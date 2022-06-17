Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не стал отвечать на вопрос о красных линиях и ударах по центрам принятия решений на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Что касается красных линий, это, позвольте, я оставлю при себе», — сказал Путин на ПМЭФ-2022.

С российской стороны это будет означать достаточно жесткие действия по центрам принятия решений подчеркнул он.

«Но это все-таки та сфера, которая должна остаться на решение прежде всего военно-политического руководства страны, и те люди, которые заслуживают соответствующих действий, такого уровня с нашей стороны, должны, конечно, сами для себя сделать вывод, с чем они могут столкнуться», — предупредил Путин.