Санкт-Петербург, 18 июня, 2022, 09:09 — ИА Регнум. Украина в её прежних границах больше не существует. Об этом на полях ПМЭФ заявила официальный представитель МИД РоссииМария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«Той Украины, которую вы и мы знали в тех ее границах, которые были раньше, больше нет. И не будет. Это очевидно», — отметила она в интервью Sky News Arabia.

Она подчеркнула, что РФ продолжит спецоперацию на Украине до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели, и обвинила Киев в том, что он завел переговоры в тупик.

Ранее Захарова раскритиковала власти Украины за попытку обвинить РФ в обстрелах Донецка. Она заявила, что попытки возложить на РФ ответственность за обстрелы Донецка находятся «за гранью добра и зла».