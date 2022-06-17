Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать параметры нового режима промышленных кластеров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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Путин поручил к осени представить ключевые параметры нового режима работы промышленных кластеров, производители там должны получать льготные кредиты на срок до 10 лет по ставке не более 7% годовых.

Глава государства также заявил о необходимости создать механизмы гарантированного спроса на новую инновационную продукцию, которая выходит на рынок.

Одновременно он поручил создать промышленную ипотеку под 5% годовых, право на нее получат предприятия, готовые построить новые производства.

«Прошу правительство, не затягивая, отработать все детали с банковским сектором, чтобы уже в ближайшее время промышленная ипотека заработала в полном объеме», — сказал Путин.