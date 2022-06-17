Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил, что является оптимистом и прогнозирует, что жители США вынудят свои элиты реагировать на новые вызовы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Политическая элита США на всех смотрит высока, относится внутренне с завышенным самомнением, но это не исключает того, что США — великая держава», — сказал Путин на ПМЭФ-2022.

«Это страна с большим будущем. Но внутренние проблемы и ошибки правящих элит дают о себе знать», — констатировал глава государства.

Внутренние проблемы в Америке нарастают, и это видно по росту инфляции и по другим признакам, в частности, по росту цен на бензин.

«Мы что ли цены поднимаем на энергоносители? Рынок поднимает? А кто является главным на рынке? Да они! В результате их деятельности цены поднимаются. И на газ тоже», — заявил Путин.

По его убеждению, если нынешняя политика властей США будет продолжаться, противоречия будут нарастать.

Если американский народ, сталкиваясь с проблемами, все-таки будет ставить в положение, при котором элиты должны буду реагировать на требования своего населения, в итоге и внутри Штатов, и на международной арене отношения выстроятся должным образом, убежден Путин.

«Я оптимист», — заверил глава государства.