Санкт-Петербург, , 18:12 — REGNUM В России готовы обеспечивать безопасность капиталовложений, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Про новых друзей, кризис и экономику: большое выступление Путина на ПМЭФ»

В ходе дискуссии Путин обратил внимание на то, что многие российские предприниматели законно вывезли капитал за границу, а их там ограбили.

«Вывод какой: инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность этих вложений», — отметил Путин.

Читайте также: Путин призвал инвестировать в Россию