Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о выделении дополнительных средств на программу комплексного обустройства и развития села.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Про новых друзей, кризис и экономику: большое выступление Путина на ПМЭФ»

«Прошу правительство выделить дополнительные средства на профильную программу, финансовым источником здесь могут стать экспортные пошлины от продажи продукции сельского хозяйства. Это непостоянный источник, зато постоянно действующий», — заявил Путин на ПМЭФ-2022.

Приоритетом является комплексное обустройство и развитие сельских территорий, подчеркнул он.