Санкт-Петербург, 17 июня 2022, 16:30 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести реформу проверок бизнеса.
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«Значит, есть все основания сделать еще кардинальный шаг: навсегда на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал Путин в рамках ПМЭФ-2022.
Давно понятно, не необходимость ходить и проверять всех подряд, отметил он.