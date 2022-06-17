Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству провести реформу проверок бизнеса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Про новых друзей, кризис и экономику: большое выступление Путина на ПМЭФ»

«Значит, есть все основания сделать еще кардинальный шаг: навсегда на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», — сказал Путин в рамках ПМЭФ-2022.

Давно понятно, не необходимость ходить и проверять всех подряд, отметил он.