Вашингтон, 18 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. США приостановили продажу Украине беспилотников Gray Eagle из опасений, что их оборудование попадёт в руки российских специалистов, передает 18 июня Reuters.

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Сделка по поставке четырёх ударных БПЛА общей стоимостью $40 млн была одобрена Белым домом, но теперь её пересматривают в Пентагоне.

В Минобороны США продолжается обсуждение возможности продажи беспилотников, но неизвестно, когда будет принято окончательное решение. Один из вариантов — установка на Gray Eagle менее передовых радаров и сенсоров, но реализация такого плана может занять месяцы.

Ранее Politico со ссылкой на американских чиновников отмечало, что продажу Украине Gray Eagle осложняют трудности с обучением и материально-техническим обеспечением беспилотников.