 [Дарья Драй © ИА REGNUM].

09:06 18.06.2022 В России наблюдается крайне сложная демографическая ситуация, и правительству необходимо разработать дополнительные меры «кардинального характера» для поддержки семей с детьми, заявил президент России Владимир Путин. «Благополучие людей, их достаток — важнейший фактор демографического развития. И здесь с учетом наложившихся негативных демографических волн ситуация крайне сложная», — сказал президент.

09:09 18.06.2022 Украина в её прежних границах больше не существует. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Подробности в материале: Захарова: Украина в прежних границах больше не существует

09:09 18.06.2022 Главное с Петербургского международного экономического форума. [[[list-3]]]

09:16 18.06.2022 На ПМЭФ Торгово-промышленная палата Донецкой Народной Республики и иранский торговый дом «Фарнуш трейдинг» подписали соглашение, которое позволит активизировать развитие торгово-экономических связей между Республикой и Исламской Республикой Иран. Глава ДНР Денис Пушилин: «Для нас важно, что в рамках соглашения будет вестись работа по содействию восстановлению инфраструктуры Республики и обеспечению продовольственных поставок. Иран намерен поставлять нам строительную и плодово-овощную продукцию. Наши производители планируют экспортировать металлопрокат, чугун, удобрения, сталеканатную продукцию, продукцию предприятий угольного машиностроения, проходческие комплексы».

09:18 18.06.2022 Власти Томской области совместно с компанией «Газпромнефть» и Томским политехом будут развивать геотермальную энергетику. Об этом написал врио губернатора Владимир Мазур по итогам второго дня работы на ПМЭФ-2022. Читайте также: В Томской области намерены развивать геотермальную энергетику

09:21 18.06.2022 Путин призвал крупных бизнесменов забыть о Западе: «Настоящий прочный успех, чувство достоинства и самоуважения приходят только тогда, когда ты связываешь свое будущее и будущее детей со своей родиной». «Дома надежнее», — сказал Путин и порекомендовал предпринимателям не наступать на старые грабли.

09:26 18.06.2022 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о планах возрождения автомобильных брендов «Волга» и «Победа», существовавших во времена СССР. Читайте подробнее: Мантуров сообщил о планах возродить «Волгу» и «Победу»

09:40 18.06.2022 До конца 2022 году будут утверждены в России стандарты на услуги в гостиницах «всё включено» и «ультра всё включено», которые начнут действовать в нашей стране с 2023 года. Об этом 18 июня рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Читайте подробнее: Ростуризм введёт в гостиницах России стандарт «всё включено» в 2023 году

09:52 18.06.2022 Правительству России понадобится два-три месяца на то, чтобы сформулировать среднесрочные правила, а также разработать стратегию новой экономики. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Принимаемые правительством оперативные меры поддержки российской экономики господин Кудрин считает «вполне адекватными», при том, что «ресурсов не так много, как хотелось бы», а запросов «у бизнеса много».

10:00 18.06.2022 Байкальск должен стать эталоном рачительного, эколого-ориентированного хозяйствования. Об этом 17 июня на XXV Петербургском международном экономическом форуме заявил президент России Владимир Путин: «Особо отмечу задачу по сбережению и сохранению Байкала, — сказал глава государства. — В частности, на это нацелен уникальный проект комплексного развития Байкальска… Задача не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, но и вывести город на принципиально иной уровень жизни, сделать его визитной карточкой российского экологического туризма. Проект должен быть реализован с привлечением самых передовых технологий, экологически чистых источников энергии». Пресс-служба Кремля.

10:16 18.06.2022 Выступление на пленарном заседании XXV Петербургского международного экономического форума российского президента Владимира Путина — отражение того пути, по которому сейчас идет наша страна, считает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Подводя итоги форма в своём телеграм-канале, он также отметил: «Да, мы живем в стремительно меняющемся мире. И важно справиться со всеми вызовами. Как верно заметил президент РФ, мы должны верить в свои силы, мы сильные люди. Много внимания в своей речи глава государства уделил экономике. «Санкционный блицкриг не достиг своей цели». И это действительно так. Многие предрекали крах экономики. Но страна живет…». Читайте также: Губернатор Приангарья: «Многие предрекали крах экономики. Но страна живет»

