Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Роль Америки из нетто-экспортера продовольствия превратилась в импортера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Роль Америки изменилась кардинально, из нетто-экспортера она превратилась в импортера, печатают деньги и перетягивают на себя товарные потоки, скупая продукты питания по всему свету», — указал он.

В условиях инфляционной бури возникает резонный вопрос: зачем обменивать товары на доллары и евро, добавил глава государства.

«Вывод: на смену экономики мнимых сущностей неизбежно приходит экономика реальных ценностей и активов», — отметил он.