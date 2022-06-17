Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости переходить к другой модели хозяйствования и регулирования.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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«Это сложный процесс», — дал он оценку в ходе ПМЭФ-2022.

Россия, по его словам, вписывается в общий мировой тренд, прежде всего, должна «уделять внимание вопросам экономического роста, основанных на технологическом развитии, на новых моделях управления экономикой и социально-политической сферой».

"Тогда мы сможем обеспечить лидерство там, где у нас есть компетенции», — уточнил глава государства.