Санкт-Петербург, 17 июня, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее сохранить, заявил 17 июня президент России Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Изменения — это естественный ход истории, шаблоны тут не работают», — заявил российский лидер на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что западные страны намеренно подорвали международные устои.

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