Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 22:14 — ИА Регнум. Чтобы гарантировать безопасность России в современном мире, нужно, чтобы в элите преобладали патриоты и государственники, нужна сильная национальная идея и сплочённое общество, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 17 июня, комментируя высказывания президента России.

Rusmuseum.ru Памятник Александру III у Мраморного дворца

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Как сообщалось ранее, Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме заявил, что «гарантией нашей безопасности может быть исключительно армия и флот».

«Огорчён, что эта фраза об армии и флоте как единственной гарантии безопасности нашей страны вновь прозвучала примерно в том же виде, как она произносилась во второй половине XIX века. Между тем XX век наглядно показал, что этого мало. И у Российской Империи, и у СССР были сильные армия и флот. В 1917 году именно армия и флот, наоборот, стали активными участниками разрушения той страны, «единственными союзниками» которой, по словам Александра III, автора этой фразы, они были. В 1991 году сильные армия и флот Советского Союза устранились, когда его разрушали с подачи и с участием внешних врагов, что сегодня совершенно ясно всем.

Итак, чтобы гарантировать безопасность России в современном мире, только сильной армии и сильного флота недостаточно. Нужно, чтобы в элите преобладали патриоты и государственники. Нужны ум и воля правителя. В стране должно хорошо работать народное хозяйство. Нужна, сегодня особенно, сильная национальная идея и способность побеждать в информационной войне. Необходимо сплочённое, а не сегрегированное, как сейчас, общество. Всем этим, если мы хотим не просто выжить, но победить в возобновившемся остром противостоянии с Западом, надо системно и последовательно заниматься», — отметил Михаил Демурин.