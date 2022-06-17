Путин заявил о завершении эпохи однополярного миропорядка
Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, заявил 17 июня президент России Владимир Путин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Владимир Путин
«Изменения — это естественный ход истории, шаблоны тут не работают», — заявил российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что западные страны намеренно подорвали международные устои.
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