Санкт-Петербург, , 09:26 — REGNUM Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о планах возрождения автомобильных брендов «Волга» и «Победа», существовавших во времена СССР.

Денис Мантуров Kremlin.ru

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«У коллег есть планы возрождения, например, бренда «Волга» или «Победа», Или и то и то», — отметил он в интервью РБК. При этом проект может быть реализован на разных площадках. О возможных сроках начала производства пока не известно. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич». Их будут собирать на базе бывшего московского завода Renault