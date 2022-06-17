Санкт-Петербург, , 16:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает самым печальным вариант тот, когда Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие.

Владимир Путин Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«Есть еще опасность, если зерно пойдет в оплату поставляемого оружия, но это совсем будет тогда грустно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу пшеницы с Украины, есть пять-шесть вариантов вывозы пшеницы и кукурузы.

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