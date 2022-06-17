Путин: есть пять-шесть вариантов вывоза зерна с Украины
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Россия не препятствует вывозу с Украины зерна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Владимир Путин
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«Мы не препятствуем — ради Бога, не мы же заминировали черноморские порты Украины. Пусть разминируют и вывозят, мы обеспечим вопросы безопасности проводки гражданских судов», — отметил Путин.
Речь идет о 5−6 млн тонн пшеницы и 7 млн тонн кукурузы.
«Возможности есть… Через Белоруссию вывозите, через Польшу, Румынию, сколько угодно — там пять или шесть вариантов», — сказал Путин.
Дело не в России, а в адекватности руководства Киева.