Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин считает самым печальным вариант тот, когда Украина будет поставлять зерно в обмен на оружие.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Владимир Путин

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«Есть еще опасность, если зерно пойдет в оплату поставляемого оружия, но это совсем будет тогда грустно», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия не препятствует вывозу пшеницы с Украины, есть пять-шесть вариантов вывозы пшеницы и кукурузы.