Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 18:12 — ИА Регнум. В России готовы обеспечивать безопасность капиталовложений, заявил президент России Владимир Путин на ПМЭФ-2022.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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В ходе дискуссии Путин обратил внимание на то, что многие российские предприниматели законно вывезли капитал за границу, а их там ограбили.

«Вывод какой: инвестировать надо дома, в свою родную страну. А наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность этих вложений», — отметил Путин.

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