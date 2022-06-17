Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM Процессы модернизации в жилищно-коммунальном хозяйстве, не смотря на успехи на отдельных направлениях, не всегда и не везде идут темпами, которыми бы хотелось, отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Сергей Неверов Duma.gov.ru

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Ранее президент России Владимир Путин, выступая на ПМЭФ-2022, заявил о запуске комплексной программы модернизации ЖКХ.

Неверов пояснил, что инженерные сети в структуре ЖКХ изношены и возможности, и климатические условия у регионов разные.

«Мы прекрасно понимаем, что обновление инфраструктуры может занять длительное время. При этом важно не упускать вопрос адекватных тарифов для граждан. Будем работать над тем, чтобы все это было учтено в программе комплексной модернизации ЖКХ, объявленной сегодня президентом», — отметил он в своем телеграм-канале.