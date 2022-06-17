Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 19:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает, что от Украины западным государствам нужны только лес и зерновые.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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«Да там кроме украинцев, с Карпат — уже Карпаты, там одни лысые горы скоро останутся ‑ и пшеницы, кукурузы там ничего больше украинского ничего больше не нужно», — сказал Путин на ПМЭФ-2022.

Юридическая сторона спецоперации России по защите Донбасса полностью соответствует международному праву, отметил также глава государства.