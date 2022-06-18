Санкт-Петербург, , 08:31 — REGNUM Арктика не может существовать без России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охраны окружающей среды Дмитрий Кобылкин («Единая Россия»), открывая сессию «Международное сотрудничество как залог устойчивого развития Арктики» в рамках ПМЭФ-2022.

Дмитрий Кобылкин Дарья Драй © ИА REGNUM

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«В Арктическом совете появились речи о том, что Арктика может существовать без России», — заявил Кобылкин.

Он также отметил, что в мире желающих стран поработать в Арктике большое количество, и Россия при помощи Арктического совета прописывает правила игры.

Дмитрий Кобылкин «Жаль, что сегодня происходит именно так, потому что с Арктикой и Россией так поступать нельзя»

Помимо этого, все происходящее в Арктическом совете сегодня, Кобылкин сравнил с «неудавшейся свадьбой», а Арктику назвал «большим праздничным тортом».

Как ранее отмечал ИА REGNUM, ранее западные страны — участники приостановили участие в совете в знак протеста против событий на Украине.