10:18 18.06.2022 Глава рабочей группы Общественной палаты РФ по борьбе с фейками Александр Малькевич на полях ПМЭФ сообщил о запуске специальной смены Летней школы для подростков, где ребята смогут пообщаться с экспертами Центра противодействия цифровым угрозам СКФУ, которые научат их распознавать фейковые новости. Летняя «антифейковая» школа станет первой и на сегодняшний день единственной в России, где школьники смогут в игровой форме научиться различать фейковые новости и бороться с кибербуллингом. Как рассказал ректор Северо-Кавказского федерального университета Дмитрий Беспалов антифейковый курс летней школы стартует в середине июля. «Работать с юношами и девушками — участниками летней школы будут профессиональные журналисты, психологи, эксперты по цифровым технологиям. Уверен, что обучение пойдет на пользу ребятам, и они смогут лучше разбираться в правдивости информации», — подчеркивает Дмитрий Беспалов. @kavtoday

10:26 18.06.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор ООО «Под небом Байкал» Антон Сержантов подписали соглашение, по которому компания планирует обустроить на берегу Байкала комфортный глэмпинг с объемом инвестиций 118 млн рублей. Также это позволит создать около 40 рабочих мест, сообщает в своем телеграм-канале губернатор Приангарья. Об этом: Современный глэмпинг появится на берегу Байкала — губернатор Приангарья

10:31 18.06.2022 Среди жителей России 44% населения хотят пройти по маршруту «Серебряного ожерелья». Такой статистикой на ПМЭФ поделилась 18 июня заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева. Об этом: По маршруту «Серебряного ожерелья России» хотят пройти 44% жителей РФ

10:51 18.06.2022 Соглашение с Ростуризмом по созданию мастер-плана по развитию туристической отрасли планируют подписать пять регионов Северо-Западного федерального округа. Читайте также: Пять регионов СЗФО подпишут соглашение с Ростуризмом

10:53 18.06.2022 01 Стенд Донбасс [Дарья Драй © ИА REGNUM].

10:54 18.06.2022 Россия с энергетическим потенциалом является Ноевым ковчегом мировой экономики, заявил 18 июня на ПМЭФ глава «Роснефти» Игорь Сечин. Читайте подробнее: Сечин сравнил РФ с Ноевым ковчегом мировой экономики

11:27 18.06.2022 Петербург и Москва начинают реализацию проекта «Два города — миллион впечатлений». Об этом 18 июня на ПМЭФ-2022 сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Читайте также: Петербург и Москва начинают реализацию совместного туристического проекта

11:29 18.06.2022 Информация об отказе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева от ордена Александра Невского не соответствует действительности, заявил 18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Подробности в материале: Песков опроверг информацию об отказе Токаева от ордена Александра Невского

11:52 18.06.2022 Развивать туристическую отрасль Санкт-Петербурга позволят новые проекты и общественные пространства. О городских проектах сообщил 18 июня председатель городского комитета по инвестициям Роман Голованов на ПМЭФ-2022. Читайте также: Новые пространства Петербурга помогут привлечь туристические потоки

11:53 18.06.2022 Европа, которая вводит санкции против РФ, совершает «энергетическое самоубийство». Об этом 18 июня на ПМЭФ заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Читайте подробнее: Сечин назвал санкции против России энергетическим самоубийством

12:06 18.06.2022 В Минздраве не увидели предпосылок к исчезновению в России зарубежных лекарств. Проблемы могут быть с импортными расходниками и оборудованием, заявил замглавы ведомства Сергей Глаголев. «Нас будут бить не по готовым продуктам, они никуда не денутся», — рассказал он на ПМЭФ.

12:15 18.06.2022 За первое полугодие 2022 года туристский поток в Санкт-Петербург увеличился более чем на 32%. Такими данными поделилась на ПМЭФ 18 июня директор компании «Агентство Маркет Гайд» Юлия Кислова. Подробности в материале: Туристский поток в Петербург за первое полугодие 2022 года вырос на треть

12:21 18.06.2022 Зарубежные лекарственные препараты не исчезнут из-за санкций, проблемы могут быть с импортными расходниками. Об этом 18 июня заявил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. Об этом: Зарубежные лекарства в России не исчезнут — Минздрав

13:03 18.06.2022 ОАО «РЖД» представило новые железнодорожные туристические маршруты в СЗФО. О новых направлениях рассказали представители РЖД 18 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Подробности в материале: РЖД представили на ПМЭФ новые туристические маршруты в СЗФО

13:16 18.06.2022 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал своим подписчикам в соцсетях, как завершается работа делегации Алтайского края в Санкт-Петербурге: «На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге наша делегация отработала в хорошем темпе. Поэтому и рабочую поездку завершаю пробежкой по Северной столице. Свободного времени мало, а посмотреть надо было много. В семь утра 15 км за 1,5 часа — привычный режим. И уже через два часа после этого выезд в аэропорт. Спасибо, Питер, за позитив! Возвращаемся домой».

