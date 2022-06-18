Нур-Султан, , 08:25 — REGNUM Казахстан не признает ДНР и ЛНР, заявил в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент республики Касым-Жомарт Токаев. Широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу, считает он.

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«По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И… этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — отметил он.

Токаев подчеркнул, что если право наций на самоопределение будет реализовано, то вместо 193 стран, входящих в состав ООН, возникнет более 500 или 600 государст ‑ и «это будет хаос».

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет приветствовать признание ДНР и ЛНР другими странами.