13:17 18.06.2022 Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в рамках ПМЭФ-2022 подписал два соглашения, направленных на развитие ЖКХ в регионе. Соглашение с Газпромом предполагает, что к 2025 году в Пермском крае будут построены сотни километров сетей газопроводов, а порядка 18,5 тысячи домовладений будут обеспечены необходимой инфраструктурой для использования голубого топлива. Второе соглашение с «Т Плюс» на 44,5 млрд рублей до 2035 года поможет региону модернизировать систему теплоснабжения, в том числе повысит качество услуг отопления и горячего водоснабжения.

13:18 18.06.2022 Матвиенко рассказала, что на ПМЭФ присутствуют представители 127 стран и более 200 зарубежных компаний. Спикер Совфеда отметила возрастающий интерес к сотрудничеству с РФ стран Азии, Африки и Латинской Америки.

13:20 18.06.2022 В Петербургском международном экономическом форуме 2022 года приняли участие 14 тыс. человек из 131 страны. На полях форума уже подписано 691 соглашение на общую сумму 5,6 млрд рублей. Окончательная сумма по итогам будет выше, поскольку подписание документов продолжается в последний день форума, 18 июня.

13:30 18.06.2022 Через несколько лет Россия будет благодарить западные страны за санкции, которые стимулируют развитие экономики страны. Об этом 18 июня заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом: Беглов: Россия скажет Западу спасибо за санкции

13:33 18.06.2022 Санкт-Петербург подписал на ПМЭФ соглашений на почти 500 млрд рублей. Об этом 18 июня сообщил губернатор Александр Беглов. Читайте подробнее: Беглов сообщил о подписании соглашений почти на 500 млрд рублей

13:40 18.06.2022 Кемеровская область заняла 12-е место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России по итогам 2021 года. Это самая высокая оценка среди субъектов Сибирского федерального округа, сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live». «Регион вошёл в пятёрку лучших по оценке регуляторной среды ведения бизнеса в стране, — уточняется в сообщении. — Результаты рейтинга представила на ПМЭФ-2022 директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева». Читайте подробнее: Кузбасс стал лучшим в Сибири по состоянию инвестиционного климата

13:45 18.06.2022 DDoS-атаки на инфраструктуру ПМЭФ накануне шли с мощностью 140 ГБ в секунду. Они производились в том числе с адресов из США и Украины, заявил оргкомитет.

13:47 18.06.2022 Участие в Петербургском экономическом форуме 2022 года приняли 14 тысяч человек. Об этом 18 июня сообщил ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте подробнее: На ПМЭФ-2022 года приехали 14 тыс. человек из 131 страны

13:55 18.06.2022 Петербургскому международному экономическому форуму не хватает имеющейся площадки «Экспофорума». Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков 18 июня заявил, что её нужно расширить в два раза. Читайте подробнее: Площадку ПМЭФ нужно расширить в два раза — помощник президента РФ Кобяков

14:04 18.06.2022 В Новосибирской области увеличено число населённых пунктов в программе газификации. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Дополнения были утверждены во время встречи губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера на Петербургском международном экономическом форуме Об этом: Удвоено число населённых пунктов Новосибирской области для газификации

14:05 18.06.2022 В рамках Петербургского международного экономического форума 2022 года участники подписали соглашения на общую сумму почти в шесть триллионов рублей. Такие данные журналистам представил 18 июня ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, советник президента РФ Антон Кобяков. Об этом: На ПМЭФ-2022 подписаны соглашения почти на шесть триллионов рублей

14:20 18.06.2022 На ПМЭФ-2022 заключили соглашений по туризму на 200 млрд. На юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме представители бизнеса и государства подписали десятки соглашений о развитии гостиничных, санаторно-курортных комплексов на сумму более 200 млрд рублей. Инвестиции будут направлены на создание более 40 туристических проектов в самых разных регионах страны.

14:25 18.06.2022 Сегодня, 18 июня, Международный молодёжный экономический форум в Санкт-Петербурге собрал более 1 тыс. молодых предпринимателей, специалистов, студентов, лидеров и представителей общественных организаций от 18 до 35 лет из разных регионов России. Подробности в материале: Более 1 тыс. лидеров объединил молодёжный день ПМЭФ-2022